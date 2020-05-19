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Подвиг советского пловца Шаварша Карапетяна – спас людей из тонущего троллейбуса

Подвиг советского пловца Шаварша Карапетяна
Александр Говоров
«Мог ведь спасти ещё одну жизнь!» История великого подвига советского пловца Карапетяна
Чемпион мира спасал людей из тонущего троллейбуса, пока сам не потерял сознание.
Другие / Водные виды спорта 0

16 сентября 1976 года советский пловец Шаварш Карапетян вышел на утреннюю пробежку вместе с братом и тренером недалеко от Ереванского водохранилища. Он готовился к очередным стартам и новым рекордам. На тот момент Шаварш уже был 17-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы и семикратным чемпионом СССР по подводному плаванию. И это в 23 года!

Вряд ли он мог подумать, что тем утром его славная карьера почти завершится.

Но именно то утро сделал его героем. Его великий подвиг люди помнят и почти полвека спустя.

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«О себе не думал»

Мимо Ереванского водохранилища проезжал троллейбус номер 15. Пробегавшие рядом братья Карапетяны и тренер обратили на него внимание, потому что транспорт ехал уж слишком быстро. Буквально через несколько мгновений он, проскакав по песчаной дамбе, улетел в воду и начал тонуть. Когда Шаварш прибежал на берег, видны были только «рога» троллейбуса.

Надо было действовать здесь и сейчас. И Карапетян мгновенно нырнул в холодную воду, температура которой едва ли превышала 13 градусов.

Фото: РИА Новости

«Я же не любитель, а пловец мирового класса. О себе думать не было времени. Думал лишь о тех, кто оказался под водой. Самым сложным было выбить у троллейбуса заднее стекло. Нащупал нижнюю перекладину лестницы, ведущей на крышу, ухватился за нее руками и ударом ноги разбил окно. Обожгла боль. Стеклом, конечно, поранился, но тогда об этом не думал – понимал, что времени мало», – рассказал Карапетян «Комсомольской правде».

Шаварш без остановки нырял и вытаскивал людей. Всего ему удалось поднять 46 человек. Его брат сидел в лодке и передавал каждого человека тренеру, имевшему опыт работы в спасательной службе и оказывавшего пострадавшим необходимую первую помощь.

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«Потом эта подушка мне снилась!»

Карапетян вызволил из троллейбуса 46 человек, но спасти удалось только 20 жизней. В какой-то момент прибывшие на место спасатели сказали ему остановиться, потому что он вытаскивал уже погибших людей. Продолжать дальше было бессмысленно. Тем более, что Шаварш уже получил серьёзное охлаждение, потерял сознание, а до этого говорил про какую-то подушку.

«Отключился, когда не стало хватать кислорода. Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса – я был в пограничном состоянии и не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась – мог ведь спасти ещё одну жизнь!»

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Невероятная воля

Этот подвиг стоил очень дорого Карапетяну. Сразу после произошедшего его увезли в реанимацию. Большая кровопотеря, порезы по всему телу. А позже выявили заражение крови и двустороннюю пневмонию. Атлету потребовалось почти два месяца, чтобы выкарабкаться. Врачи признавали, что в некоторые моменты его состояние становилось критическим.

После такого воспаления лёгких вернуться в большой спорт было невозможно. Врачи это категорически запрещали. Но Шаварш потихоньку возобновил тренировки, ещё несколько лет был в сборной СССР и даже установил свой 11-й мировой рекорд. Но при этом он понимал, что состояние здоровья не позволяет продолжать дальше. Спасение десятков людей стоило ему успешной карьеры, но Карапетян ничуть об этом не жалеет.

Фото: РИА Новости

«В СССР троллейбусы не должны были падать в воду»

Примечательно, что был не единственный подвиг Шаварша Карапетяна.

За два с половиной года до спасения людей из тонущего троллейбуса чемпион предотвратил другую трагедию. Он ехал в автобусе со спортивной базы в центр города Ереван. В какой-то момент автобус остановился, и водитель пошёл проверить, исправен ли мотор. Но, судя по всему, не поставил транспорт на ручной тормоз, и автобус покатился вниз прямиком в горное ущелье. Если бы он докатился, шансов выжить не было бы ни у кого.

Шаварш и тут быстро среагировал, разбил локтем стекло в кабину водителя и успел направить автобус в сторону горы, о которую он затормозил с минимальными повреждениями.

А ещё через десять лет Карапетян принимал активное участие в тушении пожара в Спортивно-концертном комплексе в Ереване, выносил людей из огня. А были и случаи, когда Карапетян вытаскивал людей из воды на пляжах и в бассейнах, спасая им жизни.

Фото: РИА Новости

К слову, о подвиге Карапетяна по спасению людей из троллейбуса все узнали лишь спустя шесть после произошедшего – именно тогда в «Комсомолке» вышла статья Сергея Лескова.

Власти СССР долго не разрешали предавать инцидент огласке, скупо сообщив лишь о том, что люди выжили благодаря «слаженной работе спасателей».

«Сразу же после той аварии о ней хотели напечатать в какой-то газете, но статью не пропустили. В СССР троллейбусы не должны были падать в воду!»

19 мая 2020 года Карапетяну исполнилось 67. Здоровья и долгих лет, Шаварш Владимирович!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com

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