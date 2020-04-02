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Тест о звёздах спорта, которые снимались в кино – Шумахер, Валуев, Бекхэм, Емельяненко

Тест о звёздах спорта, которые снимались в кино
Александр Говоров
Герой Валуева потерял память и жаждал мести. Непростой тест о звёздах спорта в кино
«Брат», «Такси», «Карты, деньги, два ствола» – пришло время вспоминать киношедевры!
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Звёзды спорта зачастую не ограничиваются достижениями только на полях, площадках и рингах. Многие снимаются в рекламе, создают свою линию модной одежды, уходят в бизнес или даже продвигают собственные конфеты, как Мария Шарапова. И есть лишь одно направление, которое вот уже много лет остаётся желанным и престижным для представителей любых видов спорта – это кино. И порой бывает так, что в кино спортсмены проявляют себя ярче, чем в спорте, затмевая даже голливудских актёров.

Мы подготовили непростой тест о самых ярких ролях спортсменов в кино. Вспомните ли вы фильмы, в которых снимался легендарный Винни Джонс? Кто украл тигра у Майка Тайсона? Какого режиссёра предпочитает Бекхэм? Неужели даже Валуев блистал на киноэкране?

И да, как же звали Чака Норриса, когда он получал чёрный пояс по карате?

Пройти тест можно также по этой ссылке.

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