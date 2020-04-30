Сильнейшие уши в мире! Индус тянет сотни килограммов без рук

Представители практически любого вида спорта – гармонично сложенные люди. Понятно, что одним нужны более сильные ноги, другим – особенно мощная спина, третьим – несгибаемая шея. И лишь один атлет в мире может похвастать невероятно крепкими… ушами.
Кумар Ракеш из Индии прославился именно тем, что может поднимать различные тяжести, закрепляя вес на своих ушных раковинах. Что самое важное – без вреда своему здоровью!
Кумар уже много лет занимается спортом: его привлекают тяжёлая атлетика и бодибилдинг – молодой человек находится в отличной форме. Точно неизвестно, как он решил впервые поднимать блины от штанги не руками, а ушами, но сам Ракеш рассказывал, что начинал с небольшого веса, чтобы ушные раковины привыкли к нагрузке, и только через годы тренировок дошёл до рекордов.
Фото: Simon De Trey-White / Barcroft Media / Getty Image
Индусу принадлежит сразу несколько достижений, два из которых зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса. Поднятие тяжестей одним ухом и двумя ушами сразу. Это позволяет ему называть себя обладателем сильнейших ушей в мире.
Чтобы поднимать вес, Ракеш использует особый зажим, который жёстко фиксируется на его ухе (или ушах) специальным болтом. К зажиму крепятся ремни, за которые и зацеплен груз. Сам Кумар признаётся, что это «почти не больно». Однако неподготовленный человек вряд ли это выдержит.
Одним ухом Кумар способен поднять вес 82,6 килограмма – рекорд был установлен в 2013 году.
Двумя ушами индус поднимал 111 килограмм – и руками-то такой вес не каждый от пола оторвёт! А ведь груз нужно не просто приподнять, но и держать в подвешенном состоянии четыре секунды.
Всё это выглядит немного странно, но в целом вызывает восхищение.
Видео доступно на «Чемпионате».
Кстати, Кумар даже научился использовать свою способность для работы на публику. Тягать железо – это одно, а катить за собой автомобиль – совершенно иное. Сначала трюкач экспериментировал с относительно лёгкими малолитражками, а затем начал показывать шоу с большими фургонами. На фото ниже, например, Ракеш тянет на ухе автомобиль весом более трёх тонн целый километр!
Это было не так сложно, как поднимать 111 килограмм железа – ещё один рекорд Гиннеса индусу за это не дали, но дипломом рекордсмена страны наградили.
Фото: Simon De Trey-White / Barcroft Media / Getty Image
Сейчас Кумару 39. Новых рекордов он, к сожалению, не ставил уже семь лет. И есть ощущение, что на этом поприще Ракеш сделал всё, что мог. Но найдётся ли тот, кто побьёт его рекорды?
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