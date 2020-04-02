Российская фигуристка запускает реалити-шоу. Очередной смелый эксперимент Туктамышевой

Елизавете Туктамышевой в сезоне-2019/2020 трудно было выдерживать конкуренцию со стороны учениц Этери Тутберидзе, вступивших в свой первый взрослый сезон. Лиза была в порядке, но всё равно на чемпионате России до пьедестала не добралась – осталась лишь четвёртой, без медалей и возможностей выступить на главных стартах сезоне – чемпионатах Европы и мира.

Лети прочь, Лиза! Почему самая яркая фигуристка мира не нужна России Туктамышевой в России грозит вечное скитание по второсортным турнирам. Сборной России она не нужна – ей нужно менять спортивное гражданство.

Вообще, Туктамышева блистала лишь один сезон – через год после Олимпиады в Сочи она выиграла все важнейшие мировые турниры, включая и чемпионат мира. С тех пор Лиза вроде бы и не сдавала, но всегда находились те, кто её затмевал: то Медведева, то Загитова, то подросшая троица почти недосягаемых учениц Тутберидзе. Однако, несмотря на отсутствие больших побед, Туктамышеву на забывают. Она очень умело воплощает образ настоящего женского катания, порой слишком провокационного и сексуального, и тем самым продолжает привлекать болельщиков.

Самая сексуальная фигуристка России. Лиза не стесняется, и это круто! Хотя и считает себя в 21 год почти старушкой, но нас не обманешь. И даже олимпийский чемпион Траньков признаёт, что «девочка созрела».

На карантине Елизавета решила вновь поставить смелый эксперимент, которого в российском фигурном катании прежде не было. Свою новую программу она будет создавать вместе со своими фанатами в формате «реалити-шоу» в «Инстаграме». Неужели из этого что-то получится?

Лиза всегда охотно привлекает и эпатирует публику. Одно только раздевание на льду с лозунгом «Возвращаю мужчин в фигурное катание» чего стоит! А ведь была и регистрация личного бренда «Императрица», и шоу «Горячий лёд», организованное самой Туктамышевой. При этом в своём шоу она выступила в привычном уже страстном образе, вновь сорвав овации зрителей.

Раздевайся, пока горяча. Туктамышева всё-таки добилась своего Зачем российская фигуристка разделась на льду? Потому что ковать железо надо сейчас, пока оно горячо. И возвращение мужчин тут ни при чём.

Лиза уже давно старается делать из фигурного катания шоу. В конце концов не всё упирается в медали Олимпиад и чемпионатов мира. Ценны не только баллы, но и болельщики.



И как раз с болельщиками Туктамышева планирует делать свою произвольную программу на новый сезон. Точнее, сначала это будет танец, который, вероятно, ляжет в основу программы.

«Приглашаю вас присоединиться к одному необычному творческому эксперименту. Сейчас нам всем нужно оставаться дома, но хочется и дальше продолжать заниматься творчеством. А технологии общения, которые у нас есть, позволяют подключить к этому процессу и вас. На этой неделе в режиме реального времени мы вместе с вами создадим танцевальный номер, который, вероятно, станет моей произвольной программой в следующем сезоне», – обратилась к своим подписчикам в соцсетях фигуристка.

Она анонсировала работу над новой программой с хореографом Юрием Смекаловым и композитором Бхимой Юнусовым. Все участники процесса будут соблюдать режим самоизоляции и работать в онлайн-режиме: «Мы будем проводить трансляции репетиций и стримы совещаний. Вы сможете принять участие в обсуждении каждого этапа и повлиять на итог нашей работы».



Как всё это будет организовано и насколько сильно болельщики смогут влиять на постановку, пока никто не знает. Однако Туктамышева удивляет своей открытостью. Многие фигуристки берегут свои программы от чужих глаз до самой осени, а Лиза действует противоположным образом.

Трудно сказать, получился ли из этого что-то стоящее. Однако эксперимент в любом случае очень интересный. И сама фигуристка охотно идёт на контакт с болельщиками и будет в онлайн-режиме видеть реакцию поклонников, ну а фанаты почувствуют причастность к труду спортсменки.



В конце концов, как же можно не болеть за того, кому ты помогал готовиться к сезону?