Свято место. Уберут ли Загитову из сборной России по фигурному катанию?

Отмена чемпионата мира по фигурному катанию подвела черту под сезоном-2019/20. Теперь спортсменам и болельщикам остаётся надеяться, что пандемия коронавируса ограничится одной жертвой, а не ударит ещё и по следующему сезону, который обещает стать крайне увлекательным и непредсказуемым.



Один из главных вопросов, который волнует любителей фигурного катания: вернётся ли на лёд олимпийская чемпионка Алина Загитова?

Загитова — новая звезда шоу-бизнеса. Сложно поверить, что она вернётся в спорт Интервью модному журналу открыло чемпионку с новой стороны.

Возможно, ответ мы получим уже совсем скоро, когда будет опубликован состав сборной России. По сути, присутствие в нём Загитовой должно означать, что спортсменка вернула утерянную мотивацию и снова готова посвящать всю себя тренировкам и соревнованиям.



Не станет же Алина морочить всем голову и получать государственное финансирование, не собираясь возобновлять карьеру?

Идиотские игры. Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой – нет? Когда Плющенко пропускал сезон за сезоном и говорил о возвращении, это считали пиаром или восхищались звездой. Сотникову за это уничтожают.

Что даёт членство в сборной России?

Утверждение кандидатов в сборные команды страны проводится до 15 мая, и в этом году, несмотря на экстраординарную ситуацию, установленные сроки планируется соблюсти. В общей сложности состав сборной состоит из 24 человек – «одиночников» и «парников», причём распределение квот между дисциплинами может быть любым.



Членство в сборной не гарантирует спортсменам участие в главных стартах, но обеспечивает их заработной платой, которая в отдельных случаях доходит до 100 тыс. рублей. Кроме того, членам сборной оплачивают работу тренеров, хореографов и предоставляют экипировку. Остальные спортсмены вынуждены покрывать эти расходы за счёт региональных федераций или из собственных средств, а отсутствие материальной поддержки часто становится причиной завершения карьеры.



Естественно, оказаться в сборной стремится каждый фигурист, а потому существуют чёткие критерии отбора. В расчёт берутся такие параметры, как результаты выступлений, возраст и перспективные возможности. Для выполнения критериев отбора «одиночникам» необходимо занимать следующие места:



— 1-18-е на чемпионате мира; — 1-12-е на чемпионате Европы; — 1-8-е на этапах Гран-при; — 1-8-е на чемпионате России; — 1-5-е в финале Кубка России.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто из «одиночниц» должен попасть в сборную?

В прошлом году в основном составе женской сборной России было сразу семь фигуристок. Не исключено, что руководство федерации сохранит такую квоту и на следующий сезон, хотя в этом случае снова придётся пожертвовать одним местом в другом виде. Основываясь на результатах прошлого сезона, совершенно точно в сборной России должны оказаться Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, разыгравшие между собой все медали финала Гран-при, чемпионатов России и Европы. Крепки позиции Елизаветы Туктамышевой, в активе которой два третьих места на этапах Гран-при и четвёртая строчка чемпионата России.



Алина Загитова, как и Туктамышева, дважды была на пьедестале этапов Гран-при, но на чемпионате России не выступала. Критерий отбора по Гран-при также выполнили Евгения Медведева (5-е и 2-е места) и Софья Самодурова (5-е и 6-е), а Анастасия Гулякова попала в топ-8 на чемпионате России и победила в финале Кубка. Есть все шансы на попадание в сборную и у Ксении Синициной, для которой предстоящий сезон станет дебютным на взрослом уровне. Тем не менее, она уже успела стать пятой на чемпионате России в Красноярске.

Шесть тысяч в минуту. Почему деньги Загитовой – это не только её личное дело Алина Загитова заработала около четырёх миллионов рублей за пару недель. В свои 17 лет она уже на подступах к рейтингу Forbes!

Очевидно, что кому-то из этих фигуристок в лучшем случае придётся довольствоваться местом в резерве. В этой ситуации крайне важно, чтобы в сборной оказались только те, кто готов тренироваться и выступать, а не собирается занимать свято место за былые заслуги. Ещё не стёрлись из памяти примеры Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой, которые числились в сборной, получали зарплату, то есть бюджетные деньги, но при этом не были готовы выступать.



И очень не хочется, чтобы по их пути пошла олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Анжелы и Димоны. Плющенко плохому не научит? Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала.

Должна ли Загитова быть в сборной России?

Ученица Этери Тутберидзе в прошлом сезоне выступила на двух этапах Гран-при и в финале серии, после чего объявило о приостановке участия в соревнованиях. При этом фигуристка продолжает тренироваться и даже освоила четверной прыжок, о чём она рассказала в интервью Cosmopolitan. Но никакой ясности относительно планов по возвращению Алины в большой спорт нет. Формально она выполнила критерии отбора и место в сборной России заслужила. Поэтому отсутствие Алины в списках почти наверняка будет означать, что она решила пропустить сезон и уведомила об этом федерацию. Иначе её из состава сборной России её вряд ли уберут.

Загитова лишилась звания лучшей фигуристки мира. Всех россиянок опередила японка Кихира Скоро Алина потеряет и второе место, но всё равно будет впереди юных российских чемпионок. Мировой рейтинг – это какая-то насмешка?

А вот в другую сторону эта логика не работает. Если Загитова попадёт в сборную, то это вовсе не означает, что мы увидим её на соревнованиях. К сожалению, нередко спортсмены получают зарплату от министерства, но вместо участия в турнирах катаются в коммерческих шоу. Кому угодно такую роскошь, конечно, не позволят, а вот олимпийским чемпионам – вполне. Тем более руководству фигурного катания это даже выгодно, ведь члены сборной должны платить федерации немаленькие проценты от доходов в шоу.

Что выберет Загитова?

Болельщики ждут возвращения чемпионки на лёд и надеются увидеть её фамилию не только в составе сборной, но и в протоколах соревнований. Для этого Алине придётся вновь полностью сосредоточиться на фигурном катании и прилагать максимум усилий для достижения максимальных результатов.



Но если всё же Загитова решила продлить паузу в карьере, то её отсутствие в составе сборной станет сильным шагом.



Государственное финансирование получит тот, кому оно действительно необходимо, а фанаты не будут питать напрасных надежд.

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