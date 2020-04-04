«Рано ушёл… Наверное, судьба». Советский гандболист Лагутин заплатил за победу жизнью

Игроки мужской сборной СССР по гандболу с Олимпийских игр 1976 года в Монреале вернулись триумфаторами: они обыграли в финале сборную Румынии, считавшуюся фаворитом. Но один из чемпионов Монреаля заплатил за олимпийское золото своей жизнью. Разыгрывающий Юрий Лагутин умер менее чем через два года, испытывая боли в спине.

Злополучный матч

Сборная СССР свой турнирный путь в Монреале начала матчем с командой Японии 18 июля.

Соперник – откровенный аутсайдер. Такие матчи хороши, чтобы вкатиться в турнир, сбросить предстартовое напряжение, проверить всё, что наработано на сборах. Но для разыгрывающего запорожского ЗИИ Юрия Лагутина, приехавшего на свою вторую Олимпиаду он стал роковым.

Никаких сложностей советские гандболисты не испытывали, сам Лагутин успел забить три мяча и отдал несколько передач партнёрам. Но во время одной из атак сборной СССР соперники очень жёстко уронили нашего игрока спиной на площадку.

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Лагутин добрался до скамейки запасных с помощью партнёров, и в игру уже не вернулся. Не вернулся и в следующем матче с Канадой, пропустил встречи с командами Югославии, ФРГ и Дании. За финалом с Румынией разыгрывающий тоже наблюдал со стороны. Но свою заслуженную и выстраданную награду Лагутин получил уже вместе со всеми.

«Уже поздно было что-то делать»

Почему же Лагутин не выходил на площадку?

Из-за боли в спине. Его партнёры по команде рассказывали, что врачи сборной пытались делать массаж, какие-то восстановительные процедуры, но ничего не помогало.

«Никто же и не подозревал об этой его болезни. Играл-играл, а потом: «Спина болит». Ну, сделали массаж, что-то ещё. Не помогло. Отправили на анализы — это уже за месяц до смерти. Поздно было что-то делать…

Ещё до Олимпиады у него случилась травма. Он потом вроде хорошо себя чувствовал. Но это же рак, болезнь коварная. Да и аппаратуры для диагностики тогда толковой не было. На Олимпиаде его раз так опустили на пол в первом матче, что больше он не играл», – говорил Сергей Кушнирюк в интервью проекту «Быстрый центр».

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После Игр-1976 и возвращения домой Лагутин прошёл курс восстановления и сумел вернуться в гандбол. Он перешёл от своего многолетнего тренера Семёна Полонского из запорожского ЗИИ в киевский СКА, но там отыграл чуть более сезона. И то по большей части на уколах, и совсем не том уровне, к которому разыгрывающий сам всех приучил. О сборной, конечно, разговор уже не шёл.

«Хороший парень был. Добрый»

Лагутин к декабрю 1977 года с трудом мог ходить из-за боли, но об этом знали только самые близкие к нему люди. Он умер в конце апреля 1978 года в 29 лет. Официальный диагноз – саркома позвоночника. Удар спиной в том самом матче против Японии усугубил ситуацию и ускорил необратимый процесс.

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По словам Полонского, Лагутин был самым талантливым из его учеников, который, не обладая особыми данными, добился колоссальных успехов за счёт головы и техники.

«Честно говоря, подробности того эпизода я сейчас не вспомню, – сказал Владимир Максимов, ещё один игрок той великой команды, бывший главный тренер сборной России, нынешний главный тренер «Чеховских медведей». – Просто могу сказать, что Юра в жизни был добрым и отзывчивым парнем, спокойным и простым. Не видел, чтобы он с кем-то конфликтовал.

А в игре он был очень заточен на бросок, если ситуация позволяла. Благо, арсенал бросков у него был колоссальный! Я же играл на левом полусреднем, он в центре, и зачастую бывало, что не я с его передач, а он с моих забрасывал. Отличным он был игроком и человеком. А то, что так рано ушёл… Наверное, это судьба».