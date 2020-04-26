Анастасия покоряет не только волны! Она любит тусовки и сделала тверк популярным

Чем можно заниматься на побережье Калифорнии эффектной девушке? Либо сёрфингом, либо сниматься в Голливуде. Анастасия Эшли, которая родилась в Сан-Клементе жила прямо на берегу океана, но с кино не сложилось как-то сразу. Девочка научилась плавать, когда ей было два года, а на доску начала вставать в четыре. В шесть лет Эшли уже уверенно покоряла волны.
Девочку было не удержать дома, и всё свободное время она проводила не дома с куклами, а на океане, рассекая волны. Её природный талант был заметен сразу. В семь лет Настя выиграла свой первый любительский турнир, а в сумме на детском и юношеском уровне таких побед было более двухсот, включая золотую медаль национального чемпионата.
На американку посыпались спонсорские контракты. Доходило до смешного: иногда логотипы было просто негде размещать на доске для сёрфинга. В 2003 году Анастасия она была признана новичком года в США и получила статус профессиональной спортсменки.
А дальше пошли успехи уже на взрослом уровне. Но по-настоящему знаменитой Анастасия стала после того, как кто-то заснял на видео её подготовку к одному из турниров в Калифорнии.
Сама Настя призналась потом, что понятия не имела, что её кто-то снимал на камеру. Оказалось, что для спортсменки это была обычная разминка, простая рутина.
Американка не стеснялась того, что это видео стали таким вирусным в сети и рассказывала журналистам, что действительно любит танцевать тверк.
Кстати, это видео стало одной из причин, почему тверк тогда получил настолько большую популярность по всему миру. Это было в 2013 году, а через несколько лет после танца Анастасии тверк дошёл даже до российских школ, но это уже другая история.
Красотка-сёрфингистка практиковала тверк даже в ночных клубах, которые посещает очень часто и с особым удовольствием. Девушка призналась, что любит тусовки и танцы до утра.
А иногда можно совместить приятное с полезным. К примеру, прокатиться на доске для сёрфинга и выпить пива одновременно. Почему бы и нет?
Помимо спорта и тверка американка снимается на телевидении, участвует в различных программах на MTV, ESPN, Hollywood Access, NBC. Её зовут на вечерние шоу, кулинарные поединки. А в октябре 2014 года Настя попала на обложку журнала Maxim.
Сейчас Анастасия, как и весь мир, находится на самоизоляции. Но находит возможности тренироваться дома. Да-да, оказывается, что рассекать по волнам можно даже в квартире.
С такой фигурой вполне очевидно, что Настя покоряет не только волны, но и привлекает большое внимание противоположного пола. Она читает комментарии к своим постам в «Инстаграме», где ей часто пишут парни. Большинство, конечно, восхищается.
Но некоторые парни пишут и гадости. Анастасия честно говорит, что даже когда ей пишут что-то плохое, ей всё равно интересно читать мнение людей. Такая вот она от природы любопытная.
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