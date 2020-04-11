Лыжникам может грозить отмена зимнего сезона. Как это скажется на сборной России?

Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта Пьер Миньере отметил, что в связи со сложившейся в мире обстановкой существует угроза полной отмены следующего сезона. Речь, конечно, про чемпионат мира и Кубок мира.

Как же это скажется на сборной России и её лидерах?

Сразу же спойлер: ничего серьёзного и тем более страшного не случится. Напротив, российские лыжи получат шанс на перезагрузку и возвращение на телевидение.

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Полная отмена сезона

Понятно, что если к осени пандемия ещё не угаснет, то ни о лыжах, ни о спорте в целом речи вообще не будет. Так что будем рассматривать умеренно оптимистичный сценарий, согласно которому ситуация с вирусом взята под контроль, спортом заниматься можно, пусть и осторожно, а ограничения на перемещения людей между городами и странами постепенно снимаются.

Если сезон будет отменён, включая весь розыгрыш Кубка мира и чемпионат мира в Оберстдорфе, российским лыжникам (да и представителям любых других стран тоже) не останется ничего другого, как соревноваться на внутренних стартах. Их количества более чем достаточно для лыжников топ-уровня. Не будет необходимости готовиться в Европе, посылать туда огромную команду сервисёров и искать в регионах источники валютного финансирования.

Все сильнейшие спортсмены сборной России из разных тренировочных групп будут на каждом старте соревноваться между собой, чего не было уже бог знает сколько лет. Даже на чемпионатах России участвуют не все, а если участвуют, то не в каждой гонке. Интерес к российским стартам возрастёт со стороны отечественного телевидения, ведь уже нельзя будет сказать, что мы боролись за права, а нам не продали. Да и стоить показ, разумеется, будет дешевле.

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И волей-неволей два топ-спикера российских лыж Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев будут искать точки соприкосновения и договариваться между собой. Пока их отношения напоминают войну. А главный бонус – Александр Большунов сохранит главный трофей Кубка мира.

Но вероятность такого развития событий мала. Если уж отменят сезон в лыжных гонках, то отменят и подавляющее большинство остальных зимних стартов, ведь ограничения коснутся всех.

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Кубок мира по сокращённому варианту

Более вероятно, что будет вариант с сокращённым календарём Кубка мира и полноценным чемпионатом мира в Германии. Возможно даже, что все старты пройдут без зрителей.

Чего ожидать в таком случае? Более позднего начала сезона, формата мини-туров, чтобы в одном месте провести сразу несколько гонок подряд без переездов, «Тур де Ски» в одной стране (если не отказываться от заключительного подъёма в гору, то эта страна – Италия), возможно, разделение этапов по гендерному принципу.

В этом случае интересна будет организация процесса подготовки сборной России. Тренеры команды уже говорят, что есть вариант, при котором спортсменов из страны на зарубежные сборы как минимум летом не выпустят. Можно готовиться и в России, вот только снег у нас и в Европе совсем разный. Но это мелочи, как и сокращение состава сервис-бригад, которые будут сопровождать спортсменов.

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Главное, чтобы сезон в принципе состоялся. Даже неважно, как именно FIS сверстает календарь, какие гонки оставит, а какие уберёт. Недостаток международных стартов будет компенсирован внутренними.

Есть и ещё один вариант – провести весь международный сезон в России. Тут при любых раскладах будет и снег, и подготовленные разнообразные трассы. Министр спорта России Олег Матыцин уже намекнул, что Россия готова провести любые соревнования, которые оказались под угрозой отмены на следующий сезон.

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Полноценный сезон со всеми стартами

Самый предпочтительный для всех спортсменов вариант, возвращение к обычной жизни. Полноценный сезон без всяких ограничений, если не считать запрет на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж. Но если уже в ближайшее время не будут сняты все ограничения, начать сезон вовремя не получится.

Ведь уже с мая должна начинаться полноценная подготовка, распланированы все сборы. Обычно первые сборы лыжников национальной сборной проходят в России, но сейчас даже с этим могут возникнуть проблемы, так как наложены запреты на перемещение даже внутри страны.

Наверное, на этот вариант уже не стоит рассчитывать.

В целом же, для сборной России ни в одном из вариантов ничего страшного не случится. Если пандемия не остановит вообще всю спортивную жизнь к следующему зимнему сезону, то наши лыжники однозначно получат шанс себя проявить.