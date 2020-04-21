«Сначала это была просто игрушка». Удивительный мировой рекорд Олеси с обручами

Королева обручей управляется с ними лучше всех на планете. Выглядит впечатляюще!

Что может быть проще, чем спортивный обруч? Многие встречали его только в детском лагере или на уроках физкультуры, кто-то до сих пор поддерживает с его помощью спортивную форму, а некоторые даже используют его как профессиональный спортивный снаряд – речь в первую очередь о представительницах художественной гимнастики.



А есть люди, которые способны не просто делать работу с обручем своей профессией, но и устанавливать удивительные мировые рекорды, которые даже трудно себе представить.

Деревянная шайба, смены по 30 секунд. Есть люди, которые играют в хоккей подо льдом Ворота вырезают, в команде по 2-3 человека. Устраивают даже чемпионаты мира.

Дебют в пять лет

Олеся Гулевич родилась в Ростове-на-Дону в семье цирковых артистов. Мама занималась воздушной гимнастикой, а отец был известным клоуном, первым в истории Беларуси заслуженным артистом цирка. А ещё близко общался с легендарным Юрием Никулиным. Очевидно, что у их дочери не было другого выбора кроме как пойти по стопам родителей и продолжить династию.



Она начала ездить на гастроли, когда ей был всего месяц! У родителей не было возможности с кем-то оставить дочь, поэтому Олеся жила в разъездах практически с рождения. А уже в пять лет состоялся дебют на цирковой арене – к тому моменту Гулевич обучилась основам акробатики.

«Сначала это была просто игрушка»

К 14 годам у Олеси уже было собственное шоу с обручами. Гулевич придумывала множество крутых трюков, и это шоу вскоре принесло ей мировую известность. Пожалуй, сейчас она самая известная цирковая артистка в мире, работающая с обручами. Причём выступает она не только под куполом, но и на сценах, телепередачах, спортивных соревнованиях и даже круизных лайнерах. Теперь её нередко называют королевой или повелительницей обручей.



Сама Олеся призналась, что и не думала о таком успехе, когда начинала работать с обручем. «Всё началось, когда мне было восемь лет. Сначала обруч был для меня просто игрушкой. А потом постепенно начала придумывать какие-то трюки и совершенствовать их».

Борьба за мировой рекорд

Если вы думаете, что в сфере рекордов с обручами нет конкуренции, то сильно ошибаетесь. Олесе пришлось трижды ставить рекорд, чтобы стать лучшей. В 2004 году в цирке «Биг Эппл» в Бостоне Гулевич сумела прокрутить 99 обручей одновременно. Согласно правилам, это надо сделать



трижды вокруг тела без остановки, при этом обручи должны находиться строго между плечами и бёдрами. Но в 2005-м девушка из Австралии побила рекорд Олеси, использовав 100 обручей.



Ещё через год россиянка вращала уже 101 обруч и вновь стала мировой рекордсменкой. Однако в 2007 году китаянка Джин Линлинь обновила достижение до 105 снарядов. Но для Олеси это был просто очередной вызов. На арене цирка в Сент-Луисе россиянка повесила на себя 107 обручей и зафиксировала своё имя в книге рекордов. Выглядит впечатляюще!

Видео доступно на «Чемпионате».

107 обручей – сколько это в килограммах?

Обручи, которые использовала Олеся, ничем не отличаются от обычных снарядов, продающихся в спортивных магазинах. Диаметр составляет примерно 83 сантиметра. Как подсчитали потом, вес 107 обручей приближался к 23 килограммам. Поэтому для того, чтобы крутить на себе такой груз, Гулевич надевала специальный поддерживающий пояс вроде того, что используют тяжелоатлеты и стронгмены. Это помогает девушке не надорвать спину.

Сумасшедший рекорд в Таиланде

Как видите, с обручем можно делать совершенно сумасшедшие вещи. В Таиланде же пошли ещё дальше и организовали массовое мероприятие на футбольном стадионе в Бангкоке, где более четырёх тысяч человек одновременно крутили обручи в розовых майках. Причём делали они это под динамичную музыку в течение семи минут без остановок.

Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Таиланда и было призвано мотивировать людей на занятия спортом и ведение здорового образа жизни. А бонусом стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Так что, если вдруг захотите когда-то туда попасть, то задумайтесь над тем, чтобы обзавестись обручем.

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