Герой Валуева потерял память и жаждал мести. Непростой тест о звёздах спорта в кино

Звёзды спорта зачастую не ограничиваются достижениями только на полях, площадках и рингах. Многие снимаются в рекламе, создают свою линию модной одежды, уходят в бизнес или даже продвигают собственные конфеты, как Мария Шарапова. И есть лишь одно направление, которое вот уже много лет остаётся желанным и престижным для представителей любых видов спорта – это кино. И порой бывает так, что в кино спортсмены проявляют себя ярче, чем в спорте, затмевая даже голливудских актёров.

Мы подготовили непростой тест о самых ярких ролях спортсменов в кино. Вспомните ли вы фильмы, в которых снимался легендарный Винни Джонс? Кто украл тигра у Майка Тайсона? Какого режиссёра предпочитает Бекхэм? Неужели даже Валуев блистал на киноэкране?



И да, как же звали Чака Норриса, когда он получал чёрный пояс по карате?

Пройти тест можно также по этой ссылке.