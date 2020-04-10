Пельмень получил по лицу от соперника Емельяненко. Народному чемпиону понадобился врач

Российский блогер переплюнул главу самой крутой бойцовской организации мира. В день, когда Дэна Уайт сдался в неравной борьбе с пандемией коронавируса и объявил об отмене многострадального UFC 249, промоутер «Битвы за хайп» Амиран Сардаров порадовал миллионы фанатов новым выпуском битвы пощёчин. Причём, в отличие от серьёзных парней из UFC, автору канала «Дневник хача» удалось организовать громкий международный поединок, даже несмотря на закрытые границы.
Легендарный народный чемпион битвы пощёчин Пельмень столкнулся с самым тяжёлым вызовом в карьере. Ему противостоял великий и ужасный Зулузиньо — бразильский гигант, дравшийся в клетке с самим Фёдором Емельяненко.
Два могучих великана от души лупят друг друга ладонями по лицу. Да простят нас Хабиб и Тони, но вот она — настоящая битва века!
Сомнения в величии Пельменя
Первый выпуск шоу «Каменные лица» вышел почти год назад. На впечатляющую победу простого сибирского фермера Василия Камоцкого по прозвищу Пельмень над интернет-фриком Руки Базуки уже посмотрели более 25 млн человек. После премьеры шоу Пельмень, что называется, проснулся знаменитым. Благодаря недюжинной мощи и природному обаянию Василий обзавёлся огромной армией фанатов и стал главной звездой нового формата.
Пельмень быстро почувствовал славу: в его «инстаграме» стали появляться фотографии с известными силачами, а сердобольные поклонники даже насобирали ему 6 млн рублей для покупки вожделенного комбайна. Однако ярких побед у тумбы становилось всё меньше, да и колоритных соперников против Пельменя почему-то не выставляли. Народ почуял подвох, люди стали сомневаться в величии народного чемпиона.
Организаторы не могли допустить краха красивой сказки и наконец-то нашли для него достойного соперника. Да такого, что все ахнули!
Зулузиньо связал Емельяненко и Пельменя
Состав главного поединка очередного выпуска битвы пощёчин был известен заранее, но многие до конца не могли поверить, что бить Пельменя ладонью по лицу будет именно Зулузиньо. 200-килограммовый бразилец отлично знаком поклонникам смешанных единоборств. В 2005 году всего за 26 секунд он проиграл самому Фёдору Емельяненко. Первая неудача больно ударила по имиджу гигантского борца: всё чаще его стали приглашать не за спортивные навыки, а за огромные размеры. Но Зулузиньо амплуа фрик-бойца нисколько не смущало. Главное – зовут драться и платят. В 2010-м он завязал с боями и осел на родине, однако провалы в бизнесе заставили его возобновить карьеру.
В начале этого года Вагнер Мартинс подписал контракт с российской промоутерской компанией Fight Nights Global. Её президент Камил Гаджиев и привёл Зулузиньо на битву пощёчин. Опыта участия в подобных турнирах у 41-летнего бойца не было, но один его вид заставлял всерьёз волноваться за здоровье Пельменя.
Пельменя схватили за голову
Для битвы Пельменя и Зулузиньо организаторы выбрали тюремные интерьеры, а выходу к тумбе бразильца предшествовал проморолик по мотивам «Зелёной мили». Несмотря на статус и накал противостояния, соперники излучали взаимное уважение и благодушие. Возможно, нехватка настоящей спортивной злости и помешала кому-то из мастеров пощёчин добиться победы нокаутом.
Пельмень и Зулузиньо били мощно и доставили другу несколько неприятных мгновений, а после одного из ударов бразильца сибиряку даже потребовалась помощь врачей — ссадина на шеё начала кровить. Зулузиньо тоже пару раз пришлось туго, но опытнейший боец устоял на ногах, а перед своей последней попыткой устроил настоящее шоу. Сначала он схватил Пельменя за голову, делая вид, что раздавит её ладонью, а затем постарался испугать соперника неожиданным криком. Было видно, что Зулузиньо, в отличие от Пельменя, не относится к происходящему со всей серьёзностью.
Зулузиньо подал пример
После пяти раундов в самом громком поединке по пощёчинам за всю историю была зафиксирована ничья. Участники разделили призовой фонд в размере 150 тыс. рублей, а Зулузиньо не скупился на комплименты Пельменю: «Для меня было честью сражаться с такой легендой, с вашим чемпионом! Я с удовольствием вернулся бы сюда».
Кто знает, возможно, Зулузиньо станет только первой ласточкой и со временем всё больше борцов ММА будут участвовать в битве пощёчин и стараться вырубить Пельменя.
Если так и дальше пойдёт, то и Хабиб с Фергюсоном могут выяснить отношения у тумбы. Ну а что делать, если в октагоне никак не получается?
- 10 апреля 2020
-
15:09
-
13:10
-
12:44
-
12:23
-
12:13
-
11:51
-
11:41
-
10:59
-
10:40
-
10:36
-
10:18
-
10:00
-
06:46
-
04:43
-
01:01
-
00:48
-
00:20
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
22:35
-
22:00
-
20:24
-
20:24
-
19:45
-
19:19
-
19:08
-
18:14
-
17:53
-
16:45
-
16:19
-
16:01
-
15:39
-
15:36
-
14:39
-
13:35
-
13:32