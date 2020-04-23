В детстве японца обзывали обезьяной. Теперь Ито ставит мировые рекорды, бегая как мартышка

Даже охотник перепутал его с животным и чуть не подстрелил.

Один из самых странных рекордов, которые можно считать спортивными, был установлен в 2015 году в Токио. Кенити Ито по прозвищу Человек-Обезьяна пробежал стометровку за 15,71 секунды, установив новое мировое достижение. Да, ямаец Усэйн Болт преодолевал то же расстояние на шесть секунд быстрее, но он бежал на двух ногах, а Ито опирался на все четыре конечности!

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Десять лет в изучении стиля

Ито – уроженец одного из пригородов Токио. В детстве за внешность его обзывали обезьяной.

«А я не обижался, потому что понимал – да, похож. Но я не считаю обезьян низшими существами, а потому не испытывал никакого негатива от такого сравнения», – говорил Ито.

Он ничем не выделялся. Закончил школу, работал дворником. Но однажды в зоопарке увидел обезьяну породы патас из семейства мартышковых, которая неслась с невероятной скоростью.

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С тех пор Ито стал одержим желанием научиться бегать так же. Почти девять лет он провёл, изучая манеру передвижения обезьян. Конечно, в полной мере из-за строения тела скопировать движения было невозможно, поэтому японец адаптировал технику и придумал шесть способов передвижения – от медленной ходьбы до быстрого бега скачками.

Ито тренировался не только на закрытом стадионе, но и передвигался по-обезьяньи по улицам города. Полицейским это показалось странным: «В итоге меня засадили на пару дней в изолятор за нарушение общественного порядка. Когда я вышел, уехал на целый месяц в горы, чтобы никому не мешать. Но и там в первый же день в меня выстрелил охотник, принявший за животное. К счастью, он промахнулся», – признался Ито.

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Рекорд как вызов эволюции

В 2008-м японец решил бросить официальный вызов природе и эволюции.

Он пригласил представителей Книги рекордов Гиннесса, которые согласились зафиксировать странный рекорд. Показанное время – 18,58 секунды. Не то чтобы впечатляюще, но лучше, чем время ветеранов категории от 80 и старше на аналогичной дистанции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Но самому Ито его результат не понравился. Он нашёл пробелы в собственной технике и через четыре года бросил вызов самому себе. Результат вновь оказался рекордным – 17,47. В 2013-м Человек-обезьяна пробежал ещё быстрее – за 16,87 секунды.

Логично было бы предположить, что подобными странными забегами он увлекался в одиночку, но нет – у него были и соперники, причём довольно быстрые. В 2014-м рекорд невероятного Ито было побит другим японцем. 19-летний Кацуми Тамакоси пробежал на четырёх конечностях за 15,86 секунды. Сам Человек-обезьяна тоже бежал в тот день и своё прежнее достижение превзошёл. Но при этом проиграл сопернику чуть более 0,15 сотых и упустил рекорд.

Сотня последователей

Проиграв, Ито не остановился. В 2015-м в 33 года он сумел вернуть себе лучший результат в мире.

Ито пробежал за 15,71. среднестатистический человек, который не занимается физкультурой регулярно, за это время стометровку не преодолеет. Конечно, до Болта с его 9,58 далеко, но ведь и великий ямаец на четвереньках любимую дистанцию не пробежит так быстро как Ито.

Ито с дипломом Фото: guinnessworldrecords.com

Вот уже пять лет рекорд Человека-Обезьяны остаётся непревзойдённым. Но в будущем его точно кто-то побьёт. Ведь японец заразил своим странным увлечением довольно много людей. Сам он говорил, что подобным бегом в мире занимались более 100 человек. Но это было пять лет назад. Сейчас их больше, и, возможно, кто-то уже зовёт представителей Книги рекордов Гиннесса.

Посмотреть все странные рекорды и выбрать самый впечатляющий можно тут:

Самые странные и забавные рекорды в спорте. Выбери самое удивительное видео Повторять увиденное не стоит — у вас не получится. Просто смотрите и голосуйте!

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