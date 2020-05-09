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Истории рекордсмена мира по бегу на коньках Юрия Сергеева, защищавшего Кремль

Истории рекордсмена мира Юрия Сергеева
Андрей Шитихин
«У Сталина была особая охрана». Воспоминания ветерана, защищавшего Кремль во время войны
Сослуживцы Юрия Сергеева стали генералами, а он сам — мировым рекордсменом в беге на коньках!
Другие / Конькобежный спорт 0

Юрию Валентиновичу Сергееву в июле исполнится 95 лет. Во время войны он нёс службу в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. После окончания Великой отечественной увлёкся бегом на коньках, и это увлечение довело его до мирового рекорда. А сейчас не выходит из дома и не может дождаться поздравления от родного «Динамо».

«Не комсомолец? Тогда Москва, а не Сибирь»

Война началась, когда я был у бабушки в деревне Крюково – той самой деревне, где потом шли ожесточённые бои. По возрасту меня ещё не могли призвать на фронт, но я хотел приносить пользу, что-то делать. Попросился учеником на 30-й завод, выпускавший самолёты-штурмовики. Меня взяли, приняли очень хорошо, разрешали даже ночевать на заводе. Во время бомбёжек я часто дежурил, тушил зажигательные бомбы, которые иногда падали на крышу.

Когда немцы подошли к Москве совсем близко, из столицы все заводы эвакуировали в Сибирь. Наш завод тоже эвакуировали, но меня не взяли. Объяснили просто – я не состоял в комсомоле. Так я остался в Москве.

«За ласковое обращение к старшине меня отправили на «губу»

Подошло время призыва, и меня направили в отдельный противотанковый дивизион во Владимир. Там была «учебка», после которой должно было произойти распределение по военным частям. Но до фронта я не доехал.

Я был командиром отделения, получал задания от старшины-украинца. Однажды он приказал нам убрать брёвна во дворе. Их там было очень много, но старшина пообещал: если уберём брёвна, других заданий на день не будет. Обманул!

Мы брёвна убрали достаточно быстро, а он пришёл, посмотрел на то, как мы быстро справились, и сказал, что сейчас будем ещё что-то делать. Я был парнем здоровым, крепким, сейчас бы сказали – крутым и наглым, подошёл к нему и ласково сказал: «Что же ты, гад, делаешь? Попадём на фронт – тебя первого убью!»

Меня на пять суток на гауптвахту. Вот так и пошла моя служба. Ребята с отделения мне паёк приносили, не давали с голода умереть.

С гауптвахты в службу охраны Кремля

Не знаю, как сложилась бы моя судьба в дальнейшем, но так получилось, что во Владимир приехал офицер НКВД. Он отбирал крепких ребят. Уже потом выяснилось, что нужно было пополнение в полк специального назначения, который нёс службу по охране Кремля. Он отобрал нескольких ребят, и уже собирался уезжать, как ему один из офицеров нашего батальона рассказал про то, что под замком сидит самый здоровый и сильный.

Тот приказал меня привести, посмотрел и спросил: «В Москву хочешь?» Ну, кто же не хочет?! Через полчаса я уже был в грузовике, который повёз нас в учебную часть в Купавну. Там я принял присягу и до конца войны и даже чуть дольше служил в службе охраны Кремля. Дослужился до лейтенанта. Непосредственно в боях я не участвовал, ужасов войны не видел.

В полку были отличные командиры, которые тщательно следили за подготовкой служащих, их питанием, обмундированием. У нас было всё, что тут скрывать. И спортом даже занимались, и выходные получали. Лично Сталина я не охранял, у него была особая охрана, специальные люди. Но мы охраняли Кремль, были готовы к любым ситуациям. Я участвовал в Параде Победы, который прошёл 24 июня 1945 года. Такое великое событие не забывается.

«Когда стал вторым – ушёл из спорта»

Я увлекался катанием на коньках ещё до войны. Жил в Покровском Стрешнево, рядом и лес был, и Москва-река. Так что мог и на лыжах стоять, и на коньках бегать.

Но в настоящий спорт пришёл очень поздно, в 24 года. Приятель, видевший, как я стою на коньках, посоветовал съездить на стадион Юных Пионеров к знаменитому тренеру «Динамо» Василию Ипполитову. Тот дал мне беговые коньки, на которые я встал впервые в жизни, посмотрел немного на мои потуги и… предложил тренироваться дальше.

Я выступил на чемпионате Москвы – выиграл, поехал на всесоюзные соревнования – выиграл. Оба раза на дистанции 500 метров. Мне талоны на дополнительное питание дали, деньги. Я стал заниматься серьёзно. Дошёл до сборной СССР. Даже мировой рекорд на дистанции 500 м установил. Шесть лет подряд выигрывал чемпионат Союза, а когда проиграл, стал вторым – ушёл. Это мне было уже неинтересно.

«Здоровье подводит. А всё остальное – пыль»

Мои сослуживцы по службе охраны Кремля практически все стали большими начальниками, а я нет. У меня есть все звания – заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, рекордсмен мира. Нет звания генерала и не нужно! Начальники и генералы приходят и уходят, а заслуженные мастера остаются в памяти людей.

Правда, не все уже помнят. Моё родное спортивное общество «Динамо», за которое я долго выступал и которое многое мне дало в своё время, сильно изменилось. Никто из «Динамо» мне не позвонил, не поздравил. Наверное, просто забыли про то, что Юрий Сергеев ещё жив.

Юрий Валентинович с подарками от ZASPORT к Дню Победы

Юрий Валентинович с подарками от ZASPORT к Дню Победы

Фото: ZASPORT

А вот Путин помнит. Пенсию при нём я стал очень хорошую получать. К празднику 75 000 рублей мне вручили от него. Из Президентского полка накануне Дня Победы приезжал офицер, привёз подарок и почётную грамоту. Что я могу про президента плохого сказать? Собянин тоже про меня помнит, 20 000 рублей дал.

Я и про Сталина никогда ничего плохого не скажу, потому что видел, как и сколько он работал и что делал для страны. Да, я сталинист по своим взглядам, но никому свою точку зрения не навязываю. О чём жалею? О том, что здоровье подводит. У меня очень сильно болит спина. Два года назад перенёс микроинсульт. А всё остальное – просто пыль.

16 июля 2020 года Юрию Валентиновичу Сергееву исполнится 95 лет.

Материал подготовлен при поддержке ZASPORT.

Источник: «Чемпионат»

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