«Я падал с большой высоты». Экстремал прошёл по стропе между небоскрёбами в Москве

Во время турне по России в 2019 году немец Фриди Кюне установил два рекорда, которые можно отнести к разряду безумных. В Кисловодске он с завязанными глазами прошёл целый километр по узкой стропе, а в столице прогулялся по такой же стропе между башнями «Москва-Сити» на высоте более 350 метров. Так высоко и так опасно никто в мире прежде не гулял!

«Я решил попробовать. И остановиться уже не мог»

Именно эти слова обычно произносит Фридрих Кюне, когда его спрашивают о том, как и когда он решил заняться слэклайном (а на высоких высотах это уже хайлайн).



«Друзья долго уговаривали меня встать на стропу. Я решил попробовать, а потом просто заболел этим увлечением и не смог остановиться», – говорит Кюне.



Это произошло в 2009-м незадолго до того, как Фридриху исполнилось 20 лет. И с тех пор хождение по стропе и выполнение различных трюков стало для него нормой жизни.

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Парень закончил школу, отучился в университете, получив диплом учителя математики, но по профессии не отработал ни одного дня. «Пока я наслаждаюсь каждым мгновением того, что делаю. А учителем всегда успею поработать», – признался экстремал.



С каждым днём после первого опыта Кюне делал всё более сложные вещи. Возможно, ему было легче, чем другим, поскольку Фридрих с детства по настоянию отца занимался скалолазанием и альпинизмом, а по настоянию матери – горными лыжами. Слэклайн же, в отличие от хождения по канату, обязан своим происхождением именно скалолазанию, а не цирку.



Канат можно натянуть, словно струну, а стропа всегда провисшая. Потому и техника прохождения абсолютно разная. Слэклайнеры никогда не пользуются шестом, чтобы сохранять равновесие, а каждую долю секунды контролируют положение своего тела.

«Не думай, просто сделай это»

«Просто встать на стропу и пройти не получится. Нужно тренироваться. Я делал это каждый день, увеличивал высоту и шёл дальше. Постепенно избавился от страха высоты, который есть у каждого из нас. Падения были, конечно, это часть работы. Я падал и с большой высоты, но спасала страховка», – объяснил Кюне.

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Ежедневные тренировки, врождённое чувство баланса и желание стать лучшим в мире дало свои результаты. Кюне уже через два года начал участвовать в самых экстремальных шоу сначала в родной Баварии, а затем и за границей.

В 2014-м он прошёл 121 метр над Дунаем в месте самого сильного течения реки. Через год стал автором рекорда по самому длинному маршруту в хайлайне. И далее устанавливал всё новые и новые немыслимые достижения.



«Знаете, что было самым сложным для меня? Преодолеть маршрут с завязанными глазами. Но благодаря советам опытных слэклайнеров я научился это делать. Не думай, просто сделай это, иди вперёд шаг за шагом», – отметил экстремал.

Российский вояж

Кюне, сокративший своё имя с Фридриха до Фриди, объездил почти весь мир. За десять лет с момента начала занятий слэклайном он стал главной звездой этого экстремального увлечения.



В прошлом году Кюне добрался до России. В мае в Кисловодске он установил абсолютный рекорд по длине прохождения дистанции с завязанными глазами. Немец преодолел по стропе 975 метров!

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Затем он отправился в Пермь, где устроил настоящее шоу для нескольких тысяч горожан. Для Кюне была натянута стропа между зданиями Театра-Театра и Законодательного собрания края. Протяженность маршрута составила 955 метров, а высота – 40 метров. Кюне внешне достаточно легко прошёл эту дистанцию, но потом признался, что ещё никогда в жизни не ходил так долго в городских условиях.



Наконец, в сентябре 2019 года в Москве на день города он прошёл 250 метров между башнями «Око» и «Нева Тауэрс» в «Москва-Сити» на высоте 350 метров! Так высоко не забирался ещё ни один слэклайнер в мире. Это был абсолютный рекорд. Правда, следом за Кюне маршрут преодолели ещё шесть экстремалов, включая четверых россиян, так что рекорд в итоге был записан, как коллективный.

Видео доступно на «Чемпионате».

Но повторить рекорд, который Фриди Кюне поставил во Франции в 2017-м, может только он сам. Тогда немец прошёл 110 метров на высоте 200 метров. Казалось бы, ну и что – в Москве и дальше, и выше. Но во Франции Кюне шёл без страховки! В мире слэклайна это называется free solo. И способны на это лишь самые лучшие. Или самые бесстрашные. Или просто безбашенные. Кюне относится ко всем категориям сразу.



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