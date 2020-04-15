Загитова — новая звезда шоу-бизнеса. Сложно поверить, что она вернётся в спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова редко даёт интервью, но модному женскому журналу Cosmopolitan фигуристка отказать не смогла. Во-первых, это престижно, так как спортсменки попадают на обложку Cosmo крайне редко, а среди предшественниц Алины в этом качестве сплошь звёзды шоу-бизнеса.

Во-вторых, профессиональная фотосессия стала отличной возможностью представить на страницах популярного издания спонсорские бренды, а в период без соревнований и шоу именно рекламные контракты, скорее всего, приносят Загитовой основной доход. Сама спортсменка не скрывает, что финансовая мотивация была для неё очень важна на пути к большим титулам.

А ещё фанаты Загитовой отчаянно пытались найти в интервью намёки на возобновление карьеры. И нашли.

О мотивации и нехватке денег

«Один раз сбежала с тренировки! Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу – не буду». Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было работать. У меня непростой характер, бабушка – она переехала со мной из Ижевска в Москву, ездит на все шоу, мы всегда вместе – это знает! Но я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего всё делаю.

Ради медали, а ещё чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришёл и заработок», — откровенничает фигуристка.

Загитова снова удалила неоднозначный пост из своего «инстаграма». Всё дело в деньгах? Загитова открыла дверь ногой, за что подверглась жёсткой критике. Ну и зачем было удалять видео?

О четверном прыжке

Было бы странно ожидать от интервью женскому журналу подробного разговора на тему фигурного катания, однако фраза Загитовой по поводу четверных взбудоражила болельщиков.

«Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься об её усложнении. Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но всё же делаю его и радуюсь, когда получается», — сказала Алина.

Загитовой нужно возвращаться! Она всё-таки может побеждать юных российских чемпионок Алина набралась сил, а её соперницам всё труднее. Чемпионат Европы всё перевернул с ног на голову.

Какой именно четверной? Как давно он стал получаться? Планируется ли его включать в программы? Непонятно. Но отсутствие какой-либо конкретики не помешало фанатам сделать однозначный вывод: Загитова возвращается на лёд.

О планах и ограничениях

Между тем, слова о планах на ближайшее будущее с предположениями о возобновлении карьеры не сочетаются.

«Тренируюсь, как и раньше, ищу себя, пробую новое и разное. Например, у меня, оказывается, неплохо получается рисовать, но это просто хобби. Хочу прыгнуть с парашютом, но говорят, надо набрать вес. (Смеётся) Точно буду поступать в институт, думаю, на спортивный менеджмент. В этом году мне сдавать ЕГЭ, учёба вышла на первое место, сейчас у меня занятия с репетиторами до и после (разве что не во время!) тренировки. До этого всегда больше времени уделяла спорту, особенно в период подготовки к Олимпиаде», — признаётся Загитова.

«Надо вовремя заканчивать». Загитову и Медведеву отправляют на пенсию? На олимпийского чемпион Романа Костомарова набросились за жёсткий комментарий. Правда глаза колет?

И добавляет: «До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперёд. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями – у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени… У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся».

Загитова не скрывает, что после паузы в карьере её жизнь сильно изменилась. Она получила свободу, от которой будет очень трудно отказаться, тем более учитывая имеющиеся рекламные обязательства и планы по поступлению в институт. А ведь Алина по-прежнему занимается в группе Этери Тутберидзе, которая требует от спортсменок полной отдачи на каждой тренировке.

«В глазах Алины я прочитала мольбу: «Помогите!». Тутберидзе не собирается щадить Загитову Загитова принесла своему тренеру все возможные победы. Благодарность Тутберидзе выглядит странно.

О вечеринках и хейтерах

Вообще Загитова – абсолютно нетипичный выбор для обложки Cosmopolitan. Обычно там красуются те, кому положено по роду деятельности быть в центре внимания. Предыдущий раз человек из мира спорта появлялся на обложке российской версии журнала в 2017-м, но гимнастка Ляйсан Утяшева на тот момент уже плотно была связана с шоу-бизнесом.

Может сложиться впечатление, что Загитова тоже хочет развиваться в этом направлении, однако Алина признаётся, что её саму атрибуты популярности тяготят. Впрочем, это было понятно и раньше. Хотя бы из скандального видео:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Спорт научил меня дисциплине, вечеринки – это не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке, мне лучше всего дома, пить чай с бабушкой», — считает фигуристка.

Кроме того, в отличие от гигантов шоубиза, не разделяющих пиар на «чёрный» и «белый», Загитова болезненно реагирует на критику: «Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали. Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить. Первое время меня такое очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься».

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Звезда шоу-бизнеса

При этом Алина к 17 годам переросла славу титулованной спортсменки и стала настоящей звездой шоу-бизнеса. Другие на обложку Cosmo просто не попадают. Карьера фигуристки же в нынешних реалиях подразумевает полную концентрацию на тренировках. Чтобы получить шанс на медали крупных турниров, Загитова должна вновь надеть шоры и, как прежде, не видеть ничего, кроме катка. Трудно понять, что может толкнуть спортсменку на этот шаг, учитывая, что все медали ей завоёваны, а призовые не идут ни в какое сравнение с гонорарами за шоу и суммами спонсорских контрактов.

Кто-то ещё верит, что Загитова вернётся на лёд?

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