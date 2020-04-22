На место Загитовой поставили американскую фигуристку. Российские болельщики негодуют

Не секрет, что тотальное доминирование россиянок в женском фигурном катании за рубежом многих раздражает. То и дело раздаются призывы поднять возрастной ценз и запретить четверные прыжки, а тренера Этери Тутберидзе критикуют за жёсткое обращение с юными спортсменками. Международный союз конькобежцев тоже не в восторге от отсутствия глобальной конкуренции и старается делать вид, что у российских чемпионок есть достойные соперницы.

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Очередная попытка оказалась настолько неуклюжей и далёкой от реальности, что вызвала у российских болельщиков негодование. И пусть формально новый международный рейтинг составлен по всем правилам, иначе как издевательством его назвать трудно. Всех российских фигуристок опередила американка, не одержавшая ни одной серьёзной победы.



Господа из ISU, вам самим не смешно?

Российские фигуристки не лучшие?

Новый рейтинг уже окрестили самым странным в истории фигурного катания. Если ему верить, то лучшей фигуристкой мира на сегодняшний день является японка Рика Кихира, а на втором месте Брэди Теннелл. 22-летняя американка не владеет элементами ультра-си и не выиграла ни одного крупного международного турнира в карьере, но тем не менее опережает всех российских звёзд.



Из россиянок в тройку лучших входит только Анна Щербакова. Следом идёт Александра Трусова, а действующая чемпионка Европы Алёна Косторная располагается только на шестой позиции. Алина Загитова упала со второй на восьмую строчку. Как раз на её место поставили американку Теннеллл.



Любой, кто хоть отдалённо следит за фигурным катанием, понимает, что это распределение мест не имеет ничего общего с реальным положением дел. Российские болельщики негодуют.

Почему новый рейтинг такой странный?

Принципы составления рейтинга ISU и раньше вызывали вопросы, а после отмены чемпионата мира в Монреале список из неоднозначного превратился в абсурдный. Международный рейтинг формируется на основе результатов фигуристов за три сезона, причём баллы, заработанные в текущем и предыдущем сезонах, учитываются полностью, а для сезона двухлетней давности действует понижающий коэффициент 0.7. В новой версии текущим считается предстоящий сезон-2020/2021, поэтому в зачёт идут только сумма баллов за сезон-2019/2020, а также 70% от баллов, набранных в сезоне-2018/2019.



Кроме того, в рейтинг идут результаты максимум пяти турниров за сезон. Учитывается наибольший результат, показанный на чемпионате мира, Олимпийских играх, чемпионате Европы, чемпионате четырёх континентов или юниорском чемпионате мира, а также по два лучших результата на взрослом и юниорском Гран-при и других турнирах ISU.

Косторная – лучшая фигуристка сезона

В итоге без чемпионата мира главными стартами остались чемпионат Европы и чемпионат четырёх континентов, где конкуренция за победу была значительно ниже, чем в Старом Свете. Это позволило Кихире набрать 840 баллов и опередить в рейтинге минувшего сезона Щербакову и Трусову, получивших за главный старт 756 и 680 баллов соответственно.

По итогам сезона-2019/2020 Рика стала второй, уступив 7 баллов Алёне Косторной, но в общем рейтинге японка превосходит россиянку аж на 1411 баллов. Всё дело в том, что в сезоне-2018/2019 Косторная, Трусова и Щербакова ещё выступали по юниорам, где разыгрывается гораздо меньше очков в зачёт рейтинга, чем у взрослых, к тому же Алёна пропустила чемпионат мира из-за травмы. Алина Загитова и Евгения Медведева в минувшем сезоне остались без главных стартов и вдобавок потеряли солидные очки за золото и серебро Олимпиады соответственно. Поэтому резкое падение бывших лидеров рейтинга выглядит объяснимым.

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Теннелл шестая и восьмая. Или всё-таки вторая?

Если лидерство Кихиры, пусть и с натяжкой, но укладывается в логику боссов ISU, то второе место Брэди Теннелл больше похоже на чью-то дурацкую шутку. 22-летняя американка за всю карьеру не выиграла ни одного этапа Гран-при и ни разу не была в призах на крупнейших турнирах. В этом сезоне по сумме баллов она стала только шестой, в позапрошлом была восьмой, но поразительное стечение обстоятельств выбросило её аж на вторую позицию. Если бы чемпионат мира не отменили, то Теннелл, скорее всего, закончила сезон третьей, а то и четвёртой, так что с точки зрения рейтинга форс-мажор оказался ей на руку.



Российские болельщики отреагировали на новый рейтинг массой гневных и насмешливых комментариев. И понять их можно. С одной стороны, рейтинг почти ни на что не влияет и нужен только для распределения фигуристов по разминкам и формирования состава на турниры ISU. С другой, это всё-таки официальный рейтинг Международного союза конькобежцев, а не какой-то внутренний документ.

Загитова лишилась звания лучшей фигуристки мира. Всех россиянок опередила японка Кихира Скоро Алина потеряет и второе место, но всё равно будет впереди юных российских чемпионок. Мировой рейтинг – это какая-то насмешка?

Осмелится ли ISU поменять правила?

Справедливости ради надо отметить, что странности есть и в других видах, в том числе и в пользу России. Так, среди мужчин Александр Самарин и Дмитрий Алиев идут вторым и третьим, проигрывая Юдзуре Ханю, зато опережая Нэйтана Чена. В танцах на льду впервые лидерами рейтинга стали наши Виктория Синицина/Никита Кацалапов, что тоже выглядит как сенсация. А среди спортивных пар места в тройке не нашлось чемпионам Европы Бойковой/Козловскому.



Недовольные сомнительным ранжиром есть не только в России. Руководители ISU получили чёткий сигнал, что существующие принципы формирования международного рейтинга нуждаются в переработке. Однако изменения вряд ли произойдут, ведь тогда наши девушки снова оккупируют пьедестал, а американки Теннелл рядом и близко не будет.