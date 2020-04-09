От выступления на Олимпиаде до съёмок в мужских журналах. Эти девчонки умеют всё!

Горячие близняшки-синхронистки покоряют шоу-бизнес. Они даже спят в одной постели!

«В синхронное плавание идут не ради денег», – сказала как-то в интервью пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Однако бразильские красотки-близняшки Беатрис и Бранка Ферес с титулованной россиянкой могут не согласиться. Именно синхронное плавание помогло бразильянкам стать суперзвёздами в Южной Америке, у девушек уже около миллиона подписчиков в «Инстаграме». А после этой статьи наверняка будет ещё больше.

Беатрис и Бранка заняли второе место в рейтинге «Самых сексуальных спортсменок мира» по версии журнала Popcrunch. Они снимаются в фильмах и сериалах, показывают весьма откровенные фотографии. И, самое главное, девчонки всё делают вместе – танцуют, ходят на вечеринки, в магазины, на пляжи. И даже спят в одной постели!

На два сантиметра ниже

Девушки начали заниматься спортом с трёх лет. Родители отвели их сразу в две секции – на плавание и в гимнастику. К семи годам они решили объединить эти два вида и ушли в синхронное плавание.

Видео доступно на «Чемпионате».

Несмотря на то что Беатрис и Бранка сёстры-близняшки, у них есть небольшие физические различия – Беатрис на два сантиметра ниже Бранки.

Первые успехи к бразильянкам пришли в 2005 году, когда они стали вторыми на юношеских Панамериканских играх. Через два года девушки стали призёрами уже взрослых Панамериканских игр в Рио.

Модельный бизнес и кино

Красотки мечтали выступить на Олимпиаде-2008 в Пекине и имели хорошие шансы на это, однако не смогли пройти отбор. Сёстры Ферес так расстроились, что решили завершить карьеру.

Они начали модельную карьеру и параллельно занимались шоу-бизнесом. Девушки снимались в бразильских фильмах и сериалах, позировали для мужских журналов Maxim и VIP.

Один раз они появились на бразильском ТВ, когда приняли решение поставить в грудь силиконовые имплантаты. И в подробностях рассказали о процессе на всю страну.

Олимпийская мечта

Казалось бы, со спортом было окончательно покончено. Но Беатрис и Бранка очень хотели выступить на домашних Играх в Рио-2016 и вернулись в профессиональное синхронное плавание.

Девушки отлично подготовились к Олимпиаде и заняли высокое шестое место. Хотя потом признались, что были готовы даже побороться за медали. Подготовка позволяла им это сделать.

Фанатки «Васко да Гама»

После Игр-2016 со спортом было точно покончено. Слишком много усилий было потрачено на то, чтобы вернуться. Ещё один олимпийский цикл бразильянки бы не выдержали.

Но долго расстраиваться им не пришлось. После Олимпиады подоспели очередные контракты с модельными агентствами и новые съёмки. В том числе на музыкальных каналах MTV и VH1.

Беатрис и Бранка – фанаты футбольного клуба «Васко да Гама». Их часто приглашают на Fox Sports делать репортажи о футболе и других видах спорта. Эти красотки с экрана точно не пропадут!

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