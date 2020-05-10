Допинг-офицер из России вершит судьбы атлетов. Соотечественникам нет пощады

Обычно допинг-офицерам отводится техническая роль: прибыл на место расположения спортсмена, заполнил документы, взял образцы и отправил их в лабораторию. Но в отдельных случаях процедура идёт не по стандартному сценарию, и тогда сотрудник допинг-контроля из солдата антидопинговой борьбы превращается чуть ли не в генерала – вершителя судеб атлетов.

Россиянка Елена Шамсутдинова (она же Елена Городилова по французскому паспорту) своими показаниями разрушила не одну карьеру. Среди пострадавших в скандалах с её участием были и известные российские спортсмены. Они просто пускались в бегство при одном её виде.

Почему-то у этого допинг-офицера возникает недопонимание с теми, кто говорит с ней на одном языке. Но впоследствии она эффективно и даже мастерски добивается для них наказания.

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Допинг-офицер с двумя фамилиями

Вообще, допинг-офицерам не позавидуешь. Мало того что проверку могут назначить когда угодно и где угодно, так ещё и спортсмены редко встречают контролёров с распростёртыми объятиями. Их осыпают угрозами, выставляют за порог и даже вызывают полицию. Правда, обычно такие выходки заканчиваются для спортсменов неутешительно. Особенно если на месте обиженного допинг-офицера оказывается гражданка России и Франции Елена Городилова.

Сотрудница частной компании по забору допинг-проб IDTM неоднократно не могла найти взаимопонимание со спортсменами, которых должна была проверять на допинг. Для российских легкоатлетов Александра Хютте и Максима Дылдина знакомство с ней обернулось концом карьеры. Причём если первый действительно сдал положительную допинг-пробу, то второй был дисквалифицирован исключительно на основании показаний Городиловой.

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Не Максим Дылдин, а Петя Васечкин

Настоящая детективная история развернулась 22 мая 2015 года в Адлере. Городилова вместе с ассистентом Кириллом Ганом ранним утром прибыла в спорт-отель «Юность» для проведения допинг-контроля у шести российских легкоатлетов. Представители сборной России сообщили ей, что на сборе находятся лишь два спортсмена из списка, однако в номере бегуна Павла Ивашко Городилова случайно обнаружила Хютте, которого узнала по фото в интернете. По словам допинг-офицера, на полу она заметила иглу от шприца, которую Хютте тут же подобрал и выбросил.

Легкоатлет получил уведомление о тестировании, подписал соответствующую форму, но долго не мог сдать анализ мочи и в итоге пошёл на завтрак в сопровождении допинг-офицера. Хютте успел поговорить с кем-то по телефону, а где-то в районе столовой растворился в воздухе. Зато Городилова вычислила среди постояльцев другого человека из своего списка – призёра чемпионата мира и Олимпийских игр Максима Дылдина. По версии Городиловой, она представилась и предъявила удостоверение, после чего спортсмен покинул здание. Женщина бросилась за Максимом, повторяя, что она допинг-офицер и должна взять у него пробу, иначе ему грозят санкции. Но Дылдин отказался признавать, что он Дылдин, назвавшись Петей Васечкиным, который просто «отдыхает и гуляет». Спортсмен ни разу не взглянул на документы, после чего пересёк улицу и сбежал. Но допинг-офицеру удалось сделать несколько снимков убегающего мужчины.

Естественно, Максим Дылдин запомнил историю иначе. По словам бегуна, Городилова дёргала его за руку и применяла силу, а также отказывалась показывать документы. Он счёл это провокацией, а потому сел в поджидавшее его такси и уехал в аэропорт, откуда улетел в Краснодар. Дылдин уверяет, что готов был вернуться в Адлер, но руководство сборной сообщило, что в этом нет необходимости.

Дылдин сбежал, но допинг у него нашли

После инцидента на улице Городилова вернулась в отель, где прождала несколько часов. За это время ей удалось-таки взять пробу у Хютте, которая дала положительный результат. Сначала спортсмен отпирался и рассказывал небылицы про диарею, неловкость перед женщиной и телефонные звонки за советом маме, но затем сменил тактику. Хютте во всём обвинил своего тренера Зухру Верещагину, донёс в IAAF на других её подопечных и просил о снисхождении, однако получил по максимуму – четыре года дисквалификации.

С Дылдиным всё было сложнее. Разбирательство длилось полтора года и завершилось только в январе 2017-го. Тогда спортсмена дисквалифицировали на четыре года, причём наказание вступило в силу только в день вердикта Спортивного арбитражного суда. Дылдин защищался самостоятельно и указывал на нарушения со стороны Городиловой, но суд счёл версию допинг-офицера более убедительной, учитывая снятые ей фотографии и случай с Хютте, который тоже хотел спастись бегством, но в итоге попался на допинге. Дылдин называл решение политизированным и вскоре объявил о завершении карьеры, а через несколько месяцев в его допинг-пробе с Олимпиады-2012 обнаружили туринабол.

Убегал ли Дылдин от допинг-офицера, чтобы скрыть наличие в организме допинга, или же на самом деле принял Городилову за провокатора уже не имеет значения, поскольку дисквалифицирован он был за «уклонение, отказ или неявку на допинг-тест». В таких делах важнейшую роль играют показания допинг-офицера, и Елена Городилова была непреклонна: она всё делала в полном соответствии с регламентом, а спортсмен сбежал и должен понести наказание.

Как из-за Городиловой теннисист пострадал

Любопытно, что за два года до детективной истории в отеле «Юность» допинг-офицер с российским паспортом уже была в центре громкого скандала. В мае 2013-го в Монте-Карло Елена должна была взять кровь у сербского теннисиста Виктора Троицки. Тот плохо себя чувствовал и спросил, можно ли перенести сдачу образца на следующий день. По словам Троицки, он несколько раз уточнил у женщины, не грозят ли ему последствия, но она успокоила его и сказала, что всё в порядке. При этом допинг-офицер выяснила, что Виктор не обращался за помощью к врачам турнира, и написала доклад о нарушении им антидопинговых правил. На следующий день, как и было оговорено, Троицки сдал допинг-пробу, оказавшуюся отрицательной, но избежать дисквалификации не смог.

Троицки вернулся после дисквалификации Виктор Троицки, дисквалифицированный в прошлом июле за то, что не сдал кровь на допинг-тест, вернулся в тур и вышел в четвертьфинал Гштаада.

Мотивы поведения Елены Городиловой однозначно определить сложно. Возможно, женщина действует, основываясь с некими собственными принципами, а может, старается «выявить» как можно больше нарушений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. В любом случае Россия может гордиться таким бескомпромиссным представителем в антидопинговой сфере.

Странно только, что пока от Елены убегают исключительно славянские спортсмены.