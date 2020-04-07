Семилетний сын Плющенко зарабатывает миллионы. Откуда у него такие огромные деньги

Жизнь семилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги продюсера Яны Рудковской не похожа на жизнь обычного ребёнка. О каждом шаге Алекса Плющенко, которого все знают как Гном Гномыча, сообщается в социальных сетях. Скоро у него будет больше подписчиков, чем у звёздного отца. А теперь мы узнали, что Гном Гномыч неплохо зарабатывает. Настолько неплохо, что большинство россиян всплакнёт от таких цифр.



Старший Плющенко в одном из интервью уже признавался, что сын зарабатывает больше него. А однажды Гном Гномыч подарил родителям небольшой чемодан известной марки стоимостью 170 тыс. рублей. Так откуда у семилетнего ребёнка могут быть такие огромные деньги?

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12 миллионов без учёта рекламы в «Инстаграме»

Мама Алекса Плющенко Яна Рудковская раскрыла годовой доход сына, который составляет 12 миллионов рублей. Основную часть денег Гном Гномыч получает за участие в ледовых шоу отца, которые проходят по всему миру. Только за последние полгода семилетний Алекс побывал в Италии, Испании, Японии, Германии и других странах. А ещё у него есть крупные рекламные контракты в том числе с мировыми брендами одежды такими как Balmain. Причём в названный годовой доход Гном Гномыча не включены деньги за рекламы в социальных сетях!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«У Гномыча есть свой счёт. Все деньги, которые он зарабатывает, идут на его счёт. С этого счёта оплачиваются няни, водитель, охранник… Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход – 12 миллионов. Это без рекламы в «Инстаграме», – рассказала Рудковская.

Простые работяги в России плачут

По официальным данным от ФСГС средний доход населения Российской Федерации в 2018 году составил 32 635 рублей в месяц. Месячный доход Гном Гномыча посчитать очень легко. 12 миллионов делим на 12 месяцев и получаем ровно один миллион рублей.



Это более, чем в 30 раз превышает среднемесячный доход гражданина России, который зачастую должен ещё и семью содержать на эту сумму. Ещё раз подчеркнём, что Рудковская не включила в названную сумму доход от рекламы в «Инстаграме». Учитывая количество подписчиков Гном Гномыча, можно предположить, что его реальный доход существенно выше 12 миллионов.

Испорченное детство?

Многие подписчики и болельщики Плющенко уверены, что при таком графике жизни у Гном Гномыча будет полностью испорченное детство. В социальные сети постоянно попадают видео тренировок семьи Плющенко, где семилетнего ребёнка заставляют работать до упора. Порой Гном Гномыч стонет от боли и обращается к отцу, прося того прекратить тренировку, потому что он больше не может продолжать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Но Плющенко и Рудковская не дают сыну расслабиться и мотивируют его стать олимпийским чемпионом. Рудковская во время недавнего прямого эфира в «Инстаграме» с Тиной Канделаки отмела сомнения подписчиков и заявила, что у Гном Гномыча совершенно нормальное детство.



«Кто сказал, что у него нет детской жизни? Ты просто не понимаешь, что тут творится в субботу и воскресенье. К нему приходят друзья — дети от 6 до 12 лет. Стрелялки, нерфы, футбол, катания на ватрушках».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Мальчишка действительно талантлив и действительно здорово показывает себя в шоу вместе со своим знаменитым отцом. Однако заявление о баснословной зарплате семилетнего ребёнка может вызвать негатив у простых людей, которые вынуждены провести месяц на карантине вообще без денег. Многие в сложившейся ситуации теряют не только зарплату, но и работу вообще.



Рудковская и Плющенко, пожалуй, имеют полное право гордиться успехами своего сына, вот только момент для этого выбран явно не самый лучший.