«Требую ей спецрейс в Лондон». Болельщиков возмутили слова гимнастки о русском менталитете

Спортсмены и до карантина делали разные неоднозначные заявления – с появлением и распространением соцсетей делать это очень просто. Но если раньше многие странные высказывания просто тонули в водопаде спортивных событий, то теперь всё остаётся на виду: и яркие пассажи Губерниева, и пикировка Уткина с Соловьёвым, и многое-многое другое.
Больше того, сами спортсмены на карантине стали чаще выходить в эфир и отвечать на разные вопросы подписчиков, в том числе и провокационные. Иногда ответы выходят неловкими.
Так, чемпионка Олимпиады в Лондоне гимнастка-художница сборной России Каролина Севастьянова, отвечая на вопросы подписчиков призналась, что не любит русский менталитет.
«Почему вы так нелестно отзываетесь о России всегда?» – таким был вопрос от подписчика.
«Во-первых, я такого нигде не писала и Россию я люблю. Я не люблю наш менталитет, вот и всё. По поводу нашей власти я просто промолчу», – ответила на вопрос олимпийская чемпионка.
Каролину действительно нельзя отнести к русофобам – она никогда открыто против страны, за которую выступала, не высказывалась. И вопрос, скорее всего, был задан из-за того, что девушка уже давно живёт вместе с молодым человеком в Монако, а не в России, а Лондон предпочитает Москве, утверждая, что там лучше погода, экология и архитектура. Её право.
Тем не менее, во время пандемии коронавируса Каролина приняла решение остаться в Москве.
Разъяснять мысль о «нашем менталитете» и «нашей власти» девушка не стала. Следующий вопрос был как раз про Лондон, за ним – о перелётах за границу, и от темы спортсменка ушла. Однако высказывание чемпионки не осталось незамеченным. Болельщиков её слова возмутили.
«Бедняжка, задержалась в Москве из-за карантина… Это ж у неё передозировка русского менталитета будет. Надо её за счёт противной власти четыре года в Лондоне содержать, пускай отойдёт немного».
«Так люблю Лондон, что на всякий случай приехала в Москву во время карантина».
«Требую ей спецрейс в Лондон. Не мучайте бедняжку своим менталитетом».
Были и другие, более жёсткие комментарии. Среди них даже предложение выступать за сборную Украины, ведь сама Каролина родилась в Киеве: «Такие перспективы упущены, аж обидно за девушку».
Каролина уже давно не выступает на соревнованиях и ведёт светскую жизнь. Она, безусловно, имеет право на своё мнение, которое, судя по всему, не идёт вразрез с мнение российских болельщиков.
Возможно, девушку просто не так поняли, и скоро она разъяснит свою точку зрения.
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