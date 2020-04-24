Вот это силища! Звезда «Игры престолов» играючи швыряет стиральные машины

А ещё Хафур Бьёрнссон побил рекорд, простоявший больше тысячи лет, и бегает с холодильниками на скорость.

Стиральная машина в современном мире – вещь абсолютно незаменимая. Но что делать, если верная помощница вышла из строя и ремонту не подлежит? Обычно отслужившие свой срок агрегаты отправляются на свалку, но сильнейшие люди планеты дают «стиралкам» вторую жизнь, используя их в качестве снаряда для метания.

Самый дальний бросок стиральной машины совершил не кто-нибудь, а звезда «Игры престолов» Хафур Бьёрнссон. Невероятно, но Гора отправил 46-килограммовый снаряд почти на 5 метров! Правда, в Книге рекордов Гиннесса автором мирового достижения значится литовец Жидрунас Савицкас, который и близко не подобрался к результату Бьёрнссона.



Так почему же впечатляющий результат мощного викинга не был признан рекордом?

В детстве японца обзывали обезьяной. Теперь Ито ставит мировые рекорды, бегая как мартышка Даже охотник перепутал его с животным и чуть не подстрелил.

Как бросить стиральную машину на 5 метров

Метание стиральных машин не входит в классический набор конкурсов на соревнованиях по силовому экстриму. Для силачей это скорее забава и крутой способ впечатлить публику. Осенью 2013 года Бьёрнссон принял участие в силовом фестивале в Рейкьявике, где предстал перед зрителями в гриме Халка. К тому моменту Хафур уже заслужил звание сильнейшего человека Исландии, однако о нынешней популярности мог лишь мечтать.



Одним из номеров того шоу как раз и было метание стиральной машины. Бьёрнссон играючи поднял снаряд над головой и бросил так сильно, что машинка приземлилась почти в 5 метрах. Организаторы произвели замеры и под аплодисменты зрителей объявили о новом мировом рекорде – 4,72 м.

Видео доступно на «Чемпионате».

Даже не верится, что кто-то способен швырнуть стиральную машину на такое солидное расстояние!

Рекорд тысячелетия

Рекордная попытка Бьёрнссона была записана на видео, и спортсмен даже получил соответствующий сертификат, однако мероприятие проходило без присутствия представителей Книги рекордов Гиннесса, поэтому там остались куда более скромные цифры. Шанс исправить несправедливость представился исландцу в 2016 году, однако, видимо, за время съёмок в «Игре престолов» он растерял навыки в этой непросто дисциплине и проиграл литовскому богатырю Жидрунасу Савицкасу. Семикратный чемпион «Арнольд Классик» и многократный обладатель звания самого сильного человека в мире бросил «стиралку» весом 46 кг на 4,12 м, что и стало новым рекордом Гиннесса. Хотя это на 60 см меньше, чем показывал его соперник в 2013-м.



Бьёрнссон не смог доказать своё превосходство, зато взял верх в переноске двух холодильников весом 450 кг. Также в его послужном списке появился рекорд по броскам в высоту пивной кегли. Скандинав смог перебросить бочку весом 12,32 кг через планку на высоте 8,05 м. Но самое удивительное достижение покорилось ему в 2015-м. Хафур протащил 10-метровое бревно весом 650 кг на расстояние пяти шагов и превзошёл результат персонажа исландского эпоса Орла Сильного, державшийся тысячу лет!

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Самый сильный человек мира

Талант Бьёрнссона по швырянию стиральных машин действительно поражает, но в отличие от большинства номинантов на авторство самого удивительного рекорда исландец не зацикливается на одном умении и относится к своему достижению с иронией.



Хафур с детства был крупным парнем и здорово играл за юношеские сборные Исландии по баскетболу, однако из-за травмы ноги оставил паркет и решил попробовать себя в пауэрлифтинге. Счастливый билет силач вытянул в 2013-м, когда пришёл на кастинг «Игры престолов» и поразил режиссёров своими габаритами и мощью. Бьёрнссон был единственным кандидатом на роль Горы, сумевшим одной рукой поднять неподъёмный меч.



Интересно, что одновременно с актёрской карьерой пошли в гору и его спортивные достижения. Бьёрнссон собрал целую россыпь наград на европейских и мировых чемпионатах по силовому многоборью, а в 2018 году впервые завоевал долгожданный титул на «Арнольд Классик».



Бьёрнссон каждый день работает над собой, чтобы оставаться самым сильным человеком в мире. А если вдруг ему снова захочется бросить стиральную машину, то брутальный исландец наверняка обновит все рекорды.