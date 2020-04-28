«Бедные мои соседи!» Вратарь «Ростова-Дон» — о чемпионстве, добытом на карантине

«Ростов-Дон» вновь стал чемпионом России по гандболу среди женских команд. Это стало ясно после того, как федерация приняла решение досрочно завершить сезон и утвердить его итоги по результатам регулярного чемпионата. Вратарь чемпионской команды Галина Габисова рассказала о странных чувствах после такой победы, предложила справедливый вариант завершения Лиги чемпионов и поделилась впечатлениями о бёрпи на самоизоляции.

Федерация гандбола России объявила о досрочном завершении чемпионатов страны

– Первое место всегда первое место. Но вы и команда вряд ли думали о такой победе.

– Честно говоря, смешанные чувства. Больше грусти преобладает, чем радости. Такое чемпионство со вкусом грустинки. Думаю, не только у меня, но и у других девчонок. Нам очень хотелось играть и в напряжённых матчах показать, что мы действительно этого достойны. Хотелось сыграть и с ЦСКА, и со ставшей очень сильной «Ладой». И если бы выиграли, то порадовались вместе со своими болельщиками, но…

– Вы сами к какому варианту больше склонялись – завершить сезон и потом спокойно готовиться к следующему либо доигрывать?

– К первому. Выходить после долгого перерыва и доигрывать сезон, максимально уплотнять календарь – это чревато многочисленными травмами. Решение очень разумное, потому что теперь уже ясно, что нужно ждать начала следующего сезона. Ясность хотя бы в этом. Конечно, другие могут сказать, что нам, ростовчанкам, легко говорить об этом, поскольку мы заняли первое место. Но ведь это не наше желание, весь спортивный мир оказался в такой ситуации.

– Когда только был введён режим самоизоляции, вы думали, что всё так обернётся?

– Нет, конечно. Даже в первую неделю, когда в Ростовской области был введён этот режим, казалось, что всё ненадолго, всё несерьёзно. Но с каждым следующим днём поток негативных новостей усиливался, а когда было объявлено о переносе Олимпийских игр на следующий год, я уже почти не сомневалась, что сезон доиграть не удастся.

– После объявления о завершении сезона смм-служба «Ростова-Дон» мгновенно опубликовала картинки про чемпионство. Они их заранее подготовили?

– Может быть, у них раньше остальных была информация о решении руководства ФГР? (Смеётся.) Но вообще они у нас очень креативные и быстрые. Настолько быстрые, что нас в соцсетях даже гандболистки других клубов подкалывали (смеётся), задавая тот же вопрос, что и вы.

Глава ФГР: досрочное завершение чемпионата России — единственно верное решение

– Как считаете, стоит ли доигрывать Лигу чемпионов? Розыгрыш Кубка ЕГФ уже обнулён.

– Если это будет по спортивному принципу, начиная с четвертьфиналов, то я за. Тогда все клубы, которые бились за место в восьмёрке лучших, в том числе и наш «Ростов-Дон», получат шанс побороться за трофей. Вариант с «Финалом четырёх» по итогам группового турнира – нарушение всех принципов. Я знаю, что тот же «Дьёр» с моей точкой зрения будет несогласен, но разве это не так?

На мой взгляд, более честно было бы признать текущий розыгрыш Лиги чемпионов несостоявшимся. Понимаю, что клубы и спонсоры понесут финансовые потери, но постараюсь объяснить свою позицию. Сейчас в Лиге чемпионов команды играли одними составами. Что будет осенью? Да то, что составы точно поменяются у всех команд. У кого-то больше, у кого-то меньше. И что делать? Продлевать автоматически контракты до окончания розыгрыша текущей Лиги чемпионов? Как это оформить юридически? Ситуация очень сложная и запутанная. Но нам ничего не остаётся, как ждать и заниматься на самоизоляции.

– И пытаться найти хоть какие-то развлечения в этом. Вы на днях приняли участие в онлайн-турнире по бёрпи. Специально к этому готовились?

– Да что вы! Мне позвонили, предложили поучаствовать от гандбола, я согласилась. Честно говоря, даже с правилами не ознакомилась. Накануне попробовала сделать пару раз, вот и вся подготовка. А когда участницы начали делать упражнения за минуту, я подумала, что надо выходить из эфира. Какие 42, 43 раза? Да я самая слабая по бёрпи в «Ростове»! Но, к счастью, бёрпи были в облегчённом варианте – это меня спасло от позора. Я 39 раз сделала и даже третий результат показала. Но лыжницы, кажется, делали полноценные бёрпи.

– Но в целом форму сложно поддерживать дома?

– Я бы не сказала, что это сложно. Но и лёгкой программу подготовки назвать нельзя. Наши тренеры прислали комплексы упражнений, которые мы должны делать. Бедные мои соседи снизу! Наверное, они уже с ума сходят. Я же на восьмом этаже живу в квартире, а в загородный дом с родителями и братом выбираюсь редко. Так что приходится им терпеть тот шум, что я создаю. К счастью, пока ещё ни разу не приходили.

– Какие-то планы у игроков «Ростова» хотя бы на ближайший месяц?

– Пока мы все ждём, что скажет руководство. И продолжаем поддерживать форму. Открою вам секрет – мы даже в отпуске без тренировок не бываем больше недели. Потом уже тянет вновь.