Шахматы вернули миру большой спорт! Россиянин Непомнящий сразится с чемпионом Карлсеном

Весь мировой спорт сейчас на паузе. Да что там спорт, весь мир сейчас на паузе. У всей планеты подавленное настроение, и непонятно, когда всё это закончится и закончится ли вообще. В такие моменты людям нужна надежда на лучшее, немного оптимизма и позитива. И чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен нашёл способ, как вернуть людям улыбки.



Норвежец организовал первый крупный спортивный турнир в эпоху коронавируса, пригласив туда всю шахматную элиту. Всё это, конечно, проходит в онлайн-формате, ведь из всех видов спорта шахматы словно специально созданы для этого. Среди претендентов на победу есть и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, так что у нас есть за кого поболеть.



Ведь мы уже почти начали забывать, как это – болеть за своих в спорте.

"Магнус Карлсен Инвитейшнл". Общий зачёт

Четверть миллиона и комментарии на русском

Карлсен прекрасно понимал, что после остановки турнира претендентов в Екатеринбурге шахматы могут остаться без больших соревнований долгие месяцы, а возможно и годы. И к нему пришла отличная мысль, что всё можно безболезненно провести в онлайн-формате.



«Шахматы уникальны в спортивном мире, потому что ходы одинаковы, независимо от того, играются ли они на деревянной доске или на экране компьютера», – отметил норвежец.



Когда есть хорошая идея, спонсоров искать легче. И Карлсену удалось собрать солидный призовой фонд – $ 250 тыс. Для сравнения, призовой фонд главного турнира года в Екатеринбурге составлял $ 500 тыс. Каждая игра будет транслироваться в прямом эфире на портале Chess24 с комментариями на девяти языках. В том числе и на русском, конечно.

Магнус Карлсен пригласил Яна Непомнящего и ещё шестерых гроссмейстеров на онлайн-турнир

Элитный состав с человеком из России

Состав участников – великолепный, тут и обсуждать нечего. Карлсен пригласил на турнир всех игроков из топ-5 мирового рейтинга. Норвежец позвал американца Фабиано Каруана, россиянина Яна Непомнящего, француза Максима Вашье-Лаграва, и китайца Динь Лижэня. Остальные три участника боролись за мировую корону на турнире претендентов в Екатеринбурге – Аниш Гири, Алиреза Фиружа и Хикару Накамура.



Российские болельщики будут особенно переживать за Яна Непомнящего – чемпиона Европы и двукратного победителя командного чемпионата мира в составе сборной России. Ян сейчас располагается на четвёртой позиции в мировом рейтинге и имеет неплохие шансы побороться за победу на турнире. Первый поединок Непомнящий проведёт уже 19 апреля вечером против американца Фабиано Каруаны. Календарь у него, конечно, такой, что не позавидуешь.

Две недели шахматного удовольствия

Турнир продлится две недели в режиме нон-стоп, с 18 апреля по 3 мая, так что зрители получат массу непрерывного шахматного удовольствия. Всё начнётся с кругового турнира с участием восьми игроков. Каждый матч – это четыре партии в рапид (15 минут на ходы плюс 10 секунд за каждый ход). Победитель получает 3 очка, проигравший – 0.



Если матч завершается со счётом 2:2, то разыгрывается так называемый армагеддон, по итогам которого победитель берёт 2 очка, проигравший – одно. В следующий раунд выходят четыре лучших игрока по итогам кругового этапа. Дальше – полуфиналы, матч за третье место и финал.

"Магнус Карлсен Инвитейшнл". Расписание всех матчей

Как проверять шахматистов на честность?

Логичный вопрос, потому что все шахматисты будут находиться у себя дома и в теории могут пользоваться какими-то подсказками. Но организаторы турнира предусмотрели и это. Во-первых, участников обязали установить веб-камеру, которая будет показывать шахматиста во время игры. Во-вторых, в самом компьютере – никаких программ, кроме средств проведения онлайн-игры.



В-третьих, в комнатах всех игроков должны быть ещё две дополнительные веб-камеры, которые показывают под разными углами всё, что происходит в помещении. Доступ к этим веб-камерам получит только главный арбитр, контролирующий соблюдение правил всеми участниками.

Спорт действительно возвращается!

Похоже, что Карлсен и его команда продумали всё до мелочей. Шахматисты будут давать интервью после каждого матча, да и выглядеть во время партий они должны соответствующе: никаких пижам и растянутых домашних трико – только стиль бизнес или бизнес-кэжуал. Магнус уверен, что за такими онлайн-турнирами будущее шахмат, хотя в полный переход в онлайн норвежец не верит. Борьбу взглядов и нервов на расстоянии одного метра ничто не заменит.



В любом случае турнир Карлсена – символ возвращающегося спорта и надежды на светлое будущее. Кто знает, может быть, это соревнование скоро назовут историческим и переломным. Ведь шахматы вернули миру большой спорт!