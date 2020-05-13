Мелкая пакость. Российских легкоатлетов будут пускать на турниры только за деньги

Российских легкоатлетов подвергли очередному унижению. Для рассмотрения каждой заявки на получение нейтрального статуса теперь нужно платить. Сумма не просто странная – она смешная. Главное, что касается новое правило не всех нейтральных атлетов, а только тех, что из России.

Нейтральный статус стал платным

World Athletics направила в ВФЛА регламент получения российскими спортсменами нейтрального статуса для выступления на турнирах, которые пройдут в 2020 году. Специальный регламент действует только для России – на атлетов из других стран он не распространяется.

Если не вдаваться в детали, то сама по себе эта новость может считаться хорошей, так как с ноября 2019 года процедура выдачи легкоатлетам из России нейтрального статуса была приостановлена на неопределённый срок.

Но дьявол же как раз в деталях и кроется.

Легкоатлетам из России придётся заплатить до $ 250 для подачи заявки на нейтральный статус

Теперь каждая заявка на получение нейтрального статуса должна содержать не только необходимые документы из РУСАДА и ВФЛА, но и подтверждённый перевод на счёт World Athletics суммы в 250 долларов. Если спортсмен входит в категорию 18+ (но не старше 20), то сумма составит 100 долларов. Для юниоров младше 18 лет подача заявления на нейтральный статус будет бесплатной.

Унижение по полной программе

На самом деле, это наглость и унижение.

Наглость – потому что любые спортсмены имеют право выступать на соревнованиях бесплатно. А в данном случае речь идёт о том, чтобы заплатить за право участия в турнирах.

Глава ВФЛА отреагировал на введение денежного сбора для получения нейтрального статуса

Унижение – потому что сумму в 250 долларов иначе как унизительной не назвать. Никакой роли для такой организации, как World Athletics, она не сыграет. Но вопрос в том, что без оплаты этой ничтожной суммы российские легкоатлеты останутся бесправными. Платить в любом случае придётся – это право международной федерации, а ВФЛА вообще лишена членства в World Athletics с 2015 года и как-то возражать не в состоянии.

Непобедимая и бесправная. Ласицкене ставит рекорды, пока её не пускают на турниры Трёхкратная чемпионка мира может пропустить вторую Олимпиаду подряд! И с соперницами соревнуется только заочно.

Международная федерация не называет конкретных сроков рассмотрения заявок, лишь обещает сделать это «как можно скорее». Непонятно, чего мелочились. И почему не добавили в регламент строчку – за 1000 долларов гарантируется ускоренное рассмотрение в течение 24 часов?

Спортсмены готовы платить сами

Наша федерация уже объявила, что «оплата взноса для получения нейтрального статуса производится спортсменами персонально».

Хотя именно из-за действий руководства ВФЛА в подлоге документов в деле прыгуна Даниила Лысенко возникли проблемы даже с нейтральным статусом. Федерация была оштрафована на $ 10 млн, и вроде бы этот огромный штраф заплатить готова.

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Процедура выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса была утверждена World Athletics (тогда ещё ИААФ) в 2016-м и до прошлого года не менялась. Спортсмены никаких денег не платили, но и процедура бесплатной не была. Всё это выставлялось единым счётом на ВФЛА – суды, заседания всяких комиссий по российским делам, расследования. Федерация уже перевела на счёт World Athletics более трёх миллионов евро.

Сейчас наши легкоатлеты готовы сами заплатить любую требуемую сумму, лишь бы как можно скорее вновь соревноваться, пусть и под нейтральным флагом.