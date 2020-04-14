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Две российские конькобежки застряли на Бали из-за пандемии коронавируса – что случилось?

Две российские конькобежки застряли на Бали
Михаил Чесалин
Две российские спортсменки полетели на курорт в разгар пандемии. И не хотят возвращаться!
Конькобежки Сохрякова и Чернова даже рады тому, что застряли на Бали.
Другие / Конькобежный спорт 0

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла границы. Тысячи граждан нашей страны застряли за рубежом и теперь с нетерпением ждут гуманитарных рейсов, которые вернут их на родину.

Для спортсменов поездки за рубеж – дело привычное, поэтому многих пандемия застала в других странах. Большинство вернулись сами, кого-то экстренно вывезли, как, например, отдыхавшую в Египте фигуристку Трусову и её семью. А кто-то даже переболел за границей, как это случилось с российскими велосипедистами в Эмиратах. Не самая приятная ситуация!

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Однако домой стремятся не все. И речь не только, например, о Ефимовой или Медведевой, которые живут и тренируются за границей. Две российские конькобежки – Елена Сохрякова и Анна Чернова, которые в разгар пандемии оказались на Бали, даже рады тому, что застряли на курорте.

Елена Сохрякова – действующая спортсменка сборной России. Она специализируется на длинных дистанциях. В январе 2020 года она стала 13-й на чемпионате Европы на 3000 метров, а месяцем позже финишировала 10-й на 5000 метрах на чемпионате мира. Возможно, самую важную медаль в карьере Елена завоевала аж в 2010-м – тогда была бронза чемпионата мира среди юниоров.

В копилке Анны Черновой тоже есть бронза юниорского ЧМ, но датированная 2012 годом. В 2014-м спортсменка выступала на Олимпиаде в Сочи – стала девятой на 5000 метров. Однако в последние годы из-за проблем со здоровьем Анна до выступлений на самом высоком уровне не добиралась.

Судя по записи в инстаграме Анны от 21 марта, спортсменки сознательно полетели в отпуск, когда ситуация уже накалилась (ВОЗ объявил ситуацию с коронавирусом пандемией ещё 11 числа).

«Тот факт, что мы в связи с последними обстоятельствами не отказались от своего отпуска и решили идти до конца – уже очень круто. Поверьте, это было достаточно сложно, нам ежедневно присылали разные негативные новости. Мы переживали, боялись, но верили, что мы всё-таки улетим и без приключений доберёмся до нашего места релакса», – подписала Чернова первое фото с пляжа.

Сохрякова тоже неоднократно выкладывала фотографии с пляжа и не только. А в комментариях отмечала, что даже довольна застрять на Бали. «Так вообще нет ясности о дате возвращения?» – спрашивали у Елены. «Нет, но это даже радует», – ответила на вопрос спортсменка.

В тот же день другие пользователи принялись писать Сохряковой оскорбительные комментарии, однако Елена ответила им достойно. Выложила видео танца в купальнике на берегу и сопроводила его подписью: «Все, кто пишет мне гадости и всякие оскорбления в комментарии и личные сообщения, обсуждает меня и мои «прелести», желает мне сгнить на Бали и т. д., я желаю вам всего хорошего и займитесь делом наконец! И следующие мои «сториз» для вас! Наслаждайтесь!»

Стоит отметить, что и Сохрякова, и Чернова уже связались с российским консульством, заполнили запрос на эвакуацию и ждут, когда им объявят возможную дату возвращения.

Подобный поступок можно называть безрассудством и даже глупостью, но отличие от большинства других подобных историй в том, что девушки перед вылетом прекрасно понимали, что с возвращением на родину могут возникнуть сложности, и поэтому сейчас не требуют себя срочно спасти, а напротив готовы оставаться на курорте и дальше. Видимо, есть и средства, и желание.

Оптимизму девушек в такой ситуации можно только позавидовать.

Главное, чтобы вслед за солнечными фотографиями с пляжа не последовали мольбы о помощи.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/sohryakovalena

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