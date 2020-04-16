«Арни клонировали». Внебрачный сын Шварценеггера стал таким же качком, как его отец

Арнольд Шварценеггер — кумир культуристов и бодибилдеров. Миллионы мальчишек по всему миру росли на глазах «железного Арни», строго смотревшего с плакатов над кроватью. Среди тех, кто начал тягать железо в стремлении быть похожим на Шварценеггера, прославленные олимпийские чемпионы, звёзды кино и единоборств. А сколько обычных людей «Мистер Олимпия» привёл в качалку – и не сосчитать!

При этом никто из четырёх законных детей главного бодибилдера всех времён и народов по стопам легендарного отца не пошёл. Их абсолютное безразличие к железу не могло не расстраивать великого культуриста. Бальзам на душу пожилого Арнольда пролил его внебрачный сын от домработницы.

Ещё бы! Ведь Джозеф Баэна как две капли воды похож на отца и не вылезает из качалки.

Внебрачный сын от домработницы

Шварценеггер всегда пользовался популярностью у женщин, не стеснялся заводить романы на съёмочной площадке и, по собственному признанию, долго воспринимал секс только как потребность организма. В 1986 году Арнольд узаконил отношения с журналисткой Марией Шрайвер, племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди. На момент свадьбы их роман продолжался уже 9 лет. В 1989-м Мария родила дочь Кэтрин, затем на свет появились Кристина, Патрик и Кристофер. В прессе время от времени всплывали слухи об увлечениях Шварценеггера на стороне, однако супруга предпочитала закрывать на это глаза.

«Я бы не стал тем самым Арни без тебя». Лучший друг Шварценеггера погиб в Италии Если бы не Франко Коломбо, Шварценеггер бы не стал звездой. Эти парни сначала вместе работали на стройке, а потом покорили мир бодибилдинга.

Последней каплей стало заявление домработницы звезды Милдред Баэны. Женщина уверяла, что её сын Джозеф – ребёнок Шварценеггера. Выяснилось, что Арнольд состоял в связи с Милдред около 10 лет. Интересно, что маленький Джо проводил много времени в доме актёра, дружил с его детьми и, в отличие от них, видел в Арни кумира для подражания. Когда подросток стал превращаться в копию Шварценеггера, женщина всё поняла и, набравшись смелости, сообщила сыну правду. А в ответ Джозеф лишь воскликнул: «Круто!»

Шварценеггер души не чает в Джозефе

Шварценеггер отнекиваться не стал и признал ребёнка, хотя это стоило ему расставания с супругой после 25 лет брака и негативного отношения со стороны детей. Арнольд закрыл все долги Милдред, оплатил Джозефу учёбу в престижном университете и даже оборудовал у него дома тренажёрный зал. Арнольду явно по душе увлечение сына бодибилдингом, которое обошло стороной его других детей. Да и внешне законные дети гораздо менее похожи на Шварценеггера, чем Джозеф.

Впрочем, одной финансовой помощью звезда Голливуда не ограничивается. Шварценеггер общается с Джозефом не реже, чем с детьми от брака со Шрайвер, не пропускает знаковые для сына события и даже иногда ходит с ним в качалку, а в прошлом году помог ему открыть свой первый тренажёрный зал.

«Джозеф — прекрасный парень, я очень его люблю. Он понимает, в какой ситуации все мы находимся, и держится с достоинством. Мне это по душе», — сказал как-то Арнольд.

Настоящий Шварценеггер

Джозеф с детства любил спорт и уже в подростковом возрасте обладал красивым накаченным телом. В колледже он занимался плаванием, играл в баскетбол, а несколько лет назад снялся в эпизоде интернет-ремейка «Терминатора 2».

Настоящая популярность к парню пришла, когда он стал выкладывать в «Инстаграм» снимки в тех же самых позах, в которых его отец красовался на плакатах почти полвека назад. Пользователи были поражены сходством отца и сына и оставляли восторженные комментарии: «Вот настоящий сын Арни!», «Арни клонировали!», «Отец должен тобой гордиться».

Арнольд может быть спокоен: в его семье всё-таки есть продолжатель династии. И пусть Джозеф носит другую фамилию – он самый настоящий Шварценеггер.