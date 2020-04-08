Не могла подвести Советский Союз. Как великая Турищева удержалась на сломавшихся брусьях

Олимпийские игры – 1976 в Монреале стали последним турниром в карьере великой советской гимнастки Людмилы Турищевой. Прощание со спортом получилось громким – золото, два серебра, бронза. Но ничего этого могло не быть. За девять месяцев до этого на первом в истории Кубке мира по спортивной гимнастике в Лондоне едва не случилась трагедия.
Несостоявшийся реванш
В апреле 1975 года на чемпионате Европы в Норвегии впервые схлестнулись опытная Людмила Турищева, трёхкратная на тот момент олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира из сборной СССР, и юная румынка Надя Команечи, восходящая звезда гимнастики, которой на тот момент было всего 13 лет.
Фото: РИА Новости
Команечи тогда выступила просто феноменально, выиграв абсолютное первенство и три отдельных упражнения. Турищева, выступавшая после травмы позвоночника и трёх месяцев без тренировок, стала в абсолюте только четвёртой – для неё это был провал. Пошли разговоры о том, что суперзвезда мировой гимнастики уже на спаде, на свой уровень она уже вернуться не сможет.
На вопросы о своём состоянии Турищева должна была ответить через полгода в Лондоне, на первом в истории Кубке мира. Советская гимнастка приехала туда в отличной форме и ждала главную соперницу. Но Команечи приняла решение пропустить этот турнир. Так что реванш, на который рассчитывала советская гимнастка, не состоялся.
В любом случае Турищевой было что доказывать и самой себе, и тренерам.
Рухнувшие брусья
И она вышла на самую знаменитую арену в мире – Кубок мира был организован на «Уэмбли» – побеждать.
Фото: РИА Новости
27 октября 1975 года, во время соревнований в многоборье Турищева делала сложную программу на брусьях. В концовке программы она почувствовала, что со снарядом происходит что-то странное, но выполнила все запланированные элементы и сделала соскок.
Через секунду брусья обрушились прямо за спортсменкой. Но она даже не обернулась на них. Будто это были не соревнования, а съёмки голливудского блокбастера. Кадры впечатляют.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Что такое брусья? Две жёрдочки и станины, растянутые на четыре троса с каждой стороны. И если один, как в моём случае, соскакивает… Трос отскочил, и конструкция подо мной зашевелилась. В конце упражнения, когда выполнить осталось несколько элементов, чувствую: что-то с брусьями происходит неладное. «Что же делать?» – мелькнула мысль. Но в голове заложена программа – ты работаешь, как автомат, и понимаешь: нужно всё довести до конца и соскочить с брусьев», – рассказывала позже Турищева в программе Дмитрия Гордона.
Фото: РИА Новости
«Слава богу, я это сделать успела. Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперёд. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов, просто сделала, как мы говорим, прямой соскок… Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась – у меня же впереди оценка! Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз...»
Брусья рухнули в метре от советской гимнастки. Мастерство, с которым спортсменка завершила упражнение и сделала соскок, возможно, спасло её от трагедии.
Железная Турищева
Самообладание, с которым Людмила Турищева восприняла всю эту ситуацию, восхитило заполнивших «Уэмбли» болельщиков, ведь брусья могли запросто упасть на неё.
Турищева спокойно продолжила соревнования и одержала убедительную победу в многоборье, опередив Ольгу Корбут. Только вечером она пересмотрела на видео то, что случилось.
«Посмотрела и ужаснулась. Могла упасть жердь или железная станина», – вспоминала Турищева.
После победы в многоборье чемпионка выиграла и каждый из отдельных видов, убедительно доказав, что она по-прежнему является лидером сборной.
Фото: РИА Новости
На Олимпиаде в Монреале в 1976-м Людмила Турищева стала чемпионкой в командном многоборье, завоевала серебро в опорном прыжке и на бревне, бронзу – в личном многоборье. После этого великая гимнастка, заработавшая прозвище Железная Турищева, завершила карьеру.
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