«Столько эмоций отдал из-за дурачков!» Триумф невезучего Легкова на Олимпиаде-2014

Последний день Олимпиады в Сочи. Вся Россия собралась у экранов телевизоров в ожидании победы в общем зачёте Игр. Такого не было с Олимпиады 1994 года! Доказать всем, что мы лучшие в спорте, – бесценно. Но Норвегия в медальном зачёте была совсем рядом – у норвежцев было столько же золотых наград, сколько и у российской сборной.



В последний день оставалось разыграть три комплекта наград – в лыжном марафоне, в соревнования по бобслею в четвёрках и в хоккее. В бобслее и хоккее норвежцы никак лидерству сборной России угрожали, а вот в лыжах могли испортить праздник для хозяев Олимпиады-2014.

Медальный зачёт Олимпиады-2014 в Сочи

«Зачем вы вешаете на меня неудачи?»

На бумаге именно норвежские лыжники были фаворитами марафона. Мартин Йонсруд Сундбю был в отличной форме и очень хотел взять золото. Как всегда опасен был швейцарец Дарио Колонья, да и Петтера Нортуга не стоило сбрасывать со счетов. Россию представляли Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и Константин Главатских. Отличный состав, где каждый мог побороться за медаль, но основные надежды всё равно связывали с Легковым.



Должно же ему было хоть когда-то повезти!



Путь к победам у Александра всегда был трудным. Легков вообще считался самым невезучим лыжником своего поколения. К 2014 году он должен был стать и чемпионом мира, и олимпийским чемпионом. Но на мировом первенстве в Саппоро в 2007-м зацепился за палку немца Акселя Тайхманна в борьбе за победу, в 2009-м в Либереце потерял равновесие и упал на последнем спуске, лишившись верной медали. На Играх в Ванкувере он был четвёртым в скиатлоне.

5 катастроф Александра Легкова Во время скиатлона на Играх в Сочи на финишном подъёме Александр Легков потерял палку. Вспоминаем прошлые неудачи россиянина.

В своём любимом скиатлоне на Играх в Сочи Легков опять претендовал на победу, но на решающем подъёме упёрся в соперника и потерял палку, финишировав в итоге лишь 11-м. В эстафете тоже не всё пошло гладко: россияне проиграли золото шведам. Марафон на домашней Олимпиаде был последним шансом внести своё имя в историю.



«Я никому не хотел ничего доказывать. Мне кто-то начал говорить про неудачи, я говорю: зачем вы на меня это всё вешаете? Какие неудачи? Это спорт. Непростой».

Фото: РИА Новости

«Всё в нашей жизни не просто так»

За неделю до Олимпийских игр в Сочи Легков одержал красивую победу в 15-километровой гонке на этапе Кубка мира в Тоблахе. Вечером он лежал в кровати в гостиничном номере, отдыхал и зашёл на YouTube посмотреть какие-то ролики, расслабиться. И потом случилось то, что, как потом признался Саша, помогло ему одержать главную победу в жизни.



«Я случайно наткнулся на запись марафона на Олимпиаде в Турине. Я пересмотрел всю гонку, когда Женька Дементьев взял серебро. Тогда он мог выиграть. И сейчас я думаю, что не просто так я наткнулся на то видео. Всё в нашей жизни не просто так. Почему я посмотрел именно то видео? Почему я на него наткнулся? Сами теперь думайте!»

Легков? Легко Александр Легков при поддержке партнёров по сборной выиграл лыжный марафон на Олимпиаде. Всматриваемся в портрет олимпийского чемпиона.

«Столько эмоций отдал из-за этих дурачков!»

За день до марафона Легков очень переживал за своих друзей из биатлонной сборной – Антона Шипулина и Дмитрия Малышко. Он напутствовал их на победу в эстафете, но из-за волнения саму гонку едва ли мог смотреть даже по телевизору.



«Я вообще не мог на месте сидеть. Думал, блин, зачем же они так делают. Мне же завтра ещё бежать, а столько эмоций уже отдал из-за этих дурачков!»



Наши биатлонисты установили для Легкову планку, к которой он был просто обязан был стремиться. Иначе от шуточек в исполнении Шипулина и Малышко было бы не отделаться до конца жизни. А ему этого очень не хотелось.



«Если раньше я думал о медали призовой, попасть на подиум. А вчера, когда всё это произошло в эстафете, у меня мысли были только о золоте. И они мне всю ночь снились со своими золотыми медалями. Всю ночь! Шипулин и Малышко со своими медалями.

Легков: Вяльбе сказала, что у нас последний шанс Александр Легков после завоевания серебра в эстафете на Играх в Сочи рассказал о напутствии Вяльбе, берушах и акклиматизации норвежцев.

Сломалась лыжа… Но не у Легкова

К тому, что 30-километровую отсечку марафона первым пересёк не слишком известный белорус Михаил Семёнов, надо было относиться спокойно. В гонке на 50 километров такое случается, а основная борьба разворачивается на заключительном отрезке дистанции.



Когда финн Матти Хейккинен оторвался от всех на 30 секунд, не было сомнений, что его догонят. И догнали. При этом россияне Легков, Вылегжанин и Черноусов держались где-то позади в лидирующей группе. Они внимательно следили за Сундбю и Колоньей – своими главными конкурентами. И тут с швейцарцем случилось то, что столько раз за карьеру происходило с Легковым – на подъёме сломалась лыжа, и он прекратил борьбу за победу.

«Я орал на всю квартиру»

Наши парни почувствовали, что дальше тянуть нельзя и практически сразу после проблем у Колоньи рванули вперёд. Сундбю был тут как тут! А вот Черноусов, казалось, немного отстаёт. Перед последним подъёмом норвежец шёл лидером, но Легков и Вылегжанин на последнем подъёме сумели его опередить. Черноусов прибавил и был совсем близко.



Упустить такой шанс Легков не мог. Он бы себе этого никогда не просил! Поэтому на финишной прямой рванул на все деньги. И выиграл! Александр стал олимпийский чемпионом, а вместе с ним на подиуме были Вылегжанин и Черноусов, вырвавший бронзу у Сундбю в створе.



Вряд ли тогда в мире можно было найти людей счастливее тех, что болели за россиян! Это был полный, безоговорочный триумф наших спортсменов на домашней Олимпиаде!

Фото: РИА Новости

«Я орал на всю квартиру», – такими были комментарии к новостям о той победе. Всеобщий экстаз, который перерос во вселенское счастье после новостей о победе в бобслее, которая гарантировала России победу в общем зачёте Игр. Это было выдающееся время, и никакие чиновники и допинговые офицеры не отнимут у нас те эмоции. Никогда.