«У Сталина была особая охрана». Воспоминания ветерана, защищавшего Кремль во время войны

Юрию Валентиновичу Сергееву в июле исполнится 95 лет. Во время войны он нёс службу в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. После окончания Великой отечественной увлёкся бегом на коньках, и это увлечение довело его до мирового рекорда. А сейчас не выходит из дома и не может дождаться поздравления от родного «Динамо».

«Не комсомолец? Тогда Москва, а не Сибирь»

Война началась, когда я был у бабушки в деревне Крюково – той самой деревне, где потом шли ожесточённые бои. По возрасту меня ещё не могли призвать на фронт, но я хотел приносить пользу, что-то делать. Попросился учеником на 30-й завод, выпускавший самолёты-штурмовики. Меня взяли, приняли очень хорошо, разрешали даже ночевать на заводе. Во время бомбёжек я часто дежурил, тушил зажигательные бомбы, которые иногда падали на крышу.

Когда немцы подошли к Москве совсем близко, из столицы все заводы эвакуировали в Сибирь. Наш завод тоже эвакуировали, но меня не взяли. Объяснили просто – я не состоял в комсомоле. Так я остался в Москве.

«За ласковое обращение к старшине меня отправили на «губу»

Подошло время призыва, и меня направили в отдельный противотанковый дивизион во Владимир. Там была «учебка», после которой должно было произойти распределение по военным частям. Но до фронта я не доехал.

Я был командиром отделения, получал задания от старшины-украинца. Однажды он приказал нам убрать брёвна во дворе. Их там было очень много, но старшина пообещал: если уберём брёвна, других заданий на день не будет. Обманул!

Мы брёвна убрали достаточно быстро, а он пришёл, посмотрел на то, как мы быстро справились, и сказал, что сейчас будем ещё что-то делать. Я был парнем здоровым, крепким, сейчас бы сказали – крутым и наглым, подошёл к нему и ласково сказал: «Что же ты, гад, делаешь? Попадём на фронт – тебя первого убью!»

Меня на пять суток на гауптвахту. Вот так и пошла моя служба. Ребята с отделения мне паёк приносили, не давали с голода умереть.

С гауптвахты в службу охраны Кремля

Не знаю, как сложилась бы моя судьба в дальнейшем, но так получилось, что во Владимир приехал офицер НКВД. Он отбирал крепких ребят. Уже потом выяснилось, что нужно было пополнение в полк специального назначения, который нёс службу по охране Кремля. Он отобрал нескольких ребят, и уже собирался уезжать, как ему один из офицеров нашего батальона рассказал про то, что под замком сидит самый здоровый и сильный.

Тот приказал меня привести, посмотрел и спросил: «В Москву хочешь?» Ну, кто же не хочет?! Через полчаса я уже был в грузовике, который повёз нас в учебную часть в Купавну. Там я принял присягу и до конца войны и даже чуть дольше служил в службе охраны Кремля. Дослужился до лейтенанта. Непосредственно в боях я не участвовал, ужасов войны не видел.

В полку были отличные командиры, которые тщательно следили за подготовкой служащих, их питанием, обмундированием. У нас было всё, что тут скрывать. И спортом даже занимались, и выходные получали. Лично Сталина я не охранял, у него была особая охрана, специальные люди. Но мы охраняли Кремль, были готовы к любым ситуациям. Я участвовал в Параде Победы, который прошёл 24 июня 1945 года. Такое великое событие не забывается.

«Когда стал вторым – ушёл из спорта»

Я увлекался катанием на коньках ещё до войны. Жил в Покровском Стрешнево, рядом и лес был, и Москва-река. Так что мог и на лыжах стоять, и на коньках бегать.

Но в настоящий спорт пришёл очень поздно, в 24 года. Приятель, видевший, как я стою на коньках, посоветовал съездить на стадион Юных Пионеров к знаменитому тренеру «Динамо» Василию Ипполитову. Тот дал мне беговые коньки, на которые я встал впервые в жизни, посмотрел немного на мои потуги и… предложил тренироваться дальше.

Я выступил на чемпионате Москвы – выиграл, поехал на всесоюзные соревнования – выиграл. Оба раза на дистанции 500 метров. Мне талоны на дополнительное питание дали, деньги. Я стал заниматься серьёзно. Дошёл до сборной СССР. Даже мировой рекорд на дистанции 500 м установил. Шесть лет подряд выигрывал чемпионат Союза, а когда проиграл, стал вторым – ушёл. Это мне было уже неинтересно.

«Здоровье подводит. А всё остальное – пыль»

Мои сослуживцы по службе охраны Кремля практически все стали большими начальниками, а я нет. У меня есть все звания – заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, рекордсмен мира. Нет звания генерала и не нужно! Начальники и генералы приходят и уходят, а заслуженные мастера остаются в памяти людей.

Правда, не все уже помнят. Моё родное спортивное общество «Динамо», за которое я долго выступал и которое многое мне дало в своё время, сильно изменилось. Никто из «Динамо» мне не позвонил, не поздравил. Наверное, просто забыли про то, что Юрий Сергеев ещё жив.

Юрий Валентинович с подарками от ZASPORT к Дню Победы Фото: ZASPORT

А вот Путин помнит. Пенсию при нём я стал очень хорошую получать. К празднику 75 000 рублей мне вручили от него. Из Президентского полка накануне Дня Победы приезжал офицер, привёз подарок и почётную грамоту. Что я могу про президента плохого сказать? Собянин тоже про меня помнит, 20 000 рублей дал.

Я и про Сталина никогда ничего плохого не скажу, потому что видел, как и сколько он работал и что делал для страны. Да, я сталинист по своим взглядам, но никому свою точку зрения не навязываю. О чём жалею? О том, что здоровье подводит. У меня очень сильно болит спина. Два года назад перенёс микроинсульт. А всё остальное – просто пыль.

16 июля 2020 года Юрию Валентиновичу Сергееву исполнится 95 лет.

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