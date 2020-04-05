«Мне даже полы мыть было интересно». Как красавица-гимнастка Мамун училась жить вне ковра

Гостьей нового выпуска шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» стала одна из самых ярких спортсменок России, красавица-гимнастка Маргарита Мамун. Олимпийская чемпионка рассказала, как училась жить вне ковра и раскрыла секрет, про который ей запрещала рассказывать Ирина Винер.



А ещё «бенгальская тигрица» призналась, что халатное отношение людей к режиму самоизоляции ранит её сердце.

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Про шашлыки на карантине

Мы семьёй находимся на карантине уже три недели, а впереди, видимо, ещё месяц. Стараемся не унывать, гуляем дома, открываем окна. Конечно, я очень серьёзно отношусь к этому вирусу. Но уже не знаю, стоит ли читать новости по утрам или лучше вообще абстрагироваться от этого. Все реагируют по-разному. Кто-то вообще считает, что всё это всемирный заговор и никакого вируса не существует.



Хочется всё-таки попросить всех соблюдать режим самоизоляции, потому что к этому нужно относиться серьёзно. Нужно подумать не только о себе, потому что вы можете быть просто переносчиком этого вируса, без симптомов. Хочется, чтобы не было больше видео из парков, где люди делают шашлыки. Это просто ранит моё сердце, я недоумеваю, почему такое происходит и почему люди не воспринимают это серьёзно.

Про болезнь перед Олимпиадой

В январе-феврале 2016 года я просыпалась в холодном поту и боялась, что совершенно не готова к Олимпиаде. Понятно, что тогда я и не могла быть готова, но страх был жуткий! Перед самим выступлением в Рио я умудрилась заболеть, у меня была температура. Для спортсмена это просто жуть. Очень сильно похудела. В день открытия Игр я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что моя форма ушла совсем. Всё то, к чему я готовилась месяцами, теперь этого больше нет. Но тогда Ирина Винер взяла меня под свой контроль и я даже вошла в лучшую форму, чем до болезни. А сейчас я вообще думаю, что без той болезни никаких успехов и не было бы (смеётся).

Про запрет Винер

Мой любимый предмет – мяч. Так было всегда, просто я никогда не говорила об этом. Как-то на пресс-конференции с участием Ирины Александровны Винер я сказала об этом, и она строго-настрого запретила выделять какой-то один предмет, потому что остальные обидятся. После этого я говорила, что все предметы любимые (улыбается). Но, естественно, любимый предмет тот, который ты лучше всего чувствуешь и с которым у тебя лучше всего получается. Сейчас я уже не выступаю, остальные предметы на меня не обидятся, так что смело могу сказать, что мой любимый предмет – мяч.

Про проблемы с питанием

Всё, что я кушала на ужин, организм запасал и откладывал в жир. Мой мозг боялся, что если не пообедаю, то вдруг ещё и не поужинаю. Всегда сложно найти контакт с тренером в этом плане, потому что тренеры всегда хотят, чтобы ты была худой и не поправлялась. С моим тренером мы сдали анализы, пошли на консультацию в институт питания РАН. Мне объяснили, что нужно перекусывать. Я даже считала калории, но потом чуть не сошла с ума (смеётся).

Красота дня. Маргарита Мамун – идеал совершенства Обворожительная гимнастка Маргарита Мамун вышла замуж, но привлекать меньше мужских взглядов не стала. Фотомодели это позволительно.

Про гиперопеку во время карьеры

Пока выступаешь – почти ни о чём думать не приходится. Мы же круглый год живём на базе, где за нас делают практически всё – убирают постель, готовят еду. Разве что вещи свои нужно постирать. Это позволяет сосредоточиться только на тренировках и делать свою работу.

Про жизнь после спорта

Мне пришлось привыкать, но было интересно. Бытовые вещи для большинства людей скучны, но я же практически ничего не умела – для меня всё было радостно и ново, мне даже полы было мыть интересно первое время. Сейчас – нет, я этого уже не делаю (смеётся).

Про общение с Яной Кудрявцевой

Конечно, общаюсь. Не так часто, но периодически мы это делаем. А вот с девочками из нынешней команды – нет, потому что у них другой круг общения, другие интересы. Но я видела все их новые программы во время февральского Гран-при в Москве.

Про сына

После рождения сына мне показалось, что жизнь перевернулась с ног на голову. Появилось ощущение, что Лёва всю жизнь был с нами. Мы его долго ждали, поэтому просто не представляем жизнь без него.