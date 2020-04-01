Всё дело в сосисках. Трогательная история любви фигуристов Ягудина и Тотьмяниной

История любви Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной – не типичная голливудская история, а скорее трогательная повесть о преодолении, рассказ о том, как найти своё счастье, несмотря ни на что. Они не понравились друг другу с первого взгляда, удивительным образом оказались вместе, постоянно сходились и расходились, переживали семейные драмы, но всё же получили то, что роднит их историю с теми самым голливудскими фильмами, – хеппи-энд.

Забытая первая встреча

Мир фигурного катания невелик, поэтому избежать встречи они просто не могли. Знакомство состоялось на катке в Санкт-Петербурге во время тренировки. Алексею тогда было 15 лет, а Татьяне – 14. Ягудин тогда дружил и тесно общался с Максимом Марининым, будущим партнёром Тотьмяниной. А вот на саму Татьяну внимания вообще не обращал.



У Тотьмяниной другая версия. На самом деле их первая встреча произошла раньше. Татьяна признавалась, что когда рассказывала об этом Алексею, то он даже не смог ничего вспомнить. Молодые фигуристы приехали на юношеские соревнования из разных городов, и их поселили в одну гостиницу. Тотьмянина жила с двумя подружками, и в один из вечеров в номер к девочкам нагрянул Ягудин, которого уже тогда все знали как душу компании.

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Не обращал внимания на будущую жену

Алексей много шутил, веселился, но общался только с подружками Тотьмяниной, а саму Татьяну практически не замечал. Ей это не особенно нравилось, к тому же она просто хотела спать. И даже устроила небольшой скандал, попросив Ягудина покинуть комнату. На что будущий олимпийский чемпион ответил, что лучше бы Татьяне уйти самой.



Алексей всё это забыл. А Татьяна – нет. Хотя она сама уверяет, что в силу характера очень спокойно отреагировала на ситуацию и не стала разжигать конфликт.

«До Тани редко относился к девушкам всерьёз»

С годами Ягудин превратился из простого весельчака в искушённого ловеласа. В интервью изданию «7 дней» он вспоминал, что был готов приударить за абсолютно любой понравившейся ему девушкой, и не упускал ни единой возможности взять номерок и скрасить вечер в хорошей компании. Настоящей звезде, чемпиону Олимпиады-2002 сделать это было не так уж сложно.



«Я действительно из тех, кто не прочь приударить за понравившейся девушкой, но с Таней Тотьмяниной у меня такого желания никогда не возникало. Не знаю даже почему. Может, потому что я хорошо знал, какая она серьёзная, неразговорчивая, вся в себе. А я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился… Откровенно говоря, до нашего с Таней романа я редко когда относился к своим любовным связям всерьёз», – признался фигурист.

Видео доступно на «Чемпионате».

Всё изменил Авербух

История бурных отношений Алексея с девушками мгновенно разлеталась по миру фигурного катания. Из-за этого Тотьмянина, которая имела совершенно противоположный взгляд на построение отношений, даже не смотрела в сторону Ягудина. Но всё изменилось из-за Ильи Авербуха, который пригласил фигуристов выступить у него в ледовом шоу.



В туре по городам России всё и завертелось. Алексей и Татьяна в тот момент ни с кем не встречались, поэтому спокойно ходили по ресторанам, выставкам и просто кайфовали вместе. Казалось бы, должна получиться простая история любви. Но всё вышло наоборот.

«Сказала Ягудину, что хочу от него ребёнка»

Тотьмянина испытывала настолько сильные чувства к Ягудину, что призналась ему, что хочет от него ребёнка. Алексей такого явно не ожидал, и начались споры, ссоры. Всё закончилось тем, что он взял вещи и ушёл от Татьяны. Фигуристке казалось, что на этом всё прекратится, и от осознания этого было больно, потому что она впервые по-настоящему полюбила.



У Ягудина же тогда был план – никаких детей до 40 лет. Он хотел пожить для себя, в своё удовольствие. Понятно, что такие резкие движения его пугали и отторгали. Но в какой-то момент он понял, что не может без Татьяны. Ягудин до сих пор не может объяснить, что же изменилось в его мировоззрении и что могло послужить сигналом. Да сейчас это и не важно.

Всё дело в сосисках

Даже несмотря на то что пара помирилась и вновь сошлась, у Тотьмяниной были сомнения, что Алексей действительно изменился. У неё было ощущение, что Ягудин по-прежнему не относится к отношениям серьёзно. Начались новые конфликты, расставания, уходы из дома. Алексей каждый раз успокаивал Татьяну, но она снова сбегала от него. Это продолжалась месяцами.

Но в итоге Алексей всё же нашёл нужные слова. Молодые люди пошли на компромисс и осознали, что им никуда друг от друга не деться.



Татьяна рассказала забавный пример, который поясняет секрет крепких отношений в семье: «Если Лёша говорит, что ему на завтрак надо сварить две сосиски, то именно такое количество, а ни в коем случае не три, ему и надо положить на тарелку», – смеётся девушка.



Ягудин в ответ шутит, что Татьяна пытается сделать из него сосисочного монстра, а он просто следит за своей фигурой. И сколько сосисок ему ни положи, он всё съест.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Был на допинге, когда делал предложение»

Всех поклонников фигуристов волновал вопрос, почему же Ягудин и Тотьмянина всё никак не поженятся. Всё-таки первый ребёнок у них родился ещё в 2009 году. Да и когда в 2015-м родился второй, печати в паспортах всё ещё не было. Но в этом вопросе Тотьмянина и Ягудина были единодушны. Оба постоянно говорили, что никакой штамп не сделает их счастливее.



Однако в 2016 году пара всё-таки расписалась официально. «По сути, мы поженились, чтобы нас перестали донимать вопросами, касающимися формального статуса. Кстати, предложение я Тане сделал в Новый год. Сами понимаете, я был на небольшом допинге, что облегчило этот поступок. Потом, 1 января, она у меня спросила: «Помнишь всё? Не надо напоминать?».