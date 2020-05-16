«Накипело! Жду извинений». Почему Губерниев схлестнулся с лыжником Устюговым

Федеральный телеканал «Россия-24» выпустил сюжет про лишенного золота Игр в Сочи биатлониста Евгения Устюгова. Видеоряд к сюжету составили отрывки лыжных гонок с участием двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. Лыжник потребовал официальных извинений, после чего в конфликт вмешался – кто бы вы думали? Правильно! Дмитрий Губерниев.

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Не тот Устюгов

Ситуация для Сергея Устюгова, по непонятным причинам не допущенного до Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, получилась крайне неприятной.



Большая часть телесюжета, который лыжник заснял с экрана и выложил в свой «инстаграм», состоит из гонок с его участием. При этом сам сюжет был посвящён исследованию ДНК биатлониста Евгения Устюгова. Российские учёные доказали, что у него редкая генная мутация, из-за которой уровень гемоглобина в крови биатлониста постоянно повышен.

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При этом международный союз биатлонистов в феврале 2020 года объявил о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении его (и партнёров по эстафете) золотой медали Игр в Сочи за положительную пробу на оскандролон. Тогда, кстати, в сюжетах о решении IBU на российских каналах также мелькали кадры с лыжником Сергеем Устюговым.

«Накипело! Жду извинений»

В феврале двукратный чемпион мира по лыжным гонкам никак не отреагировал на ошибки телеканалов, но теперь уже сдерживаться не стал.



«Накипело! Люди, работающие в СМИ – как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок. Дорогие подписчики, если вы такие же, как наши СМИ, не различаете наши виды спорта, ставьте +. А редактору программы большой привет. Жду извинений», – написал Устюгов в своём «инстаграме» и отметил телеканал «Россия-24» и программу «Вести».

Сергея можно понять. Он всегда выступал за чистый спорт, во время триумфального «Тур де Ски» и чемпионата мира в 2017-м после каждой гонки в интервью эмоционально заявлял на камеру: «Я – русский. И я – чистый». Но на Олимпиаду в Пхёнчхан его не пустили ВАДА и МОК, так и не назвав причины. В связи с этим его реакция на ляп тележурналистов ещё выглядит мягкой.

«Лёгкая лажа»

В обсуждение ситуации в соцсетях вмешался комментатор телеканала «Матч» и советник гендиректора ВГТРК Дмитрий Губерниев. По его мнению, ошибка была допущена из-за того, что лыжные гонки не сравнимы с биатлоном по степени популярности.



В комментарии к посту Сергея Устюгова комментатор снова задел чувства поклонников лыжных гонок: «Сергей, биатлон популярный. А лыжи не очень. Особенно если не я комментирую».

Сергей Устюгов ответил Губерниеву, который заявил о непопулярности лыжных гонок

На что Сергей ответил: «Настолько популярный, что ваши коллеги не могут биатлониста от лыжника отличить», а затем предложил тем подписчикам, которые считают так же, как Губерниев, отравиться на страничку к комментатору. Но среди подписчиков подавляющее большинство посоветовали голосу российского биатлона не лезть в лыжи, встав на сторону Устюгова.

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Но на этом схватка в комментариях не закончилась. Губерниев оставил ещё одну запись, в которой постарался слегка потроллить лыжника: «Сергей, посмотрите комментарии, обсуждают люди не лыжи, и даже не ваши успехи, а биатлон и скромного меня, ну и лажу лёгкую коллег! Это успех, Сергей! Готовьтесь к сезону, увидимся на чемпионате мира, если вы туда пройдёте отбор!»

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Губерниев уже не первый раз вступает в лёгкие (и не только) перепалки с представителями лыжных гонок. Особенно часто он критикует президента ФЛГР Елену Вяльбе. Но, может быть, Дмитрий и правда сможет сделать российские лыжи популярнее. Как думаете?

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