«Допинговое прошлое не исчезнет». Скандал вокруг наказанной норвежской лыжницы Йохауг

Олимпийскую чемпионку выдвинули на престижную премию. А потом припомнили и помаду со стероидом, и дисквалификацию.

Помните норвежскую лыжницу Терезу Йохауг, известную не только своими титулами, но и наказанием за нарушение антидопинговых правил? Спортсменка и её врач настаивали на использовании непроверенной гигиенической помады с запрещённым веществом.

На днях норвежская лыжная федерация выдвинула её на престижную спортивную премию Эгеберга, которая вручается с 1918 года. В Норвегии уже разразился небольшой скандал: федерацию раскритиковали за номинацию спортсменки с допинговым прошлым.



Но справедливо ли? В России ведь на подобные вещи вообще внимания не обращают.

Лыжница, бегунья и просто красавица

Премия Эгеберга вручается спортсменам, который проявили себя более чем в одном виде спорта. Про лыжные достижения норвежской красавицы Терезы Йохауг можно и не напоминать: на сегодняшний день она просто лучшая в мире. С этим фактом, кажется, смирились даже соперницы, хотя время от времени и пытаются навязать ей борьбу.

Лыжница Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м

Но Йохауг ещё и великолепная бегунья. В октябре 2019 года она победила на чемпионате Норвегии по кроссу, обыграв ближайшую соперницу на 6 км на 30 секунд! Впрочем, кросс – стандартное занятие для лыжников, и в данном случае достижение Терезы не вызывает большого удивления.

Йохауг призналась, что испытывает счастье, когда в дверь стучится допинг-офицер

А вот то, что в августе того же 2019-го она выиграла чемпионат страны в гладком беге на 10 000 метров и отобралась на чемпионат Европы, – это достижение. Интересно, что тогда Йохауг показала пятый результат в истории чемпионатов Норвегии (32.20), установив личный рекорд, но на чемпионат мира с таким временем она бы не квалифицировалась.

«Вы же не будете её выдвигать?»

Буквально на следующий день после красивой победы Терезы в беге на 10 000 м юрист и эксперт по допингу Робин Маккензи-Робинсон призвал норвежскую лыжную федерацию не выдвигать Йохауг на престижную норвежскую награду.



«Вы же не будете её выдвигать? Достижения Терезы грандиозны, но её допинговое прошлое никуда не исчезнет. И это прошлое не совместимо с почётным призом, когда вес имеют не только спортивные критерии», – говорил в августе прошлого года Маккензи-Робинсон.

Норвежскую лыжную федерацию раскритиковали за выдвижение Йохауг на почётную премию

В мае Йохауг была номинирована на одну из самых престижных премий Норвегии. Президент норвежской лыжной федерации объяснил решение тем, что допинг попал в организм Йохауг ненамеренно, что было доказано двумя судебными заседаниями.

Адвокатов Йохауг обвинили в подделке доказательств. Это у неё был допинг в помаде Британский фермер решил «рассказать миру правду», потому что ему не заплатили за ложные свидетельские показания.

Но с этим не согласился комментатор NRK Ян Салтведт, который заметил, что совершенно неважно, намеренно или нет было совершено нарушение антидопинговых правил, раз за него спортсменка отбыла 18-месячное наказание.

А как в России?

Напомним, что в 2016-м в пробах Йохауг был обнаружен стероид клостебол. Всю вину взял на себя врач спортсменки, который заявил, что запрещённый препарат в организм Терезы попал с гигиенической помадой.



Эти объяснения вполне устроили лыжную федерацию и норвежское антидопинговое агентство. Однако в соцсетях Йохауг подверглась массированной атаке подписчиков, которые в такой расклад не поверили.



Соперницы лучшей лыжницы мира не напоминают ей о том, что было почти четыре года назад. Россиянка Наталья Непряева так и вовсе заявила, что ей просто неприятно, когда болельщики хейтят норвежку, называя её допингёршей. А особенно неприятно, когда это делают российские болельщики. По мнению Непряевой, раз Йохауг отбыла наказание, то и проблем никаких нет.

Непряева: откуда вообще болельщики решили, что Йохауг что-то принимала?

В России, кстати, к выдвижениям на разные награды спортсменов с допинговым прошлым относятся спокойно. В том числе и журналисты. Например, в числе лауреатов премии «Серебряная лань» – 2019 была многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. В своё время она также отбывала дисквалификацию, причём запрещённый препарат в её организм, как и в случае с Йохауг, также попал по ошибке.



А в числе лауреатов премии за 2020-й с большой вероятностью окажется Александр Логинов, чемпион мира по биатлону. В его прошлом была дисквалификация за ЭПО, который по ошибке в организм не попадает.



Так что и выдвижении Йохауг ничего удивительного нет. Или в Норвегии всё должно быть по-другому?

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