В 2000-м российские гандболисты выиграли Олимпиаду. А на награждение пришли в тёмных очках

Двадцать лет назад в Сиднее мужская сборная России по гандболу одержала красивейшую победу в финале Олимпийских игр. Россияне обыграли извечных соперников шведов, которым до этого дважды влетели в решающих матчах чемпионатов мира и Европы. В нашу команду перед заключительным матчем не верил никто. Но та сборная не зря считалась великой. С тех пор российские гандболисты не выигрывали ничего.

Вместе мы сила. Самые яркие победы команд из СССР и России Успех российских гандболисток на Олимпиаде в Бразилии встанет в один ряд с другими выдающимися олимпийскими успехами сборных нашей страны.

«Да они в клубах деньги зарабатывают. Зачем им сборная?»

Мужская сборная России, которая ворвалась в мировой гандбол в 1993-м, была могучей силой. Практически на всех турнирах наша команда доходила до финала. Из общего ряда выбивается Олимпиада в Атланте, когда поражение в матче с хорватами лишило команду шансов побороться за медаль.



То поражение было воспринято как трагедия. Потому что Олимпиада-1996 стала первой за два десятка лет, с которой сборная вернулась без медалей. Нужно было быть на месте игроков, чтобы почувствовать всю безысходность той ситуации. Многие понимали, что второго шанса сыграть на таком турнире уже не будет.

Лев Воронин и Ратко Джюркович Фото: Getty Images

Менее чем через год после олимпийской катастрофы сборная России выиграла чемпионат мира в Кумамото, а до Олимпиады в Сиднее дважды выходила в финалы главных турниров. Но и в Египте в 1999-м и в Хорватии в 2000-м на пути россиян вставали шведы. Особенно обидным было поражение в Загребе во втором овертайме при кошмарном судействе.

Система Лаврова. Две пятёрки и слон гениального вратаря Лейкопластырь на площадке, слон на поводке, свиньи в армии, флаг в левой руке – гениальный вратарь Андрей Лавров отмечает юбилей.

При этом к обоим турнирам наша команда могла полноценно готовиться, поскольку они чётко вписывались в календарь. А вот к Сиднею нормальной подготовки не было. Да, это Олимпиада, да, крупнейший спортивный форум в карьере любого спортсмена. Но она проходила в сентябре, а чемпионат Германии, в котором играло большинство российских гандболистов, начался в августе. Бундеслига не стала подстраиваться и отпускать игроков на сборы.



Главному тренеру Владимиру Максимову пришлось действовать по принципу горы и Магомета. Сборы были организованы в Германии, но в распоряжении наставника ни разу не было полного комплекта игроков. Поочерёдно приезжали то одни, то другие, а на третьих он вообще смотрел только с трибуны или по телевизору.

Дмитрий Торгованов Фото: Getty Images

«Честно сказать, в нас никто не верил. Я слышал разговоры о том, что игрокам ничего не нужно, поскольку они заграницей зарабатывают, где получают нормальные деньги. И стоит ли выкладываться в матчах за национальную команду, – вспоминал правый крайний той сборной России, нынешний генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин. – Но мы играли с запредельной самоотдачей! Мы до этого проиграли два финала шведам. И не могли допустить повторения подобного!»



Почему вообще ходили такие разговоры? Потому что за турниры, которые проходили с победного чемпионата мира и до Олимпиады, игроки нашей команды не получили ничего.

Безработный вратарь и травмированный бомбардир

Максимов собрал всех сильнейших на тот момент.



Особенно он рассчитывал на Александра Тучкина, который сменил белорусское гражданство на российское ради участия в Олимпиаде и успел сыграть в тех самых неудачных финалах против шведов.

Тучкин: мы герб СССР сами на майки пришивали и гордились этим О мотивации, гала-матче СССР — Россия, гербе на майке и умении терпеть – в интервью с двукратным олимпийским чемпионом Александром Тучкиным.

Тучкин в сентябре 1999 года попал в серьёзное ДТП, получив несколько травм. Но сам же пришёл к Максимову перед заключительным сбором во время подготовки к ЧЕ-2000 и выразил готовность сыграть, хотя мог и пропустить турнир. Главный тренер оценил поступок 36-летнего двухметрового левши, включив его и в олимпийский состав.

Фото: Getty Images

Великий вратарь Андрей Лавров, к тому моменту двукратный олимпийский чемпион, к Олимпиаде в Сиднее фактически был безработным. «Бадель» из Загреба, с которым он заключил контракт в октябре 1999-го, платил ему зарплату только три месяца. А с января 2000 года Лавров играл за спасибо, в расчёте только на то, что игровая практика поможет ему подготовиться к матчам за сборную.

Состав сборной России на Олимпиаде в Сиднее



Вратари: Андрей Лавров, Павел Сукосян.

Крайние: Эдуард Кокшаров, Дмитрий Филиппов, Лев Воронин, Денис Кривошлыков.

Полусредние: Олег Ходьков, Сергей Погорелов, Вячеслав Горпишин, Александр Тучкин, Василий Кудинов.

Разыгрывающие: Станислав Кулинченко, Игорь Лавров.

Линейные: Дмитрий Кузелев, Дмитрий Торгованов.

Была травма ноги и у основного разыгрывающего Игоря Лаврова, который не смог полностью отыграть товарищеские матчи перед Олимпиадой. Да почти все игроки олимпийского состава приехали на короткий заключительный сбор с повреждениями, как обычно.

«Это было невыносимо»

Сборная России шла к финалу в Сиднее, постепенно набирая игровые кондиции. Было и поражение от сборной Германии, не помешавшее нашей команде занять в своей группе первое место. В другой группе одного за другим соперников разрывали шведы. Причём в период с 35-й по 40-ю минуты они обеспечивали себе решающее преимущество.



Скандинавы очень уверенно дошли до финала. Россияне в плей-офф тоже выглядели великолепно. Разгром Словении в четвертьфинале и идеальный матч с Югославией в полуфинале.



«Почему идеальный? Потому мы допустили всего три потери! Никогда – ни в сборной, ни в клубах во время моей тренерской карьеры такого показателя не было», – объяснял потом Максимов.

Фото: Getty Images

В финал Олимпиады вышли две сильнейшие сборные десятилетия – что может быть круче? И обе команды лишились перед решающей игрой ключевых игроков: Швеция – Стаффана Олссона, а Россия – Игоря Лаврова.



«Смотреть на то, что происходит на площадке, было просто невыносимо. Больно и страшно не играть в таких матчах», – говорил потом разыгрывающий.

А его партнёры тем временем творили на площадке «Доума» историю. Первый тайм наша команда проиграла с разницей в один мяч. В начале второго шведы ещё упрочили преимущество, а также вывели из строя одного из главных бомбардиров – Василия Кудинова. Один из скандинавов зарядил ему в челюсть, отправив в нокдаун.



Но даже без одного из лидеров сборная России смогла переломить ход игры. С 35-ю по 40-ю минуты в ворота шведов влетели семь безответных мячей. Забивали Тучкин, великолепно игравший Эдуард Кокшаров, успевавший и в обороне отрабатывать, и в отрывы убегать, Лев Воронин, Дмитрий Торгованов.



Скандинавы не сдались, но сравнять счёт так и не смогли. Был сложный момент, когда они сократили отставание до минимума, и тут своё слово вновь сказал сумевший вернуться в игру Кудинов, который забил победный гол, а Тучкин добил шведов за 50 секунд до окончания матча.

«Он – лучший». Как гандболист Кудинов в кедах бегунов побеждал Гениальный гандболист Василий Кудинов выручал всех, играл с надрывом бедра и был лучшим даже в хоккее – истории о нём от его коллег.

В финале здорово сыграли все. Например, полусредний Сергей Погорелов, который отлично играл в защите и обладал мощнейшим броском, никогда не отличался тонкими передачами. Но в решающем матче Олимпиады он дважды отправлял партнёров в отрывы, которые завершались взятием ворот. Вратарь Павел Сукосян, выходивший на отражение семиметровых, действовал на нервы лидерам сборной Швеции. Основной защитник Валерий Горпишин нейтрализовал лидера соперников Магнуса Висландера, лучшего гандболиста XX века.

Фото: Getty Images

А что творил Андрей Лавров?! Безработный вратарь был непробиваем. В ключевые моменты матча он не просто отбивал, а намертво ловил мячи. Это для футбола нормально, а в гандболе это просто высший пилотаж.



Сборная России выиграла 28:26 и впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом. И с тех пор наша команда громких успехов не добивалась. А после бронзы Афин-2004 вообще исчезла из числа топ-сборных.

Тёмные очки от блеска золота

Российские гандболисты с размахом отметили свою победу. Хотя очень старались не шуметь в олимпийской деревне.



Огромный холодильник с напитками, в том числе и горячительными, крепкие парни просто унесли из холла гостиницы на свой этаж. А на следующий день после победы команде предстояло награждение удостоверениями заслуженных мастеров спорта.



Руководитель российской делегации Виталий Смирнов получил от Максимова заверение, что сборная явится на церемонию в полном составе.



«Смирнов был поражён, так как команды в игровых видах спорта зачастую игнорировали такие мероприятия. Он только удивился, спросив, почему все игроки пришли в тёмных очках. Ну я ответил, что им после блеска золотых медалей больно смотреть на солнце», – смеялся потом Максимов.

Фото: Getty Images

В Москве все игроки вышли из самолёта в идеальном состоянии.



«В самолёте открывалась дверь в багажное отделение, где температура хоть и не как за бортом, но тоже холодно. Особо провинившихся туда отправляли. Да и выспаться во время длинного перелёта можно было», – объяснил Андрей Лавров, ставший единственным в истории вида спорта трёхкратным олимпийским чемпионом.



30 сентября исполнится 20 лет той великой победе, в которую не верил никто, кроме игроков сборной России. Но два человека из того состава юбилей отметить не смогут.



Василий Кудинов трагически погиб в феврале 2017 года в родной Астрахани. А Сергей Погорелов скоропостижно скончался в апреле 2019 года.