«Мог ведь спасти ещё одну жизнь!» История великого подвига советского пловца Карапетяна

16 сентября 1976 года советский пловец Шаварш Карапетян вышел на утреннюю пробежку вместе с братом и тренером недалеко от Ереванского водохранилища. Он готовился к очередным стартам и новым рекордам. На тот момент Шаварш уже был 17-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы и семикратным чемпионом СССР по подводному плаванию. И это в 23 года!
Вряд ли он мог подумать, что тем утром его славная карьера почти завершится.
Но именно то утро сделал его героем. Его великий подвиг люди помнят и почти полвека спустя.
«О себе не думал»
Мимо Ереванского водохранилища проезжал троллейбус номер 15. Пробегавшие рядом братья Карапетяны и тренер обратили на него внимание, потому что транспорт ехал уж слишком быстро. Буквально через несколько мгновений он, проскакав по песчаной дамбе, улетел в воду и начал тонуть. Когда Шаварш прибежал на берег, видны были только «рога» троллейбуса.
Надо было действовать здесь и сейчас. И Карапетян мгновенно нырнул в холодную воду, температура которой едва ли превышала 13 градусов.
Фото: РИА Новости
«Я же не любитель, а пловец мирового класса. О себе думать не было времени. Думал лишь о тех, кто оказался под водой. Самым сложным было выбить у троллейбуса заднее стекло. Нащупал нижнюю перекладину лестницы, ведущей на крышу, ухватился за нее руками и ударом ноги разбил окно. Обожгла боль. Стеклом, конечно, поранился, но тогда об этом не думал – понимал, что времени мало», – рассказал Карапетян «Комсомольской правде».
Шаварш без остановки нырял и вытаскивал людей. Всего ему удалось поднять 46 человек. Его брат сидел в лодке и передавал каждого человека тренеру, имевшему опыт работы в спасательной службе и оказывавшего пострадавшим необходимую первую помощь.
«Потом эта подушка мне снилась!»
Карапетян вызволил из троллейбуса 46 человек, но спасти удалось только 20 жизней. В какой-то момент прибывшие на место спасатели сказали ему остановиться, потому что он вытаскивал уже погибших людей. Продолжать дальше было бессмысленно. Тем более, что Шаварш уже получил серьёзное охлаждение, потерял сознание, а до этого говорил про какую-то подушку.
«Отключился, когда не стало хватать кислорода. Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса – я был в пограничном состоянии и не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась – мог ведь спасти ещё одну жизнь!»
Невероятная воля
Этот подвиг стоил очень дорого Карапетяну. Сразу после произошедшего его увезли в реанимацию. Большая кровопотеря, порезы по всему телу. А позже выявили заражение крови и двустороннюю пневмонию. Атлету потребовалось почти два месяца, чтобы выкарабкаться. Врачи признавали, что в некоторые моменты его состояние становилось критическим.
После такого воспаления лёгких вернуться в большой спорт было невозможно. Врачи это категорически запрещали. Но Шаварш потихоньку возобновил тренировки, ещё несколько лет был в сборной СССР и даже установил свой 11-й мировой рекорд. Но при этом он понимал, что состояние здоровья не позволяет продолжать дальше. Спасение десятков людей стоило ему успешной карьеры, но Карапетян ничуть об этом не жалеет.
Фото: РИА Новости
«В СССР троллейбусы не должны были падать в воду»
Примечательно, что был не единственный подвиг Шаварша Карапетяна.
За два с половиной года до спасения людей из тонущего троллейбуса чемпион предотвратил другую трагедию. Он ехал в автобусе со спортивной базы в центр города Ереван. В какой-то момент автобус остановился, и водитель пошёл проверить, исправен ли мотор. Но, судя по всему, не поставил транспорт на ручной тормоз, и автобус покатился вниз прямиком в горное ущелье. Если бы он докатился, шансов выжить не было бы ни у кого.
Шаварш и тут быстро среагировал, разбил локтем стекло в кабину водителя и успел направить автобус в сторону горы, о которую он затормозил с минимальными повреждениями.
А ещё через десять лет Карапетян принимал активное участие в тушении пожара в Спортивно-концертном комплексе в Ереване, выносил людей из огня. А были и случаи, когда Карапетян вытаскивал людей из воды на пляжах и в бассейнах, спасая им жизни.
Фото: РИА Новости
К слову, о подвиге Карапетяна по спасению людей из троллейбуса все узнали лишь спустя шесть после произошедшего – именно тогда в «Комсомолке» вышла статья Сергея Лескова.
Власти СССР долго не разрешали предавать инцидент огласке, скупо сообщив лишь о том, что люди выжили благодаря «слаженной работе спасателей».
«Сразу же после той аварии о ней хотели напечатать в какой-то газете, но статью не пропустили. В СССР троллейбусы не должны были падать в воду!»
19 мая 2020 года Карапетяну исполнилось 67. Здоровья и долгих лет, Шаварш Владимирович!
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