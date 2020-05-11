«Съела сразу две тарелки макарон». Почему эффектная актриса Кошкина бросила гимнастику

Звезда сериалов побеждала на ковре и долго не решалась уйти из спорта в кино.

Привлекательную брюнетку Яну Кошкину наверняка видел каждый, кто хоть изредка включает телевизор или смотрит популярные шоу в интернете. Эффектной актрисе с выдающимися формами чаще всего приходится изображать наивных простушек или «заоблачных дур», как называет своих героинь сама Яна. Но за пределами съёмочной площадки от экранного образа не остаётся и следа. Кошкина дисциплинированна, ответственна и привыкла полагаться только на себя.

Всеми этими качествами девушка обязана профессиональному спорту. Яна серьёзно занималась художественной гимнастикой и даже не помышляла о кино, но одна случайная роль круто изменила её жизнь.

Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Как Кошкина стала мастером спорта по гимнастике

Будущая звезда росла в небогатой питерской семье и всё детство занималась спортом. Уже в трёхлетнем возрасте девочку отдали в секцию фигурного катания. Кататься ей нравилось, а вот носить за собой тяжёлую сумку с коньками – не очень. Поэтому, когда для улучшения растяжки Яне посоветовали позаниматься художественной гимнастикой, юная спортсменка с удовольствием предпочла льду ковёр.

Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Кошкина на себе испытала все прелести жизни юной гимнастки: ежедневно по две тренировки, полный запрет на сладкое и мучное. К счастью, жертвы оказались ненапрасными. Яна считалась одной из самых перспективных гимнасток Санкт-Петербурга, побеждала на региональных и всероссийских соревнованиях, а также получила звание мастера спорта. На горизонте уже маячила мечта любой «художницы» — работа в основной сборной России под руководством Ирины Винер, однако неприятная травма поставила спортивную карьеру Кошкиной на паузу.

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Трудный выбор между спортом и кино

Как раз в момент вынужденного перерыва в тренировках Кошкиной поступило совершенно неожиданное предложение о съёмках в кино. Яну пригласили на кастинг молодёжного сериала «ОБЖ», который она с успехом прошла. Создателям так понравилось имя юной актрисы, что её героиню так и звали – Яна Кошкина.

Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Дебют в кино удался, и Яна задумалась об актёрской карьере. Естественно, совмещать съёмки с полноценными занятиями художественной гимнастикой было невозможно, поэтому Яне пришлось сделать непростой выбор. Кошкина долго не осмеливалась бросить спорт, но всё же решила связать жизнь с кино. По словам Яны, сказалась боязнь остаться ни с чем после завершения карьеры: «Век спортсменки в художественной гимнастике короткий, и я стала задумываться, чем заниматься потом. В основном все девочки идут в тренеры, но я не хотела быть одной из, а стать второй Ириной Александровной Винер практически невозможно». Вот почему Яна в итоге сделала выбор в пользу кинематографа и завершила спортивную карьеру.

Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Сумасшедшая популярность бывшей гимнастки

Яна вспоминает, что в тот же день, когда выбрала кино, позволила себе запрещённую раньше еду: «Как только мы с мамой приняли решение, что заканчиваем с гимнастикой, я пошла и навернула две тарелки макарон». Однако в целом девушка продолжала придерживаться здорового питания и по-прежнему занималась спортом, что помогло ей сохранить идеальную фигуру.

Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

По окончании Академии театрального искусства Кошкина переехала в Москву, где без устали принялась ходить по пробам. После нескольких эпизодических ролей Яна сыграла в сериале «ЧОП», который и принёс ей известность. И опять авторы проекта решили оставить за её героиней фамилию актрисы.

С того момента привлекательная молодая актриса с богатым спортивным прошлым стала невероятно востребованной. Сейчас в её фильмографии уже почти 50 фильмов и сериалов, среди которых «Домашний арест», «Молодёжка» и «Звоните Ди Каприо». Также Яна успешно пробует себя в роли телеведущей, а её внеконкурсное выступление на проекте «Голос» произвело фурор в интернете благодаря откровенному красному платью.

Яна дружит с вице-чемпионкой Олимпиады-2016 Яной Кудрявцевой и часто посещает соревнования по художественной гимнастике. Эффектная и популярная девушка с теплом вспоминает детство в гимнастическом зале и признаётся, что многие качества, полученные в спорте, помогли ей добиться успеха в актёрской карьере.