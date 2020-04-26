Шахматы продолжают спасать спорт на карантине. Но турнир Карлсена не обошёлся без сбоев

Спорт в мире живёт. Едва-едва дышит, но пульс есть. Про чемпионат Беларуси по футболу знают уже все. Но в дни карантина проходит и престижный шахматный турнир «Магнус Карлсен Инвитейшнл», в рамках которого норвежский чемпион мира в онлайне собрал сильнейших на данный момент гроссмейстеров мира. Битва, хоть и заочная, получается жаркой.



Шахматы пока побеждают пандемию. А сам Магнус Карлсен – всех соперников.

«На 10 000 рванул, как на 500»

Увы, но лучший на сегодняшний день шахматист России Ян Непомнящий не входит в число претендентов на участие в полуфинале турнира после четырёх сыгранных туров. Возможно, ключевой во всём турнире стала для него первая партия против американца Хикару Накамуры. Россиянин умудрился проиграть, имея отличную позицию и 17 минут времени в запасе.



Матч каждого тура для шахматистов на турнире Карлсена состоит из четырёх партий в рапид с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. В случае ничьей – армагеддон. За победу в матче в «основное» время гроссмейстеры получают 3 очка, в армагеддоне – 2, поражение в том же армагеддоне приносит 1 очко.



После трёх туров Ян Непомнящий, мастер игры в быстрые шахматы (да и в классические тоже – он лидер прерванного турнира претендентов и четвёртый номер мирового рейтинга), входил в число игроков, которые набрали по пять очков и боролись за место в первой четвёрке.



«Магнус Карлсен Инвитейншнл». Расписание всех матчей

В четвёртом туре Непомнящего ждал матч с очень сильным американцем Хикару Накамурой. И в первой же партии Ян, игравший чёрными, выбрал французскую защиту и играл предельно быстро. К 21-му ходу на его часах было 17 минут! На две минуты больше, чем перед началом партии. Как пел Высоцкий, «на 10 000 рванул как на 500». Иными словами, Непомнящему можно было думать над каждым ходом достаточное количество времени, чтобы выбрать лучший вариант.



Но Ян продолжил играть предельно быстро. И на 21-м ходу допустил неточность, на 24-м – ошибку, и лишь на 30-м задумался на три минуты, чтобы в итоге вновь выбрать худшее продолжение из возможных! К тому моменту на его часах оставалось 13 минут, у соперника – всего лишь восемь, но буквально через несколько ходов Непомнящий признал поражение.

Проигранная партия настолько подействовала на россиянина, что в следующих трёх он не имел ни единой возможности отыграться. Все они завершились вничью, но ситуацию на доске диктовал Накамура. Американец упустил две отличные возможности выиграть вторую и третью партии, но в матче он добился победы. Слишком быстрая игра может стоить Непомнящему места в полуфинале, так как сейчас он занимает лишь шестое место, отставая от четвёртого на три очка. Но впереди ещё три тура.



«Магнус Карлсен Инвитейншнл». Общий зачёт

Поражение, которого не было

Если в матче с Непомнящий Накамуре помог своими ошибками соперник, то в предыдущем туре – техника.



В первой партии матча против 16-летнего иранца Алирезы Фируджи американец оказался в сложной позиции, но на виртуальном табло счёт внезапно стал в его пользу. При этом постоянно проживающий во Франции Фируджа ни время не просрочил, ни даже хода никакого не сделал. Оказалось, что у него возникла проблема с интернетом, а система продолжала вести отсчёт времени.

Шахматы вернули миру большой спорт! Россиянин Непомнящий сразится с чемпионом Карлсеном Норвежец организовал элитный онлайн-турнир. Гроссмейстеры будут играть дома, но их проверят на читерство. На кону – $ 250 тыс.

В общем, когда судьи во всём разобрались, прошло уже больше 40 минут. В итоге соперники предложили зафиксировать ничью. Эта нервная ситуация сказалась на действиях юного иранского дарования. Накамура выиграл три следующих партии, а с ними и матч.

Украденная минута

Самое интересное, что и ещё один спорный момент, случившийся в первом туре, не обошёлся без участия Накамуры. Американец просто притягивает подобные ситуации!



Четыре партии матча Накамуры с китайцем Дином Лижэнем не выявили победителя. А в армагеддоне белые фигуры были у Хикару, который обязан был выигрывать. У него в распоряжении должно быть пять минут, у Лижэня – четыре, но ему хватило бы и ничьей. Но внезапно после четырёх минут игры партия завершилась победой китайца.

Оказалось, что перед началом армагеддона часы на компьютере Накамуры показывали пять минут, а на компьютере арбитра – четыре. У американца украли целую минуту, что для такой короткой партии целая вечность. Всё это было зафиксировано камерами, установленными в комнатах гроссмейстеров. Сайт chess24.com, на платформе которого и проходит турнир, принёс Накамуре извинения, но переигрывать партию гроссмейстеры не стали, согласившись на первоначальный результат.



Конечно, накладок в таком турнире избежать сложно, и они ещё будут. Но шахматы спасают спорт, уйдя в онлайн и предлагая зрелищные соревнования. Кстати, после окончания турнира Карлсена состоится Кубок наций с участием шести команд, включая сборную России.