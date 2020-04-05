«Мне даже полы мыть было интересно». Как красавица-гимнастка Мамун училась жить вне ковра

Гостьей нового выпуска шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» стала одна из самых ярких спортсменок России, красавица-гимнастка Маргарита Мамун. Олимпийская чемпионка рассказала, как училась жить вне ковра и раскрыла секрет, про который ей запрещала рассказывать Ирина Винер.
А ещё «бенгальская тигрица» призналась, что халатное отношение людей к режиму самоизоляции ранит её сердце.
Про шашлыки на карантине
Мы семьёй находимся на карантине уже три недели, а впереди, видимо, ещё месяц. Стараемся не унывать, гуляем дома, открываем окна. Конечно, я очень серьёзно отношусь к этому вирусу. Но уже не знаю, стоит ли читать новости по утрам или лучше вообще абстрагироваться от этого. Все реагируют по-разному. Кто-то вообще считает, что всё это всемирный заговор и никакого вируса не существует.
Хочется всё-таки попросить всех соблюдать режим самоизоляции, потому что к этому нужно относиться серьёзно. Нужно подумать не только о себе, потому что вы можете быть просто переносчиком этого вируса, без симптомов. Хочется, чтобы не было больше видео из парков, где люди делают шашлыки. Это просто ранит моё сердце, я недоумеваю, почему такое происходит и почему люди не воспринимают это серьёзно.
Про болезнь перед Олимпиадой
В январе-феврале 2016 года я просыпалась в холодном поту и боялась, что совершенно не готова к Олимпиаде. Понятно, что тогда я и не могла быть готова, но страх был жуткий! Перед самим выступлением в Рио я умудрилась заболеть, у меня была температура. Для спортсмена это просто жуть. Очень сильно похудела. В день открытия Игр я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что моя форма ушла совсем. Всё то, к чему я готовилась месяцами, теперь этого больше нет. Но тогда Ирина Винер взяла меня под свой контроль и я даже вошла в лучшую форму, чем до болезни. А сейчас я вообще думаю, что без той болезни никаких успехов и не было бы (смеётся).
Про запрет Винер
Мой любимый предмет – мяч. Так было всегда, просто я никогда не говорила об этом. Как-то на пресс-конференции с участием Ирины Александровны Винер я сказала об этом, и она строго-настрого запретила выделять какой-то один предмет, потому что остальные обидятся. После этого я говорила, что все предметы любимые (улыбается). Но, естественно, любимый предмет тот, который ты лучше всего чувствуешь и с которым у тебя лучше всего получается. Сейчас я уже не выступаю, остальные предметы на меня не обидятся, так что смело могу сказать, что мой любимый предмет – мяч.
Про проблемы с питанием
Всё, что я кушала на ужин, организм запасал и откладывал в жир. Мой мозг боялся, что если не пообедаю, то вдруг ещё и не поужинаю. Всегда сложно найти контакт с тренером в этом плане, потому что тренеры всегда хотят, чтобы ты была худой и не поправлялась. С моим тренером мы сдали анализы, пошли на консультацию в институт питания РАН. Мне объяснили, что нужно перекусывать. Я даже считала калории, но потом чуть не сошла с ума (смеётся).
Про гиперопеку во время карьеры
Пока выступаешь – почти ни о чём думать не приходится. Мы же круглый год живём на базе, где за нас делают практически всё – убирают постель, готовят еду. Разве что вещи свои нужно постирать. Это позволяет сосредоточиться только на тренировках и делать свою работу.
Про жизнь после спорта
Мне пришлось привыкать, но было интересно. Бытовые вещи для большинства людей скучны, но я же практически ничего не умела – для меня всё было радостно и ново, мне даже полы было мыть интересно первое время. Сейчас – нет, я этого уже не делаю (смеётся).
Про общение с Яной Кудрявцевой
Конечно, общаюсь. Не так часто, но периодически мы это делаем. А вот с девочками из нынешней команды – нет, потому что у них другой круг общения, другие интересы. Но я видела все их новые программы во время февральского Гран-при в Москве.
Про сына
После рождения сына мне показалось, что жизнь перевернулась с ног на голову. Появилось ощущение, что Лёва всю жизнь был с нами. Мы его долго ждали, поэтому просто не представляем жизнь без него.
- 4 апреля 2020
-
23:58
-
23:21
-
23:16
-
22:14
-
21:51
-
21:23
-
19:45
-
19:30
-
18:54
-
18:45
-
17:33
-
16:54
-
16:41
-
15:00
-
14:27
-
12:08
-
11:52
-
11:38
-
09:27
-
00:44
- 3 апреля 2020
-
23:39
-
23:00
-
21:33
-
20:36
-
19:18
-
18:56
-
18:56
-
17:54
-
17:29
-
16:33
-
16:14
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
15:46