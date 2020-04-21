Самые странные и забавные рекорды в спорте. Выбери самое удивительное видео

Повторять увиденное не стоит — у вас не получится. Просто смотрите и голосуйте!

В мире много странных людей, которые ставят совершенно сумасшедшие, странные и забавные спортивные рекорды, на которые профи никогда не решатся. Казалось бы, ну кто додумается прыгнуть с вышки в бассейн глубиной 30 см (и не разбиться!), или прокатиться по морскому дну на велосипеде, или швырнуть на дальность стиральную машинку? Но додумываются и делают. Причём лучше всех в мире.



Такие неоднозначные достижения точно стоит увидеть. А ещё – выбрать самое удивительное из них!

Русский силач – буксир для теплохода

Вологодский силач Денис Нагибин развлекается противостоянием с многотонной техникой. Захочет – прокатит на своих плечах пожарную машину или выведет из локомотивного депо тепловоз. А может даже целый теплоход с пассажирами к причалу отбуксировать. Вот же мощь!

Видео доступно на «Чемпионате».

Безбашенный канатоходец на московских башнях

Немец Фриди Кюне прошёл по стропе, натянутой между небоскрёбами «Око» и «Нева» в «Москва-Сити». На высоте 350 метров он с первой попытки прошёл дистанцию 245 метров. До него в мире никто и никогда так не делал! Смотришь – и дух захватывает.

Видео доступно на «Чемпионате».

Индийские уши против железки в 75 килограммов

Кумар Ракеш из Индии решил накачать не бицепсы, а уши. С помощью органов слуха он поднял вес в 75,6 кг. Есть и другие подобные фрики, но до таких весов они не добирались.

Видео доступно на «Чемпионате».

Скованная сотней обручей

Гимнастка и артистка цирка Алеся Гулевич так здорово наловчилась крутить обручи, что добралась до мирового рекорда – вращала одновременно 107 снарядов. Как признавалась сама девушка, самым сложным было на раскрутить их, а просто удержать!

Видео доступно на «Чемпионате».

Как прыгать через скакалку семь раз в секунду?

17-летний китаец Цэнь Сяолинь поражает умением прыгать через скакалку, которая крутится с бешеной скоростью. Он может прыгать семь раз в секунду. Недавно он за 30 секунд сделал 228 прыжков! Зачем? Да чтобы рекорд установить.

Видео доступно на «Чемпионате».

По стопам легендарного Брюса Ли

Манвел Мамоян не просто отжимается на двух пальцах, как это некогда делал легендарный Брюс Ли, но и делает эта даже быстрее и круче легендарного бойца и актёра. Место для обновления рекорда тоже было выбрано эффектное – видео снято прямо на Красной площади.

Видео доступно на «Чемпионате».

Прыжок с вышки в бассейн глубиной 30 см

Американец Даррен Тейлор – едва ли не самый безбашенный ныряльщик мира. Один из его любимых трюков – прыжок с вышки в детский надувной бассейн, глубина воды в котором – сантиметров 30. Но Тейлор знает, как правильно прыгать, чтобы остаться в живых.

Видео доступно на «Чемпионате».

Итальянский дайвер прокатился на велосипеде под водой

Антонио Пицци умудрился совместить подводное плавание и велоспорт. Он прокатился по дну моря на глубине более 60 метров. Вы, наверное, удивитесь, но до него никто подобного не делал.

Видео доступно на «Чемпионате».

Что связывает «Игру престолов» и стиральные машины?

Хафтор Бьорнссон, один из сильнейших людей планеты, порой увлекается бросками разных тяжестей. Например, стиральных машин. Исландец, сыгравший в «Игре престолов», однажды забросил «стиралку» почти на пять метров. Никто в мире так больше не может.

Видео доступно на «Чемпионате».

Стометровка от человека-обезьяны. Он быстрее вас

Японец Кенити Ито заслужил прозвище Человек-Обезьяна. Часть своей жизни он посвятил необычному увлечению – бегу на руках и ногах. Как обезьяна или медведь. И довёл рекордное время до 15,71 секунды. Не каждый на двух ногах так быстро передвигается.

Видео доступно на «Чемпионате».

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