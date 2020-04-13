В день юбилея фигуристка рассказала о главной мечте всей своей жизни.

Шоу с Загитовой, любовь с Песковым. Чем сейчас живёт олимпийская чемпионка Татьяна Навка

После завершения спортивной карьеры Татьяна Навка смогла сделать то, что удаётся далеко не всем чемпионам – сохранила и даже приумножила свою известность и популярность. И дело не только в отношениях с пресс-секретарём президента России, но и в творческой деятельности.



13 апреля 2020 года Татьяне исполнилось 45 лет. Чем же сейчас живёт олимпийская чемпионка Игр в Турине и о чём мечтает в свой юбилей?

Лучшая Кармен в танцах

К победе на Олимпиаде пару Навка/Костомаров привёл тренер Александр Жулин, с которым они работали с 2000 года.



Но путь на вершину у Навки получился непростым, и выиграла она только с третьей попытки и с третьим партнёром.

Татьяна Навка в танцах выступала ещё за сборную СССР с Самвелом Газаляном и даже становилась победителем и призёром отдельных этапов серии Гран-при. После распада Союза Навка и Газалян катались за Беларусь, но о громких успехах речь не шла. После Олимпиады в Лиллехаммере пара распалась.

Новым партнёром Навки стал Николай Морозов, с которым она также выступала за Беларусь. Это сотрудничество не завершилось титулами и завершилось после Олимпиады в Нагано. Чтобы завоёвывать медали, нужно было менять и страну, и партнёра. Так Навка встала в пару с Романом Костомаровым и стала выступать за Россию.

Сильный партнёр и муж-тренер помогли Татьяне покорить самую главную вершину в спорте. А образ Кармен, который воплощала на льду Навка, оценила даже сама Майя Плисецкая. Великая балерина отмечала, что более страстной Кармен на льду она не видела.

Шоу и танцы

После Турина Навка и Костомаров завершили спортивную карьеру. Кстати, с тех пор российские танцоры олимпийскими чемпионами не становились.

Навка и Костомаров ушли из большого спорта, но не со льда. Оба стали очень востребованными в ледовых шоу, спектаклях, проектах, выступали с многочисленными показательными номерами.



Татьяна каталась в проектах «Звёзды на льду», «Лёд и пламень», «Ледниковый период» с разными партнёрами и практически всегда выходила в финал и трижды побеждала. Она даже участвовала в танцевальном Евровидении, где стала призёром.

После грандиозного успеха мюзикла «Кармен» Ильи Авербуха, где Татьяна Навка играла главную и такую привычную ей роль, она сама занялась постановкой ледовых шоу.

К «Спящей красавице» Навка привлекла даже обладательницу всех титулов в одиночном катании Алину Загитову.

Естественно, что останавливаться на уже сделанном она не собирается.

В свой юбилей Татьяна Навка рассказала, что намерена исполнить мечту всей своей жизни и поставить балет на льду «Лебединое озеро», чего так и не удалось ей сделать за время спортивной карьеры.



Но, конечно, шоу и спектаклями Навка не ограничивается.

Семья и любовь

В личной жизни у Навки тоже всё порядке.

С Александром Жулиным она жила с 1994 года, воспитывала дочь Александру, которая родилась в 2000 году. В 2010-м фигуристка и тренер расстались, оставшись хорошими друзьями.

Сейчас Навка живёт с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Пара официально расписалась пять лет назад, а в 2014-м Татьяна родила дочь Надежду.

Пожалуй, можно сказать, с таким мужем никаких проблем с организацией любых проектов и быть не может. С другой стороны, можно просто позавидовать той энергии, которой по-прежнему полна олимпийская чемпионка.

«Я всегда знала, что главное в жизни — дом и семья. Да, моя работа делает меня счастливой, и дело очень важно для успешной женщины, но я не представляю своей жизни без заботы о детях, о муже, о родителях. И так было всегда, я всегда делала выбор в пользу семьи.

И спорт я когда-то бросила именно ради семьи, ради любви. И это при том, что мечта стать олимпийской чемпионкой была главной в жизни», — вот её жизненный принцип.