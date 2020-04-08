«Наверное, я Зеленскому бессонную ночь устроил». Россию и Украину мог объединить гандбол

Кто точно с нетерпением ждал Олимпиаду в Токио, так это поклонники российского гандбола. Женская сборная, завоевавшая золото на Играх в Рио-де-Жанейро, за четыре года, кажется, стала только сильнее. Однако побороться за первое место ближайшим летом помешал коронавирус.

Глава ФГР Сергей Шишкарёв предположил, как пандемия повлияет на гандбол в России и в мире, объяснил, почему «Спартак» переименовали в ЦСКА, даже не дождавшись конца сезона, а также вспомнил, как одним заявлением мог устроить бессонную ночь президенту Украины Зеленскому.



Это вторая часть большого интервью с главой ФГР. В первой Сергей Шишкарёв рассказал о допинг-диверсии в женской сборной, бюджете федерации и состоянии здоровья Евгения Трефилова.

«В связи с коронавирусом есть два варианта развития событий»

– Сергей Николаевич, сейчас самая злободневная тема – коронавирус. Как условия самоизоляции и карантина повлияли на гандбол?

– В связи со сложившейся ситуацией чемпионат России остановлен как минимум до 30 апреля. Мы слышим все предложения и пожелания представителей клубов и размышляем над разными вариантами. Когда мы объявляли паузу в чемпионате, не предполагали, что ситуация будет развиваться в таком ключе, и планировали завершить турнир в мае или июне. Сейчас есть два варианта развития событий: либо мы признаём чемпионат завершённым по итогам нынешнего распределения мест, либо нам всё-таки удастся доиграть чемпионат летом, не ломая при этом весь график на следующий сезон. В любом случае решение будет принято после решений правительства Российской Федерации, решений Европейской федерации гандбола и совещания со всеми участниками чемпионата и членами исполкома Федерации гандбола России.



– Обсуждали ли вы сложившуюся ситуацию с руководством мирового и европейского гандбола?

– Да, мы находимся в постоянном контакте. На прошлой неделе я переписывался с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой, совсем недавно мы плотно общались с главой европейского гандбола Михаэлем Видерером. У них тоже нет точного прогноза относительно развития ситуации в мире, поэтому пока все принимаемые решения – промежуточные. Как правильно сказал Видерер, идеальных решений в такой ситуации быть не может.



На данный момент в онлайн-календаре четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов с участием «Ростов-Дона» запланированы на июнь. Есть предложение тогда же провести отборочные матчи к чемпионату мира. Но мы не можем утверждать даты до решений со стороны руководства страны, Министерства спорта и наших зарубежных коллег. Могу заверить, что мы взвешенно и скрупулёзно будем подходить ко всем факторам, которые влияют на принятие решения. Как будет возможность внести ясность относительно судьбы чемпионата России, мы обязательно это сделаем.

Фото: Федерация гандбола России

– Когда, на ваш взгляд, можно ожидать возвращения всего мирового спорта и гандбола в частности?

– Я бы с радостью дал позитивный прогноз развития ситуации, но не хочу выступать с точки зрения обывателя и делать какие-то выводы на основе общедоступной статистики по другим странам. Но сегодня в России принимаются беспрецедентные меры: это и режим самоизоляции, и подготовка больничных мест, и закупка дополнительного оборудования, и производство аппаратов ИВЛ, и строительство госпиталей по линии Министерства обороны. Всё это даёт понять, что ситуация пока сложно прогнозируема с точки зрения динамики распространения заболевания по стране. Поэтому прогнозов давать не буду, но реалистично понимаю, что вся эта история затянется на несколько месяцев минимум.

«Решим, кто должен носить медали чемпионов мира по праву»

– Наверняка ситуация с коронавирусом затронула и ваш бизнес.

– Да, нынешние условия влияют на всех. И мы как всегда на передовой. Группа компаний «Дело» – это крупнейший транспортно-логистический холдинг страны. Мы работаем по всем бассейнам – северо-запад, юг и восток. Плюс сейчас идёт оформление владения компанией «Трансконтейнер». Поэтому на нас легли не только приятные хлопоты по развитию компании, но и необходимость быстро и чётко реагировать на эпидемиологическую обстановку. Ситуация непростая, потому что наша компания обеспечивает большое количество транзитных перевозок.



Но безопасность всех, кто задействован в цепочке, является для нас безусловным приоритетом. К примеру, несколько дней назад капитан судна нашего партнёра в Новороссийске заявил, что на борту шесть человек с температурой. В итоге на рейд были отправлены врачи, у больных взяли пробы и немедленно передали их в Краснодар. Слава богу, все пробы оказались отрицательными. Только после этого судно получило разрешение встать к причалу. Вся эта ситуация побудила нас максимально продумать наши действия в подобных случаях. Мы максимально защищаем работников всеми средствами при проведении круговых операций. При этом ситуация остаётся очень тревожной.



– С какими чувствами вы восприняли перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год? Можно ли найти в этом решении положительные моменты для женской сборной России?

– Решение Международного олимпийского комитета надо рассматривать в контексте происходящего в мире. Если бы Олимпиаду перенесли по каким-то другим соображениями, то это было бы очень обидно. Трудно искать в этом решении позитивные стороны. Разве что несколько травмированных российских гандболисток, которые могли не успеть восстановиться к первоначальным срокам проведения Олимпиады, теперь должны помочь нам в 2021 году. Прежде всего речь о Даше Дмитриевой. Но в целом надо быть реалистами. Главное, что решение уже принято и, в отличие от других турниров, с Олимпиадой наступила ясность.



Конечно, если всей этой ситуации с коронавирусом не было, то лучше бы Олимпиада прошла вовремя. Я считаю, что у нас очень хорошая команда. Я даже в шутку говорил президенту голландской федерации: «Поносите полгода медали чемпионов мира, а к августу мы решим, кто их должен носить по праву». В этом смысле им повезло, будут носить медали полтора года (улыбается).

Фото: Федерация гандбола России

«Наверное, я бессонную ночь президенту Зеленскому устроил»

– Насколько удовлетворительными и перспективными для российского гандбола вы видите нынешние отношения с европейской и международной гандбольной федерациями?

– Прежде всего мы укрепили эти отношения спонсорством группы компаний «Дело» женской Лиги чемпионов. Конечно, это совсем иные цифры, чем в мужской Лиге чемпионов, если говорить о затратах. Но с точки зрения маркетинговой составляющей я, как собственник и бизнесмен, вижу это сотрудничество очень полезным.



Отношения с ЕГФ и ИГФ близки к идеальным с точки зрения взаимопонимания, с точки зрения восстановления нашего суверенитета, который уважают наши европейские и мировые партнёры.



В конце февраля состоялся первый лет за 20, если не ошибаюсь, полноценный визит в Россию президента ЕГФ Михаэля Видерера. Он не только повстречался с руководством российского спорта и Олимпийского комитета России и представителями ФГР, но мне удалось также затащить его посмотреть на работу Новороссийского порта, а также на матч «Ростов» – «Мец» в Лиге чемпионов. От нас он уехал в дружеских и восторженных чувствах от того, что увидел.

Фото: Федерация гандбола России

С главой ИГФ доктором Хассаном Мустафой мы поддерживаем связь не только через официальную переписку, но и неофициально, по телефону или мессенджерам. Его визит в Россию был запланирован на мероприятие, посвящённое 40-летию Московской Олимпиады, которое с большим размахом должно было пройти в «Лужниках». Он с благодарностью принял наше приглашение, но теперь с большой вероятностью его визит не состоится. Будем искать другие возможности и варианты. Уверен, что он приедет в Россию, и мы расскажем ему обо всём, что происходит в российском гандболе.

Кстати, благодаря доктору Мустафе в нашей стране активно развивается проект «Гандбол – в школу». Например, в Астраханской области. Сейчас по линии ИГФ в Россию готовятся отправить большое количество детских гандбольных мячей, более мягких, чем взрослые, специальные ворота, машинки, красочные буклеты о гандболе на русском языке.



Не могу также не рассказать, что Мустафа очень требовательно и трепетно относится к здоровью Евгения Васильевича Трефилова, от которого к лету потребовал сбросить 12 кг! Мы разговаривали на прошедшем чемпионате Европы, и Мустафа просил меня чётко перевести Трефилову свои слова. Васильич напрягся, конечно, но решил подыграть – ткнул меня в бок, пообещал сбросить, но и от меня потребовал того же самого.



Меня много спрашивали, почему мы не смогли выиграть борьбу за женский чемпионат Европы — 2024. Но бороться с объединённой заявкой трёх стран очень сложно. Потому я и предлагал объединиться с Беларусью и Украиной, чтобы провести турнир. Наверное, бессонную ночь своим заявлением Зеленскому устроил. Не знаю уж, от кого Владимир Александрович узнал, ведь он в ту субботу день рождения в узком кругу отмечал, но на следующее утро весь интернет кипел. А генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун, с которым мы как раз утром встречались вместе с Видерером, сказал мне: «Николаич, ты за одну ночь сделал для узнаваемости украинского гандбола больше, чем я за всю карьеру».



Ну и ещё хотел бы отметить, что за пять лет были вещи, которые я записываю себе в актив. После Олимпийских игр – 2016 большое количество специалистов были награждены орденами и медалями, большое количество тренеров благодаря выступлению девчонок получили звания заслуженных тренеров России, а к званию ведь положена и какая-то копеечка в их бюджет. По моему представлению, которое поддержали на тот момент вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр спорта Виталий Мутко, Орден Дружбы был вручён Евгению Трефилову. Орденами и медалями были награждены, увы, покойный ныне Левон Акопян, Михаил Серёгин, доктор Саид Альмяшев. Я бы хотел поблагодарить ещё за подготовку команды к той Олимпиаде Виктора Рябых, Павла Сукосяна, весь тренерский штаб. И нужно выразить особую благодарность детским тренерам. Они все вместе сделали всё для итогового успеха.

Фото: Федерация гандбола России

«Переименование «Спартака» в ЦСКА? Главное – развитие гандбола»

– Недавняя новость о переименовании мужского «Спартака» в ЦСКА вызвала бурную реакцию у болельщиков. Расскажите о вашем отношении к случившемуся. В чём необходимость этого решения?

– Когда обсуждалась идея создания мужских и женских клубов в Москве, во главе угла стояла задача возродить гандбол в столице. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира с огромным болельщицким, маркетинговым и коммерческим потенциалом. При выборе названия для мужского клуба возобладал личностный, несколько эмоциональный подход. Я в очередной раз готов принести клятву верности футбольному «Спартаку», на котором я вырос, который я очень любил и люблю до сих пор. Я могу безошибочно назвать состав красно-белых 80-х, 90-х, 2000-х. Я был на матче 1989 года в «Лужниках», когда Шмаров со штрафного в левую девятку, в правые от центральной трибуны ворота забивал победный гол. На тот момент более счастливого человека на стадионе просто не было! Были биты киевляне.



Я прекрасно помню, как 2 ноября 1983 года мой любимый Фёдор Черенков забил два гола «Астон Вилле» на выезде, причём второй – на 89-й минуте. В Новороссийске уже была глубокая ночь. Мой вопль тогда разбудил всю «хрущёвку», а мама вбежала в комнату с ремнём: «Что случилось? Ты поднял весь дом!».



Поэтому, когда руководство будущего клуба думало о названии, преобладала эмоциональная составляющая. Кроме того, на тот момент у нас были очень хорошие партнёры. Заместитель генерального директора «Спартака» Наиль Измайлов курировал отношения с гандбольным клубом и федерацией. У меня давние отношения с заместителем председателя совета директоров «Спартака» Сергеем Михайловым, мы с ним в 90-х вместе работали в совете директоров Новороссийского морского порта.



Но в этом диалоге была ещё одна очень важная составляющая. Я говорю от имени руководителя федерации, человека, который тащит на себе многие проблемы российского гандбола. Самая глобальная задача, которая стоит передо мной и нашей командой, – строительство гандбольного дома. Говоря откровенно, мы как сироты, у нас нет ни одного собственного зала, мы вынуждены выбивать стадионы на матчи клубов и сборных. У женского ЦСКА появился мини-дом в зале «Игровой» на Ленинградке. Но, тем не менее, перед федерацией стоит задача строительства полноценного игрового зала на 6-10 тысяч зрителей. Там будут и офис Федерации гандбола России, и Музей гандбола, и тренировочные залы, и гостиница, и учебные классы. Там же будут располагаться все наши серверы, на которых достаточно много информации. Всё должно быть современно, удобно для зрителей и команд. Мы планируем создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы болельщики приходили на гандбол семьями, могли погулять по стадиону, покушать, приобрести атрибутику, принять участие в различных активностях. При этом арена должна быть универсальной, чтобы в перерывах между гандбольными матчами там могли проходить концерты или соревнования по другим видам спорта.

Так вот, на этапе зарождения клуба были большие планы по строительству арены рядом со стадионом «Открытие», там бетонные основания уже давно заложены. Я очень благодарен нашим партнёрам за время плодотворного сотрудничества, но, к сожалению, воз и ныне там. Уже при наличии территории реализация проекта не сдвинулась ни на шаг.



Второй момент. За время моей работы в Федерации гандбола России у нас сложились очень хорошие партнёрские отношения с Министерством обороны. Женский клуб ЦСКА появился во многом благодаря помощи и идеологическому сопровождению со стороны Министерства обороны. Попечительский совет клуба возглавил замминистра обороны Тимур Вадимович Иванов. Женский ЦСКА существует только первый год, но у него уже есть свой зал, который успел стать родным для гандболисток и болельщиков, там своя атмосфера. Сегодня игроки ЦСКА проводят мастер-классы в девичьи военнослужащие (улыбается). Всего за полгода девушки успели побывать на матчах футбольного ЦСКА, баскетбольного, хоккейного. Везде их представляют, болельщики тепло приветствуют.

В гандбол пришла армия. Привлечены даже Акинфеев с Газзаевым А также две олимпийских чемпионки. ЦСКА должен стать базовым клубом сборной, но вряд ли уже к ближайшей Олимпиаде.

Не скрою, сказался и фактор взаимоотношения между клубами. Когда гандболистки ЦСКА приходили на матчи мужского «Спартака», при объявлении диктора их освистывали и даже выкрикивали некоторые нехорошие слова. Никого не осуждаю, такая у нас болельщицкая культура, но всё равно возникает вопрос: а как быть дальше? Как в зал рядом со стадионом «Открытие», который по определению будет иметь слово «Спартак» в названии, придёт болельщик ЦСКА? А у нас-то задача сделать зал для всех московских клубов и для сборных России.



Нельзя не учитывать и финансовые аспекты. Источники финансирования обоих клубов приблизительно понятны. Да и работа под управлением одной административной структуры позволяет экономить расходы.



Ещё важно понимать, что Москва никогда раньше не знала гандбольного «Спартака», зато до сих пор помнит и любит гандбольный ЦСКА, как и МАИ, и «Кунцево». ЦСКА – девятикратный чемпион СССР, двукратный чемпион России, потом ещё дважды эта команда становилась чемпионом России под брендом «ЦСКА-Спортакадемклуб». И только потом, по причинам того времени, ЦСКА растворился где-то в районе ближайшего Подмосковья. Это прославленный клуб с большими традициями, воспитавший множество олимпийских чемпионов.

Фото: Федерация гандбола России

Изначально планировалось произвести переименование по итогам сезона, но в итоге решение было принято раньше, по итогам «Финала четырёх» Кубка России в Перми. Уже тогда было понятно, что в чемпионате России наступает длительная пауза. Сейчас у клуба есть время для решения всех бюрократических вопросов, закупки новой амуниции.



Благодарю болельщиков «Спартака», которые в течение трёх сезонов поддерживали команду, и приглашаю их болеть за гандбол уже под новым брендом. Для нас главное – развитие гандбола. Важно, чтобы в Москве были сильные команды, потому что столица – это притягательная точка для наших коллег из европейской и международной федераций. Я вас уверяю, что однажды в Москве будут аншлаги. Мы всё для этого делаем. Надеюсь, мои аргументы будут услышаны, но при необходимости я готов встретиться с болельщиками как одного клуба, так и второго, чтобы поговорить и обсудить этот вопрос.



– Чувствуете ли вы некую ревность к ЦСКА со стороны «Чеховских медведей», которые тоже позиционируют себя как наследники победных традиций нашего гандбола?

– А как может не быть этой ревности? Клуб из Чехова 20 лет подряд чемпион, а здесь появляется реальная угроза, настоящая конкуренция. ЦСКА (будем уже по-новому команду называть) очень серьёзно усилился в эту трансферную паузу. Но это всё не ради одного усиления конкретного клуба, хотелось побольше людей вместе собрать и для Велимира Петковича, чтобы ребята играли вместе. В Чехове видят такое усиление и понимают, что доминирование может закончиться, поэтому вполне естественны и какие-то опасения, и ревность. Но давайте будем джентльменами. Если мы все вместе за развитие гандбола, то надо уметь и проигрывать. Я не призываю к этому, наоборот, пусть победит сильнейший. Но и 20-кратным чемпионам нужно быть готовым к любому исходу.

Коронавирус не помеха. «Медведи» не оставили «Спартаку» ни шанса в финале Кубка России «Финал четырёх» мужского Кубка России состоялся в срок и даже при зрителях. Просто подвиг по нынешним временам!

«Не хочется бросать начатое дело на полпути»

– Сергей Николаевич, какие у вас приоритетные планы на будущее?

– Нам, конечно, нужно восстанавливать мужской гандбол. Я абсолютно не согласен с заявлениями о том, что у нас нет его в регионах, что не работают спортивные школы. Это не так. Школы работают, может, чуть менее эффективно, чем у девчонок. Кстати, Трефилов мне недавно рассказывал, что смотрел за сбором Сидоричевой в Ростове. Сколько у нас молодых хороших девочек 16-17 лет! А по мальчишкам большая работа идёт в Краснодаре, Тольятти, Перми, Москве. УОР №2 – это почти идеальная выстроенная вертикаль: клуб – вторая команда – юношеский гандбол – детский гандбол. Самое главное же – это переход из возраста 17-18 лет в профессиональный спорт, важно не потерять этих ребят.



Нужно нам увеличивать и материальную базу, и спонсорскую. Цифры бюджета сегодня раскрывать не буду. Но скажу, что тот бюджет, который был у нас в первый год, увеличился в несколько раз. И в связи с этим я не могу не отметить работу нашего маркетингового, коммерческого отдела, поблагодарить и Льва Воронина, и Ольгу Бугаенко, и весь коллектив федерации, за то, что они научились работать со спонсорами. Федерация уже имеет бездефицитный бюджет.



Недавно был у меня повод для радости. Раньше мы сами бегали и просили нас показать по телевидению, а иногда нам платили за это деньги, а в недавнем матче «Спартак» – «Чеховские медведи» себестоимость показа матча легла на плечи канала, а клуб получил ещё 500 тысяч за трансляцию. Да, футболисты над нами посмеются, но для нас это большое достижение.

– Вы исчерпывающе рассказали об итогах работы за пятилетие. Но впереди отчётно-выборная конференция – вы идёте на новый срок?

– По конференции возникла определённая юридическая коллизия. По правилам конференцию мы должны проводить после Олимпиады и до окончания календарного года. С другой стороны, конференция выбрала меня, исполком и генерального директора на четырёхлетний срок. Понятно, что Олимпиада перенесена, и в этом случае ситуацию нужно рассматривать и с позиции олимпийского цикла. Но всё-таки, приняв во внимание все обстоятельства, мы решили, что конференция должна пройти в этом году. Наверное, это будет декабрь. Возможно, она будет приурочена к какому-то спортивному событию.



Кокетничать не собираюсь – я буду выдвигаться и надеюсь, что буду избран. Надеюсь, что мои оппоненты не создадут серьёзных препятствий. Но я боец, закалённый в различных выборных ситуациях, включая и партийные. Надеюсь, что до такой борьбы не дойдёт. Я готов к любому диалогу, люблю и умею слушать. Не хочу корчить из себя большого гандбольного специалиста, хотя за пять лет и разобрался кое в чём. Готов выслушать любые предложения о сотрудничестве. Если в рамках конференции состоится некая цивилизованная дискуссия, это будет только хорошо. А зайти конференции в русло криков и скандалов я не позволю. Ещё раз, резюмируя: да, я буду выдвигать свою кандидатуру, потому что не хочется бросать начатое дело на полпути, а если говорить о мужском гандболе, то вообще в самом начале.

Медали через десять лет! Российские гандболистки раздавили норвежек Мощь, уверенность, красота. Как же жаль, что это был не финал.