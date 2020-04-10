Пельмень получил по лицу от соперника Емельяненко. Народному чемпиону понадобился врач

Российский блогер переплюнул главу самой крутой бойцовской организации мира. В день, когда Дэна Уайт сдался в неравной борьбе с пандемией коронавируса и объявил об отмене многострадального UFC 249, промоутер «Битвы за хайп» Амиран Сардаров порадовал миллионы фанатов новым выпуском битвы пощёчин. Причём, в отличие от серьёзных парней из UFC, автору канала «Дневник хача» удалось организовать громкий международный поединок, даже несмотря на закрытые границы.



Легендарный народный чемпион битвы пощёчин Пельмень столкнулся с самым тяжёлым вызовом в карьере. Ему противостоял великий и ужасный Зулузиньо — бразильский гигант, дравшийся в клетке с самим Фёдором Емельяненко.

Два могучих великана от души лупят друг друга ладонями по лицу. Да простят нас Хабиб и Тони, но вот она — настоящая битва века!

Хрупкий Яша не испугался пощёчин Пельменя. Чемпион, что с тобой? Огромный Пельмень бил 65-килограммового парня пять раз. И не смог уронить!

Сомнения в величии Пельменя

Первый выпуск шоу «Каменные лица» вышел почти год назад. На впечатляющую победу простого сибирского фермера Василия Камоцкого по прозвищу Пельмень над интернет-фриком Руки Базуки уже посмотрели более 25 млн человек. После премьеры шоу Пельмень, что называется, проснулся знаменитым. Благодаря недюжинной мощи и природному обаянию Василий обзавёлся огромной армией фанатов и стал главной звездой нового формата.



Пельмень быстро почувствовал славу: в его «инстаграме» стали появляться фотографии с известными силачами, а сердобольные поклонники даже насобирали ему 6 млн рублей для покупки вожделенного комбайна. Однако ярких побед у тумбы становилось всё меньше, да и колоритных соперников против Пельменя почему-то не выставляли. Народ почуял подвох, люди стали сомневаться в величии народного чемпиона.



Организаторы не могли допустить краха красивой сказки и наконец-то нашли для него достойного соперника. Да такого, что все ахнули!

Пельмень вернулся! Народный чемпион одной пощёчиной отключил Зомбибоя А 200-килограммовый Папа уложил парня с прозвищем Нечего Терять. Пельмень — Папа — вот она, битва века?

Зулузиньо связал Емельяненко и Пельменя

Состав главного поединка очередного выпуска битвы пощёчин был известен заранее, но многие до конца не могли поверить, что бить Пельменя ладонью по лицу будет именно Зулузиньо. 200-килограммовый бразилец отлично знаком поклонникам смешанных единоборств. В 2005 году всего за 26 секунд он проиграл самому Фёдору Емельяненко. Первая неудача больно ударила по имиджу гигантского борца: всё чаще его стали приглашать не за спортивные навыки, а за огромные размеры. Но Зулузиньо амплуа фрик-бойца нисколько не смущало. Главное – зовут драться и платят. В 2010-м он завязал с боями и осел на родине, однако провалы в бизнесе заставили его возобновить карьеру.

В начале этого года Вагнер Мартинс подписал контракт с российской промоутерской компанией Fight Nights Global. Её президент Камил Гаджиев и привёл Зулузиньо на битву пощёчин. Опыта участия в подобных турнирах у 41-летнего бойца не было, но один его вид заставлял всерьёз волноваться за здоровье Пельменя.

Пельменя схватили за голову

Для битвы Пельменя и Зулузиньо организаторы выбрали тюремные интерьеры, а выходу к тумбе бразильца предшествовал проморолик по мотивам «Зелёной мили». Несмотря на статус и накал противостояния, соперники излучали взаимное уважение и благодушие. Возможно, нехватка настоящей спортивной злости и помешала кому-то из мастеров пощёчин добиться победы нокаутом.



Пельмень и Зулузиньо били мощно и доставили другу несколько неприятных мгновений, а после одного из ударов бразильца сибиряку даже потребовалась помощь врачей — ссадина на шеё начала кровить. Зулузиньо тоже пару раз пришлось туго, но опытнейший боец устоял на ногах, а перед своей последней попыткой устроил настоящее шоу. Сначала он схватил Пельменя за голову, делая вид, что раздавит её ладонью, а затем постарался испугать соперника неожиданным криком. Было видно, что Зулузиньо, в отличие от Пельменя, не относится к происходящему со всей серьёзностью.

Неизвестный Зезюля жёстко вырубил могучего Пельменя. Одним ударом, но честно ли? Непобедимый Камоцкий рухнул на бочку от одной пощёчины. Неужели сенсационный победитель заработал 200 тыс. рублей обманом?

Зулузиньо подал пример

После пяти раундов в самом громком поединке по пощёчинам за всю историю была зафиксирована ничья. Участники разделили призовой фонд в размере 150 тыс. рублей, а Зулузиньо не скупился на комплименты Пельменю: «Для меня было честью сражаться с такой легендой, с вашим чемпионом! Я с удовольствием вернулся бы сюда».



Кто знает, возможно, Зулузиньо станет только первой ласточкой и со временем всё больше борцов ММА будут участвовать в битве пощёчин и стараться вырубить Пельменя.



Если так и дальше пойдёт, то и Хабиб с Фергюсоном могут выяснить отношения у тумбы. Ну а что делать, если в октагоне никак не получается?