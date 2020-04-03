Проклятый турнир. Почему фигуристы с содроганием вспоминают чемпионат мира в Ницце

Развитие ситуации с коронавирусом показало, что решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале было единственно верным. В противном случае канадский турнир рисковал повторить судьбу чемпионата планеты 20-летней давности в Ницце, который многие его участники до сих пор вспоминают с содроганием.



Нападение с бритвой на фигуриста, жёсткое падение молодого спортсмена, непростительная жадность организаторов, тёмная история с допингом у фаворитов из России – такого количества несчастных случаев и скандалов не знал ни один чемпионат мира. Грандиозный спортивный праздник превратился в настоящий кошмар.



Турнир вошёл в историю как проклятый.

В погоне за деньгами

Проблемы начались ещё задолго до турнира. Последний во втором тысячелетии чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Брисбене, однако летом 1999 года Международный союз конькобежцев перенёс соревнования в Ниццу. Официальной причиной этого решения стали финансовые разногласия с австралийскими телевещателями. Цена вопроса — $ 75 тыс. При этом подготовка и проведение чемпионата в Ницце обошлись организаторам в $ 5 млн.



На рубеже веков фигурное катание во Франции пользовалось большой популярностью. В попытке привлечь на трибуны как можно больше зрителей турнир было решено провести в Выставочном комплексе Ниццы вместимостью 9 тыс., а не в местном дворце спорта. Погоня за посещаемостью и выручкой привела к ужасным последствиям.

Исторический провал России

Организаторы так и не смогли нормально подготовить каток в чаше арены, не приспособленной для турниров по фигурному катанию. Лёд был мягким и быстро таял, образуя лужи, а над проложенными по бетонному полу трубами с фреоном постоянно появлялись трещины. Отвратительное качество льда, естественно, сказывалось на выступлениях фигуристов. Количество падений и помарок в скольжении зашкаливало, а страх ошибиться вынуждал спортсменов кататься осторожно, мешал поймать кураж.

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Именно тяжёлый эмоциональный фон не позволил добраться до золота Ирине Слуцкой и Марии Бутырской. Россиянки, занимавшие первое и второе места после короткой программы, в произвольной выглядели зажатыми, катались тяжело и в итоге пропустили вперёд американку Мишель Кван. У мужчин неприятный сюрприз преподнёс Евгений Плющенко, ставший четвёртым, а из фаворитов чисто откататься удалось только Алексею Ягудину.

Ирина Слуцкая Фото: gettyimages.com

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Соревнования танцоров тоже не изобиловали безупречными прокатами. Местные фавориты Марина Анисина и Гвендаль Пейзера не без помощи судей поднялись на вершину пьедестала, а наши дуэты впервые за 31 год остались без медалей.

Марина Анисина и Гвендаль Пейзера Фото: РИА Новости

На разминке перед произвольным танцем неприятный инцидент произошёл с болгарской фигуристкой Албеной Денковой. Представляющий США Пётр Чернышов лезвием конька порезал Албене сухожилия.

Допинг россиянки и нападение с бритвой

Но все происшествия в других видах – ничто по сравнению с несчастьями, обрушившимися на участников соревнований спортивных пар. Будущие олимпийские чемпионы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе были основными претендентами на золото, но в Ницце так и не выступили. За несколько дней до старта соревнований стало известно о положительной допинг-пробе Елены на эндерфин.

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Федерация фигурного катания России по настоянию ISU сняла дуэт, причём без возможности замены. И пусть в отсутствие лидеров своим шансом блестяще воспользовались Мария Петрова и Алексей Тихонов, соревнования получились невероятно драматичными.



После короткой программы в отель сборной Франции ворвался человек с бритвой и полоснул по руке Стефана Бернади. Фигурист получил несколько порезов и был доставлен в больницу, где ему наложили четыре шва, однако он всё же смог выйти на лёд и завоевать бронзу в паре с Сарой Абитболь. Установить личность нападавшего так и не удалось, а организаторам досталось немало критики за плохое обеспечение безопасности участников турнира.

Жуткое падение будущей россиянки

Известие о нападении на Бернади взволновало и расстроило всех фигуристов, а после первого же проката даже от остатков позитивного настроя не осталось и следа. Двукратные чемпионы мира среди юниоров украинцы Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук производили на публику приятное впечатление, пока в середине программы не рухнули на лёд. Партнёр во время высокой поддержки наехал на выбоину и решил упасть сам, чтобы уберечь 14-летнюю партнёршу от серьёзных повреждений. В итоге Обертас приземлилась на Паламарчука и обошлась без травмы, но Дмитрию повезло меньше.



Фигурист получил удар по голове и потерял ориентацию в пространстве. Несмотря на это, врачи зачем-то поставили его на лёд и чуть ли не силой вытолкали с площадки. Уже за пределами льда украинец снова рухнул. Тот момент стал судьбоносным для Паламарчука. Пока спортсмен восстанавливался, Обертас стала выступать за Россию и завоевала серебро чемпионата Европы вместе с Сергеем Славновым.

Как будто кто-то проклял

Жуткое падение Паламарчука и Обертас шокировало всех. Катавшиеся следом канадцы приостановили прокат, так как партнёр разревелся прямо во время выступления. Собраться и выдать безошибочный прокат в этой тяжелейшей ситуации не удалось никому. Неудачи преследовали одну пару за другой, а праздничная и восторженная атмосфера исчезла как по мановению волшебной палочки.



Многие фигуристы и тренеры признавались, что никогда ещё не встречали окончание соревнований с таким облегчением. Каждый день турнира в Ницце был омрачён неприятными и порой необъяснимыми событиями, как будто чемпионат мира — 2000 действительно кто-то проклял.

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