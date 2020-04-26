Круче, чем Брюс Ли. Российский блогер побил рекорд легендарного бойца на Красной площади

Брюс Ли – легенда боевых искусств, настоящий реформатор и революционер в своём деле. С него до сих пор берут пример дети, которые начинают заниматься спортом. А карьера в кино сделала его мировой суперзвездой. Брюс Ли – это бренд, синоним успеха. Российский блогер Манвел Мамоян пока только стремится к славе Брюса, но в одном он его уже превзошёл.

Манвел побил рекорд Ли по отжиманиям от пола одной рукой на двух пальцах. За одну минуту Мамояну удалось сделать 55 отжиманий, после чего все необходимые документы были отправлены в Лондон для подтверждения в офис Книги рекордов Гиннесса. У Мамояна в активе уже шесть официально зарегистрированных рекордов Гиннесса, но 27-летний парень даже не думает на этом останавливаться!

Подросток прыгает через скакалку 7 раз в секунду. Уследить очень сложно! Видео 17-летний китайский подросток установил новый мировой рекорд. Он прыгает так быстро, что никто не успевает посчитать.

Первый рекорд – в 15 лет

Сейчас Мамоян работает фитнес-тренером в Москве и ведёт популярный блог в «Инстаграме», где рассказывает о физических упражнениях. Но родился и вырос Манвел в Армении. Там в 10 лет он открыл для себя дзюдо, после чего активно занимался борьбой и спортивной гимнастикой.



Он начал устанавливать рекорды, когда ему было всего 15 лет. Тогда это были скручивания на пресс. Он сделал 2551 повторений, а в следующий раз уже довёл результат до 3511. После службы в армии Манвел установил свой первый рекорд, попавший в Книгу Гиннесса. Ему тогда было всего 22 года. Парню удалось сделать 27 отжиманий, стоя на руках, в течение одной минуты. Собственно, ему даже не потребовалась одна минута – он уложился в 48,3 секунды.



Ещё через два года он обновил свой же рекорд по отжимания стоя на руках. На этот раз ему удалось серьёзно прибавить и сделать сразу 37 отжиманий менее чем за минуту. А уже совсем недавно Мамоян установил ещё два рекорда – по количеству отжиманий на одной руке и ноге.

Круче Брюса Ли

Из всех рекордных отжиманий самыми яркими получились упражнения на пальцах одной руки. Вот легендарные кадры – сам Брюс Ли выполняет упражнение, которое под силу лишь немногим.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео с Брюсом Ли

Побить достижение Брюса Ли само по себе впечатляюще. К тому же Манвел выбрал прекрасное место для рекорда – он отжимался прямо на Красной площади. Шикарные виды, успешный итог и попадание в Книгу рекордов Гиннесса – что ещё надо для полного счастья?

Видео доступно на «Чемпионате».

Но у 27-летнего Манвела есть большая мечта. Он хочет стать абсолютным рекордсменом мира, а для этого надо быть в идеальной форме на протяжении минимум 10 лет. В России Мамоян уже является самым успешным в этой категории. Ни у кого в нашей стране нет столько рекордов, но аппетит уже не унять.



К концу году, если не помешает ситуация с вирусом, Манвел хочет стать как минимум 10-кратным рекордсменом книги. Секрет успеха? Только вера в себя и ежедневные тренировки!



Выбирайте самый удивительный рекорд в спорте!