Российская спортсменка похожа на куклу Барби. Но она может вырубить вас одним ударом!

Сколько же в российском спорте эффектных красоток!



Наверняка вы сами легко сможете назвать десяток привлекательных девушек, защищающих честь России в различных видах спорта. Но часто зрители обходят вниманием тех, кто ещё не добился грандиозных успехов на высоком уровне, или тех, чей вид спорта пока не попадал в фокус внимания.

В 2016 году стало известно, что в программу Олимпийских игр в Токио будет включено карате. Если вы не являетесь поклонником боевых искусств, то вряд ли следили за этим видом спорта. Но ему стоит уделять больше внимания хотя бы потому, что за сборную России по карате выступают девушки удивительной красоты. Одна из них – эффектная Дарья Тулякова.

19-летняя Дарья занимается карате с восьми лет. В спорт её привела мама – тренер по карате. Сейчас Дарья входит в основной состав сборной России в ката-группе. Ката – это, если говорить совсем просто, имитация боя с воображаемым противником.

Дарья – бронзовый призёр чемпионата мира и многократный призёр международных соревнований высокого уровня, в частности этапов Премьер-лиги – аналога Кубка мира в других видах спорта.

Впрочем, опыт ведения реальных схваток у Дарьи, безусловно, есть. И это не только сотни и тысячи поединков на тренировках и соревнованиях. Несколько раз ей даже приходилось усмирять парней, слишком назойливо желавших познакомиться.

Поклонники каратистки в комментариях под фотографиями отмечают сходство Дарьи с куклой Барби. Настолько безупречно и привлекательно девушка выглядит на снимках.

На «инстаграм» спортсменки подписаны почти 34 тыс. человек. Если убрать из него фотографии в форме сборной России, может сложиться ощущение, что это личный блог модели.

Сама спортсменка признаётся, что во время поединков старается беречь лицо, но без синяков в карате не обойтись, поэтому иногда приходится маскировать недостатки косметикой.

Главная спортивная мечта девушки – выступить на Олимпийских играх в Токио или Париже.