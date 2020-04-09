Нет смысла жить. Печальная история выдающегося советского спринтера Прокофьева

Он был героем Олимпиады в Москве, вырвал для сборной СССР победу в эстафете 4х100 метров. Однако в 30 лет разочаровался в жизни.

1 августа 1980 года мужская сборная СССР выиграла эстафету 4х100 м на Олимпийских играх в Москве. Фантастически слаженная работа всех участников и феноменальный финишный этап в исполнении Андрея Прокофьева принесли нашей команде золото. Казалось, что впереди у Прокофьева блестящая карьера и множество побед. Но жизнь распорядилась совсем иначе.

Забег в историю

Андрея Прокофьева его товарищи по команде и тренеры называли спортсменом от бога. Природа вложила в него столько, что даже кропотливым трудом невозможно дойти до того же уровня.



Его потенциал был не просто огромен — безграничен. Прокофьев мог с одинаковым успехом бегать как гладкий спринт, так и барьерный. Про него ходили слухи, что мощным отталкиванием спортсмен ломал стартовые колодки. Конечно, вряд ли такое было на самом деле. Возможно, речь шла о каких-то старых конструкциях, которые использовались на тренировках.

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В 19 лет он впервые выиграл чемпионат СССР, а спустя два года провёл забег всей своей жизни. Место Прокофьева в спринтерской эстафете никакому сомнению не подвергалось, вопрос был только в том, кто на каком этапе побежит. Тренеры поставили Прокофьева на последний. Если сборная СССР будет лидировать – он удержит преимущество, если будет проигрывать – сможет отыграться.



Студия «Центрнаучфильм» делала про бег на Олимпийских играх в Москве большой фильм, и конкретно про мужскую эстафету был бравый репортаж. Смысл его был в том, что сборная СССР захватила лидерство с первых метров, чётко отработала на передаче, а Прокофьев спокойно финишировал. Даже съёмки велись камерой, направленной только на спортсменов советской команды, а потому не видно положение остальных участников.

Фото: РИА Новости

На самом деле Прокофьев получил эстафетную палочку от Александра Аксинина на третьей-четвёртой позиции, но потом своим фирменным ускорением догнал соперников, а в итоге вырвал победу у поляка Мариана Воронина. Советская команда выиграла всего 0,07 секунды! Это была выдающаяся победа советского спорта. Олимпийскими чемпионами тогда стали Андрей Прокофьев, Александр Аксинин, Владимир Муравьёв и Николай Сидоров.

Растраченный талант

Казалось бы, впереди у Прокофьева потрясающее будущее. В 21 год он уже олимпийский чемпион, сильнейший барьерист Союза с перспективой стать и сильнейшим в мире.



Но что-то пошло не так. Что именно? Коллеги и тренеры рассказывали, что Андрей не реализовал свой талант не потому, что злоупотреблял спиртным, как многие пытались это представить. Ему просто не хватало характера сосредоточиться только на спорте, засунуть подальше все желания и подчинить свою жизнь достижению великих результатов.

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В том, что он мог бы их достичь, сомнений ни у кого не возникало. Но строгий режим Прокофьев обходил стороной. И естественно, что результаты спортсмена постепенно пошли на спад. Но даже с достаточно прохладным отношением к тренировкам олимпийский чемпион в эстафетной команде был незаменим, стал чемпионом Европы, бронзовым призёром чемпионата мира, завоевал серебро в личном барьерном спринте, был чемпионом Универсиады.

Фото: РИА Новости

Своё влияние на мотивацию Прокофьева оказал и бойкот Советским Союзом Олимпийских игр 1984 года. Проведённые вместо Олимпиады соревнования «Дружба» не были даже слабым утешением для спортсменов, которые потеряли золотые годы карьеры. Прокофьев, кстати, отказался от круиза, устроенного для советских спортсменов после «Дружбы». Он предпочёл провести время с друзьями.

Смерть со второй попытки

После чемпионата Европы 1986 года в Штутгарте, куда Прокофьева взяли в надежде на то, что он всё же сможет перезапустить карьеру, все иллюзии исчезли.



В том числе и у него самого. Хотя на Играх Доброй воли в Москве чуть позже он стал вторым, а в полуфинальном забеге даже установил новый рекорд Европы. Но в следующем году на мемориале братьев Знаменских в Сочи Прокофьев получил травму, которая привела к завершению карьеры.

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Со спортом можно было прощаться. У спринтера были варианты для устройства в обычной жизни. Например, юристом в своём Свердловске, тем более Андрей получил соответствующее образование, да и его жена работала в той же области. Но Прокофьев предпочёл службу в группировке войск в ГДР в качестве тренера. Жена отказалась уезжать из родного города. Более того, Юлия Кузнецова подала на развод в 1988-м, забрав и сына.

Фото: РИА Новости

Спустя год Андрея Прокофьева не стало – через несколько дней после 30-летия.



Друзья и знакомые говорили, что решение расстаться с жизнью у него не было спонтанным. Он не видел смысла жить в одиночестве, а устраивать жизнь с нуля не захотел.



Чемпион утратил силы противостоять тому социуму, в котором оказался. Прокофьев предпринял попытку суицида с помощью таблеток, но его спасли медики. Однако после выхода (по некоторым данным – побега) из больницы олимпийский чемпион свёл счёты с жизнью с помощью петли.