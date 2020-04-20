Обделённый чемпион. Сенсационную победу Толстикова в СССР не заметили, а призовые отняли

В 1991 году советский бегун выиграл Лондонский марафон, «разгромив» всех соперников. В наши дни такую победу даже представить сложно.

Апрель 1991 года. СССР доживает последние месяцы, республики одна за другой объявляют о выходе из Союза, по всей стране вспыхивают вооружённые конфликты и беспорядки. Гигантские очереди и пустые полки магазинов, ставшие символами перестройки, только усиливают народное недовольство и страх за своё будущее.

А в это же время в Лондоне, будто в параллельной реальности, малоизвестный советский спортсмен одерживает феноменальную победу и срывает овации тысяч беспечных англичан.

Местные телекомпании ещё несколько дней будут смаковать потрясающий финиш Якова Толстикова, сотворившего огромную сенсацию. В то время как на родине его исторический успех останется практически незамеченным — людям явно было не до спорта.

Чемпиона обделили славой и вниманием. Но отнять большие призовые у него, естественно, не забыли.

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Лыжник, влюблённый в бег

В СССР умели готовить хороших стайеров, однако коронным видом наших легкоатлетов марафон никогда не был. Вот и перед лондонским марафоном 1991 года советские бегуны в число фаворитов не входили. Международная федерация впервые решила совместить крупный коммерческий старт с Кубком мира, поэтому в Лондон съехались все лучшие марафонцы планеты. Безоговорочным претендентом на победу был олимпийский чемпион Сеула итальянец Джелиндо Бордин.

Советский бегун Яков Толстиков к 31 году никакими успехами на международной арене похвастать не мог. Яков родился в Кузбассе. Подростком занимался лыжным спортом в секции машиностроительного техникума. Большого потенциала на лыжне парень не демонстрировал, зато на летних кроссах оставлял позади товарищей и даже обгонял тренирующихся рядом легкоатлетов. Возможно, бег на длинные дистанции так и остался бы для Якова лишь увлечением, если бы на областном этапе Спартакиады народов СССР его не заметил тренер Виктор Фомин.

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Рекордсмен без Олимпиады

Первый марафон Яков Толстиков пробежал в мае 1979 года, в день своего 20-летия – за 2 часа 25 минут. Выносливый, умеющий терпеть сибиряк быстро прогрессировал. На соревнованиях «Дружба-1984», проводимых вместо бойкотируемой СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе, он показал очень высокий результат – 2:10.48. И, хотя Яков уступил только будущему рекордсмену мира из Эфиопии Белайне Денсамо, своё заслуженное серебро он так и не получил. Дело в том, что молодому бегуну не нашлось места в составе сборной СССР, и он вышел на старт в рамках первенства сельских добровольных спортивных обществ.

Но ещё более обидная несправедливость ждала Толстикова через четыре года. Спортсмен целенаправленно готовился к Олимпиаде в Сеуле: побил рекорд СССР на соревнованиях в Чикаго, выиграл чемпионат страны. Но чиновники, видимо, руководствовались другими соображениями, и Якова в Сеул решили не отправлять. В такие моменты невольно задумаешься о смысле продолжать тренировки, но Толстиков с Фоминым чувствовали, что однажды им должно воздастся за упорство.

К счастью, судьба действительно предоставила Якову шанс, и он вцепился в него мёртвой хваткой.

Идеальный расчёт

К Лондонскому марафону 1991 года Толстиков готовился очень серьёзно. Спортсмен провёл плодотворный сбор и чувствовал себя на пике формы, а тренер Фомин детально изучил состояние соперников и помог выработать тактику. Благодаря наставнику Яков знал, что олимпийский чемпион из Италии не успел восстановиться после травмы и, скорее всего, до финиша не дотянет. Тем не менее на первой половине дистанции Джелиндо Бордин выглядел убедительно и вместе с целой группой бегунов держался впереди. Толстиков же бежал в своём темпе и немного отстал, однако к 30-му километру присоединился к головной группе.

Толстиков чувствовал в себе силы на рывок и за 10 км до финиша начал создавать преимущество, которое росло с каждым метром. Но лидеры ориентировались исключительно на Бордина и ускорение советского марафонца всерьёз не воспринимали. И даже когда Толстиков «вёз» всем уже больше минуты, его соперники были уверены, что Бордин вот-вот включится и съест наглого беглеца. Но вместо этого прославленный итальянец окончательно устал и сошёл с дистанции.

Растерянные попутчики чемпиона постарались догнать Толстикова, но отставание было слишком велико. К тому же Яков находился в такой мощной форме, что сумел выдержать высокий темп до самого конца и просто «разорвал» сильнейших марафонцев мира. На финише сенсационному победителю рукоплескали тысячи зрителей, а отставшие более чем на минуту соперники долго не могли поверить в произошедшее. Это был настоящий звёздный час 31-летнего спортсмена, к которому он шёл через несправедливость и травмы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Недооценённая победа

Правда, и тут не обошлось без неприятного сюрприза от руководства. Все призовые легкоатлету пришлось отдать в спорткомитет, после чего на руки ему выдали $ 800 вместо нескольких тысяч.

В 1992 году Толстиков уже в составе сборной СНГ осуществил мечту о выступлении на Олимпиаде, однако забег в Барселоне у него совсем не получился. После этого Яков выступал ещё несколько лет, но приблизиться к лондонскому успеху так и не смог. Показанный им результат — 2:09.17 почти 10 лет оставался национальным рекордом, а победа на марафоне такого уровня для российских спортсменов по-прежнему остаётся недостижимой мечтой. Сейчас подобный успех и представить сложно, так как в марафоне безраздельно доминируют африканцы.

Сейчас Яков Толстиков воспитывает молодых легкоатлетов в родном Кузбассе и называет победу в Лондоне пиком карьеры. В тот день для него всё сложилось идеально. И только жаль, что на родине выдающееся достижение сибиряка утонуло в массе тревожных политических новостей и осталось незамеченным.