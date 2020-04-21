Российских фигуристок пора спасать. Тарасова уже призвала их возобновить тренировки

Пандемия коронавирус ударила по всем спортсменам, но ударила с разной силой.

Для одних всё обернётся приостановкой матчей и турниров на несколько месяцев. Для других – переносом главного старта на год. А третьим может загубить всю едва начавшуюся карьеру. И эти третьи – юные российские фигуристки, которые едва перешли во взрослое катание, но сразу же стали фаворитами чемпионата мира. Но в 2020 году турнир отменили, а что будет в 2021-м, уже никто не знает, ведь самоизоляция грозит девочкам из России самыми серьёзными последствиями.

О том, что происходит, всем напомнила Татьяна Тарасова, которая в эфире «Первого канала» призвала уже в ближайшее время возобновить ледовые тренировки спортсменов сборной России.

«И Китай, и Корея, и Япония – все тренируются. В России тоже есть абсолютно закрытые спортсооружения. И в Сочи, и у нас здесь, в Подмосковье, где хотя бы сборная команда плюс два-три человека должна кататься. Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?»

Татьяна Анатольевна в целом права. Но реализовать идею сложнее, чем высказать её.

Мама забытых побед. Почему Татьяну Тарасову уважает весь мир фигурного катания Её ученики блистали на мировой арене больше 30 лет. Она точно может позволить себе говорить всё, что хочет!

Месяцы простоя

Говоря о «серьёзной позиции», Тарасова, вероятнее всего, имеет в виду не только женское катание. Всё-таки в январе 2020 года Россия впервые за долгие годы выиграла все золотые медали чемпионата Европы – это действительно показатель общего уровня. Но именно по юным девочкам из группы Тутберидзе, именно по Косторной, Щербаковой и Трусовой, успевшим за полгода во взрослом катании, покорить всех, недели вынужденного простоя ударят сильнее всего.



Щербаковой и Косторной – 16 лет, Трусовой – 15. Это самый сложный период для девочек-фигуристок с точки зрения физиологии. Нет никаких сомнений, что Алёна, Анна и Александра тренируются дома и тщательно следят за своим весом, но с взрослением ничего не поделать. Даже ежедневно тренируясь на льду, сохранять сложнейшие прыжки сложно, когда организм меняется. Важен ведь каждый сантиметр роста, каждые 100 грамм веса. А тут такая долгая пауза!

Свято место. Уберут ли Загитову из сборной России по фигурному катанию? Возможно, скоро мы узнаем, планирует ли Алина возобновлять спортивную карьеру.

Фактически, девочкам уже сейчас придётся учиться кататься и осваивать сложные элементы заново. Но что если период изоляции продлится ещё месяц? А если ещё два – то что делать?



Чтобы сохранить юных чемпионок, их, по большому счёту, нужно экстренно спасать. Прикладывать лёд прямо сейчас, поскольку через несколько недель может быть уже поздно.

Коронавирус больно ударит по фигурному катанию. Но Россия от этого только выиграет! Мировой кризис укрепит доминирование российских фигуристов.

Победы любой ценой?

Другой вопрос – а как это сделать?



Катки, как и все остальные спортивные сооружения, в нашей стране закрыты.



Выхода два. Первый – каким-то волевым усилием пробивать возможность тренироваться на закрытой спортивной базе. Такие сооружения действительно есть, но кто-то должен выбить разрешение начать там тренировки в такое сложное время, то есть взять на себя ответственность, что во время этих закрытых сборов ничего с фигуристами не случится. Кто-то рискнёт?



Ещё совсем недавно ведь коронавирус завезли в закрытый Новогорск. Благо, легко отделались.

Вопиющее безобразие! Российских гимнасток могли заразить прямо на закрытой спортбазе Заражённого спортсмена и его тренера пустили на базу в Новогорске, где были изолированы спортсмены сборной России. Кто за это ответит?

Второй вариант – не менее рискованный, но хотя бы не противоречащий действующим законам. Нужно взять всю сборную и отвезти её за границу – туда, где ещё (или уже) доступен лёд. Вероятно, это в разы дороже. Но безопаснее ли? Сложно сказать. Скорее нет, чем да.



Вот и получается, что российских фигуристок действительно надо спасать. Если они не будут тренироваться на льду, в 2021-м наши болельщики могут не увидеть медалей чемпионатов мира, а в 2022-м – медалей Олимпиады. Но с другой стороны, сейчас в России взят чёткий курс на сохранение здоровья людей, в ущерб многим другим отраслям, в том числе и спортивной.



Без завершения пандемии ведь не будет никакого чемпионата мира. И никакой Олимпиады.



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