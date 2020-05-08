Трагедия «Русского Пеле». Сердце легендарного Ерёменко остановилось прямо на поле

«Мне очень тяжело говорить сейчас. Меня переполняют эмоции, мы всегда хотели играть только для вас и для вас выигрывали все эти турниры». Великий Константин Ерёменко не мог сдерживать слёз на переполненной арене «Лужников» после окончания своего прощального матча. Лучшему игроку в мини-футбол XX века пришлось завершить свою карьеру раньше положенного. Из-за проблем с сердцем. А ведь он не представлял своей жизни без любимой игры.

Лучший игрок века

«Лучший игрок XX века» – это не оценочное суждение отдельного журналиста, а официальный титул от международной федерации. И с ним не спорили даже непримиримые соперники.



А начиналось всё с большого футбола. Константин прошёл знаменитую школу днепропетровского «Днепра» и дорос до основной команды. Но большой футбол ему давался непросто: парень не мог выдержать весь матч из-за больших физических нагрузок – уже тогда стали проявляться проблемы со здоровьем. Но Ерёменко даже думать не хотел о том, чтобы заканчивать с футболом.



Тем более что в 1990 году уже появился вариант с мини-футболом, где нагрузки были меньше. И где Константин мог проявить свои лучшие качества – технику и игровое мышление. Он освоился в мини-футболе мгновенно: с первого захода выиграл Кубок СССР в составе днепропетровского «Механизатора», после чего принял решение, изменившее всю его спортивную жизнь.

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Легенда «Дины»

В 1991 году в Москве образовался амбициозный мини-футбольный клуб «Дина», и Ерёменко пригласили присоединиться к команде. Константин верно прочувствовал, что его понимание игры востребовано и загорелся идеей переезда в Москву. Хотя вряд ли мог тогда подумать, что «Дина» в 90-х станет безоговорочно лучшей командой страны и одной из лучших в мире.



И уж тем более Константин не мог представить, что станет главной звездой «Дины» и кумиром тысяч болельщиков. Именно Ерёменко стал настоящим воплощением российского мини-футбола. И эта мысль тем ярче, чем больше лет проходит после его ухода. Константина называли «Русским Пеле» за феноменальный талант бомбардира. Он поставил «вечный рекорд» чемпионатов России по мини-футболу, забив 91 гол в 32 матчах в сезоне-1994. А всего за свою карьеру наколотил 1132 гола в официальных матчах. Это действительно невероятное число!

Константин Ерёменко Фото: Пресс-служба «Механизатора»

«Величайший бомбардир»

Успехи «Дины» на международной арене тоже были внушительными. Три титула европейских чемпионов и знаменитая битва с бразильским суперклубом «Интер Ульбра» в 1997 году в финале Межконтинентального кубка. В решающем матче Ерёменко играл с травмой, но это не помешало ему забить важнейший гол и принести команде большую победу.



«Костя – величайший бомбардир. Величайший футболист, который создавал и реализовывал свои моменты настолько легко, что становилось не по себе. Я это видел каждый день на тренировках, поэтому могу вас заверить», – вспоминал партнёр Ерёменко по «Дине» Андрей Юдин.



Стоит ли говорить, что Константин был хорош и на уровне сборных. Именно его гол в основное время в финале, а также его решающий удар в серии послематчевых пенальти принёс России золотые медали чемпионата Европы 1999 года. С тех пор наша сборная не раз добывала награды на важнейших международных турнирах, но до золота больше ни разу не добралась.

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Страшный диагноз

В 2001 году Ерёменко выиграл бронзу европейского первенства. Ему был 31 год. Для мини-футбола – нормальный возраст, играть и играть. У Константина были большие планы: он очень хотел выиграть чемпионат мира в составе сборной России. Но в том же 2001-м у игрока выявили врождённый порок сердца. Риск летального исхода был высок, если продолжать играть.

Выбора у Константина не было. Оттого и выступали слёзы во время прощального матча в «Лужниках». Как теперь без футбола? Без голов? Без болельщиков?

Константин Ерёменко прощается с мини-футболом Фото: Пресс-служба «Дины»

Ерёменко стал президентом МФК «Динамо» и сделал бело-голубых самой успешной командой России и мира. Параллельно Константин занимался политикой и государственной службой, получил второе высшее образование и звание подполковника, работал в министерстве внутренних дел и Совете федерации. Он был счастлив и успешен. Ничего не предвещало беды.

«Отдал пас и упал»

Ерёменко узнав о проблемах с сердцем мог полностью лишить себя физических нагрузок, перестать играть даже в любительский футбол и больше не работать по 16 часов в сутки. Или мог продолжать жить активно, зная, что его сердце может остановиться в одночасье.



Никто и не сомневался, что Константин выберет второй вариант.



18 марта 2010 года Ерёменко играл с друзьями в футбол на малой спортивной арене «Динамо». То был рядовой тренировочный матч. Но доиграть его великий футболист не сумел.



«Мы вместе бежали в центре поля. Константин владел мячом и в какой-то момент отдал пас и остановился в центральном круге прямо рядом со мной. Буквально через долю секунды он упал», – вспоминал бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

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Приехала одна скорая, потом врачи из МЧС. Но сердце Константина не запускалось. Его отвезли в Боткинскую больницу и полтора часа пытались спасти жизнь. Безрезультатно.



Могло ли всё сложится по-другому? Вряд ли. Ерёменко слишком любил и футбол, и свою работу. Он понимал риски и шёл на них осознанно. Просто не мог не отдавать себя всего без остатка.