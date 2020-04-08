Коронавирус больно ударит по фигурному катанию. Но Россия от этого только выиграет!

Пандемия коронавируса однажды отступит, но мир уже никогда не будет прежним. Необратимые изменения ждут и фигурное катание. Специалисты предрекают одному из самых популярных зимних видов спорта тяжёлый кризис, который может обернуться серьёзным регрессом.

Массовый отток фигуристов, банкротство клубов, снижение уровня конкуренции – такие мрачные перспективы могут стать реальностью уже через несколько месяцев. Болезненные последствия эпидемии затронут и Россию, но именно у нашего фигурного катания есть все шансы пройти через испытания с наименьшими потерями и окончательно утвердить российское доминирование на льду.

Причём спасёт нас то, за что российский спорт не ругает только ленивый. Не было бы счастья, как говорится.

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Фигуристы теряют деньги

Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать спад рынка развлечений после эпидемии. По оценке специалистов, эта индустрия всегда остро реагирует на экономические кризисы. Во главу угла у людей встаёт хлеб, а зрелища становятся попроще и подешевле. Кроме того, первое время после снятия ограничений многие всё равно будут опасаться массовых сборищ. В фигурном катании это в первую очередь коснётся коммерческих шоу, которые особенно популярны в Японии и Северной Америке.

Продюсеры, фигуристы и тренеры уже понесли колоссальные финансовые потери из-за отмены весенне-летних гастролей, однако нынешнее положение может стать только верхушкой айсберга. Авторитетный продюсер Ари Закарян признаётся, что ситуация вокруг коронавируса вызывает у него негодование и растерянность, поскольку все причастные к шоу-бизнесу в спорте оказались в состоянии абсолютной неопределённости.

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Фигуристы перешли в онлайн

В условиях полной приостановки какой-либо активности в реальности спортсмены и менеджеры всё чаще обращают внимание на онлайн-пространство. Фигуристы охотно участвуют в глобальных флешмобах и запускают свои. Соцсети пестрят видео с неудачными попытками прыжков, детскими фотографиями и записями домашних тренировок.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В интернете организуют трансляции с лучшими прокатами и шоу из прошлого. Конечно, с возобновлением привычного ритма жизни акцент сместится на офлайн-события, однако некоторые тренды, появившиеся во время карантина, имеют все шансы перекочевать в нашу обыденность. Например, проект чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, превратившей постановку программ в реалити-шоу.

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Кризис ударит и по звёздам

Вынужденная пауза позволила фигуристам переосмыслить тренировочный процесс, найти в себе внутренние резервы и подметить что-то, что пригодится в дальнейшем. Однако, конечно, в целом позитива в сложившейся ситуации немного. Финансовый кризис, который, как предсказывают экономисты, разразится из-за коронавируса, нанесёт чувствительный удар и по фигурному катанию во всём мире. Многим спортсменам и родителям юных фигуристов будет просто нечем платить за тренировки, резко сократится количество так называемых подкаток.

Скорее всего, сначала негативные последствия коронавируса скажутся на фигуристах среднего уровня, не имеющих серьёзных накоплений и миллионных спонсорских контрактов. Однако при негативном развитии событий мало не покажется и звёздам первой величины, многие из которых львиную долю дохода получают от участия в шоу.

Да, у них останутся солидные призовые и деньги от рекламы, но эти цифры не должны вводить в заблуждение. Дело в том, что в большинстве зарубежных сборных спортсмены за свой счёт оплачивают услуги тренеров и хореографов, лёд для тренировок и пошив костюмов. В итоге набегают очень приличные суммы, отбить которые призовыми трудно даже при постоянных победах. Чего и говорить о фигуристах второго эшелона.

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Сборная России добьёт остальной мир?

При таком сценарии (между прочим, совсем не фантастическом) в выигрышной ситуации окажется российское фигурное катание. Нашим ведущим фигуристам, в отличие от иностранных коллег, не надо платить ни за лёд, ни за программы, ни за костюмы. Все расходы ложатся на федерацию, то есть, как принято говорить, на плечи налогоплательщиков. И вряд ли кому-то в голову придёт урезать бюджет виду спорта, где российские спортсмены регулярно побеждают и восхищают всю страну.

Бюджетное обеспечение всегда было мощным конкурентным преимуществом российских фигуристов, но в новых обстоятельствах оно способно сыграть решающую роль и окончательно закрепить за Россией статус мирового гегемона в фигурном катании.

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России будут мешать сверху?

Интересно, как в таком случае отреагирует Международный союз конькобежцев. Будет спокойно смотреть на тотальное превосходство российских фигуристов и, по сути, уничтожение фигурного катания в остальном мире?

Или всеми силами воспрепятствует доминированию России, пустив в ход увеличение возрастного ценза, упрощение программ и, чем чёрт ни шутит, сокращение квот на крупные турниры?

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