Однажды Юлия снялась в эротической фотосессии. Но потом пожалела. А ещё у неё быстрый старт!

«Огорчало, что меня называли сексуальной». А вы даже не знали эту российскую спортсменку!

Вопреки популярному мнению, сногсшибательно красивые девушки занимаются не только гимнастикой, синхронным плаванием или фигурным катанием. Так, ни одна подборка самых горячих спортсменок России не обходится без скелетонистки Юлии Канакиной. Во время соревнований она «прячется» под плотным комбинезоном и прочным шлемом.

Но к счастью, Юлия с лихвой компенсирует эту несправедливость весьма откровенными фотографиями в «инстаграме».

И даже снялась в эротической фотосессии. Правда, потом пожалела.

В биографии Юлии Канакиной много удивительных фактов. Например, до увлечения скелетоном спортсменка из Красноярска занималась балетом. Однажды на школьный урок физкультуры пришёл тренер, набиравший подростков для подготовки к юношеской Олимпиаде. Требовались те, кто умеет быстро бегать, и учитель указал на Юлю.

Девушка сомневалась, но решила попробовать, да так и осталась. Какое-то время Юля после школы ездила в балетную студию, а оттуда – в манеж. Когда настала необходимость делать выбор, Юля приняла решение в пользу скелетона.

Отобраться на первые юношеские Игры у Юли не получилось, но девушка не отчаивалась и постепенно прогрессировала. В сезоне-2013/14 Канакина несколько раз была четвёртой на этапах Кубка Европы, а год спустя впервые выступила на взрослом чемпионате мира.

Прорыв случился в предолимпийском сезоне-2016/17, когда Юля выиграла юниорский чемпионат мира и попала в топ-7 на этапе Кубка мира.

В олимпийский сезон больших успехов на взрослом уровне у Канакиной не было. Она проигрывала конкуренцию за участие в Олимпиаде коллегам по сборной России, однако после недопуска на Игры Елены Никитиной и Марии Орловой оказалась близка к поездке в Пхёнчхан. Но в итоге руководство федерации решило вообще не отправлять на Олимпиаду скелетонисток.

В том же году Канакина завоевала ещё одну медаль юниорского чемпионата мира, заняв второе место, а на старте нового олимпийского цикла впервые в карьере поднялась на пьедестал этапа Кубка мира. Помимо бронзы в Альтенберге у Юлии был ещё целый ряд высоких результатов, что позволило ей занять высокое седьмое место в общем зачёте Кубка мира.

В минувшем сезоне закрепиться среди лидеров мирового скелетона спортсменке не удалось. По её признанию, причины спада лежат в области психологии.

Хочется надеяться, что очаровательной спортсменке удастся справиться с трудностями и выйти на более высокий уровень. Впрочем, какие бы результаты ни показывала Канакина на трассе, её неофициальному званию «самой сексуальной скелетонистки» вряд ли что-то угрожает.

Раньше Юле не нравилось, что в интернете активно обсуждают её внешность и откровенные фотографии, но редко отмечают спортивные качества. Но теперь скелетонистка относится к этому спокойнее.

«Как отношусь к заголовкам в духе «Самая сексуальная скелетонистка»? Раньше меня это немного огорчало. Ну, раз написали – ладно, два – ну, хорошо. Но когда такие публикации мелькают часто, думаю – ну, почему они не пишут, что у меня быстрый старт, или то, что я заняла призовое место, допустим? А потом мне, если честно, стало всё равно», — сказала Канакина в интервью «Р-Спорт».

При этом девушка абсолютно не стесняется своей привлекательность и регулярно выкладывает в «соцсети» горячие снимки.

Однажды Юля снялась в эротической фотосессии, но, несмотря на восторженные отзывы поклонников, сама спортсменка результатом осталась недовольна и повторять опыт пока не собирается.

Естественно, у Юлии нет отбоя от поклонников, многие из которых открыто говорят о своих чувствах. Однако рассчитывать на взаимность им не приходится – девушка встречается с бобслеистом сборной России, призёром юниорского чемпионата мира Михаилом Мордасовым.

Карантин молодые люди проводят в загородном доме под Новосибирском и на совместных фотографиях выглядят очень счастливыми.