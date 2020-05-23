Российская лыжница рассказала об угрозах в сборной. Можно ли верить Ермошиной?

В российских лыжах неожиданно возник громкий скандал на пустом месте. Бывшая лыжница Полина Ермошина, учившаяся в США и никогда не пробивавшаяся в основной состав сборной России, обвинила руководство ФЛГР и тренерский штаб команды образца сезона-2013/14 в том, что её просто затравили, не пустив на Олимпиаду в Сочи, а до этого обидели с экипировкой, инвентарём и сервисом.

Полина Ермошина, о которой даже внимательные любители лыжных гонок вряд ли слышали, выложила в соцсетях два видеоблога, в которых подробно рассказала историю своих очень коротких взаимоотношений со сборной России. Она ограничилась участием в «Тур де Ски»-2014 и разговором с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе.



Причём на ту многодневку она отобралась, тренируясь со сборной Германии, куда её попросила устроить Изабель Кнауте, бывший тренер Александра Легкова. Ермошина приехала на «Красногорскую лыжню» и победила в масс-старте коньковым стилем на 30 км, выполнив критерии отбора.



С Кнауте она познакомилась на сборе в Острове, а когда в спортивной карьере возник застой, написала письмо с просьбой о помощи. Путём «шести рукопожатий» Ермошина оказалась в Германии, где тренировалась со спортсменами национальной сборной этой страны вплоть до возвращения в Россию и завершения карьеры в 2015-м.

Фото: РИА Новости

«Чемпионат» связался с Полиной и попросил её объяснить свои высказывания, обратив внимание на неточности и попросив назвать имена.

Про допинг

«В юниорской сборной я отказалась принимать то, что мне давали, делать уколы. Я не знала, что было в шприцах и ампулах, из каких упаковок они это доставали. Мне ещё 18 не исполнилось, а мне хотят что-то вколоть или ввести в организм, не сообщая о последствиях», – слова спортсменки из видеоблога.



– Кто конкретно с вами разговаривал?

– Я не помню, кто был в то время доктором команды. Уверена, что эту информацию при желании можно найти в интернете.



Мы нашли. В то время с женскими сборными России по лыжным гонкам работал Владимир Тихонов, с мужскими командами – Олег Жуков, врачи с огромным опытом.

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«Я против допинга для себя. Но если вы отдаёте детей в спорт, будьте уверены, перед вами рано или поздно встанет такой вопрос. Если нет – вашего здоровья хватит примерно на год. Понимаю, почему спортсмены принимают допинг. В 50 процентах случаев они не знают, что именно принимают – такие жестокие люди вокруг нас» – видеоблог.



– Вы сказали, что допинг не приемлете. Но при этом тренировались вместе с Денизе Херманн.

– В чём проблемы? Её допинговая история была в юниорском прошлом. Меня эта тема абсолютно не интересует. Я об этом не думаю, когда выхожу на старт, не смотрю в пробы спортсменов.

Олимпиада и угрозы

«По рейтинговым очкам я отобралась на Олимпиаду на гонку 30 км. Меня должны были взять, у них не было никакого основания так не сделать, кроме того, что я тренировалась с немцами. Условия я выполнила и должна была ехать вторым номером за Ириной Хазовой, если не ошибаюсь. На что мне в федерации сказали: «И не заикайся об Олимпиаде – съездила на свой «Тур», сиди спокойно и помалкивай», – видеоблог.



«Они говорили ужасные вещи. Наверное, боевиков насмотрелись, раз были фразы «мы знаем, где живёт твоя семья». Ты приезжаешь из цивилизованной страны, а тебе начинают поступать угрозы. Из-за чего? Я, конечно, безумно рада, что в Сочи так и не поехала, потому что те скандалы, которые происходили после – я в них абсолютно не нуждалась», – видеоблог.



Действительно, победив на «Красногорской лыжне», Ермошина выполнила критерии не только для попадания на «Тур де Ски», но и на Олимпиаду. Она набрала достаточное количество очков, чтобы претендовать на место в сборной. Была только одна проблема – про эту лыжницу никто не знал.



– Ваша радость от непопадания на Олимпиаду связана только с событиями, произошедшими после Сочи?

– Все скандалы, которые после этого произошли – не знаю, что из этого правда, а что нет – на моей репутации никак не отразились. Я не хотела туда в принципе. Зачем ехать и занимать пятидесятые места? Кого-то это, может и устроило бы, но меня нет.



– Звонки, о которых вы говорите, были на самом деле? Кто вам звонил?

– Такое действительно было. Но имена я называть не буду. Не хочу этого делать.

Йохауг и 30 секунд

«Я набирала форму, чувствовала, как растут результаты. И я очень хотела на «Тур де Ски». Для этого нужно было пробиться в сборную России. В октябре вместе со сборной Германии я была в Рамзау. Там же проводила сбор и российская команда. Я подошла к Юрию Анатольевичу Чарковскому, объяснила ему, кто я такая, как бегала когда-то и как сейчас и спросила, как мне пробиться в состав сборной. Вариант с Вершиной Тёи я отвергла, и тогда он сказал, что нужно занять место в первой тройке в коньковом масс-старте на 30 км в Красногорске.

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Мой немецкий тренер сразу сказал, что если я отберусь в команду, то всю форму растеряю, на что я сказала – мне всё равно. Мы начали готовиться, в ноябре бежали гонки в Австрии и Норвегии. Я бежала примерно на том же уровне, что лыжницы из сборной Германии – между нами плюс-минус 10 секунд. Уровень был очень хороший, плюс подбирались к норвежкам. На десятке проиграла Терезе Йохауг 30 секунд, что для меня было чем-то невообразимым за год до этого. Со всем этим я вновь позвонила Юрию Анатольевичу и сказала, что мой результат очень близок к мировому топу…» – видеоблог.



– Зачем вы сказали про 30 секунд, когда в действительности проиграли больше двух минут?

– Это был прямой эфир, я допустила неточность. На самом деле, хотела просто рассказать о своих результатах в сравнении с девочками из Германии.



В двух гонках в Бейтостолене Ермошина проиграла Йохауг, соответственно, 2.16 и 2.30, а вовсе не 30 секунд.

Улыбающиеся сервисмены

«На предпоследнем этапе «Тур де Ски» мне не намазали лыжи. Я прихожу на стадион, спрашиваю, где лыжи, а смазчики наши похихикивают и между собой перешёптываются. Оказывается, мои лыжи просто парафином были залиты, даже разминаться не на чем. Спасибо «Фишеру» – мне дали две пары лыж. В гонке сломала палку, так мне канадцы её дали, а не российские тренеры» – видеоблог.



– Имена сервисменов, которые не подготовили вам лыжи на предпоследний этап «Тур де Ски», тоже не назовёте?

– Вы можете посмотреть состав сервис-бригады в интернете. Я не помню, кто был закреплён за мной.

Посмотрели. Лыжи для сборной России в том сезоне готовили Сергей Лопухин, Дмитрий Пирогов, Павел Трошкин, Дмитрий Биченёв, Виктор Смирнов, Александр Печёнов, Юрий Фролин, Виктор Чуркин, Михаил Сибирцев, Михаил Лукерченко, Урмас Вяльбе, Сергей Чижов, Евгений Уфтиков, Виктор Головин, Владимир Рысин, Юрий Зайцев, Петр Трифонов, Владимир Ленский, Дмитрий Тишкин.



– На предыдущих этапах «Тур де Ски» не было проблем?

– Не было.



– Согласитесь, это странно выглядит. Да и какой в этом практический смысл, когда вы и на готовых лыжах бежали очень слабо?

– Не думаю, что это было сделано с каким-то умыслом. Они улыбались в ответ на мой вопрос, что с моими лыжами. Мне кажется, половина из этих людей не работает сейчас в команде.

«Я никого не обвиняю»

«Сразу после финиша Красногорской гонки руководство федерации мне намекнуло, что это ничего не значит. Говорили разное, даже такое: «Ты думаешь, так всё просто? Приехала, победила и, значит, сейчас поедешь? Ничего подобного». Каким-то образом мне повезло, я после финиша поговорила с министром спорта Московской области. Он дал мне свою визитку и сказал звонить, если будет нужно», – видеоблог.



«Чтобы включить меня в состав сборной России, меня направили на углубленное медицинское обследование со взятием всех анализов, что выбивает абсолютно. А если ты не подойдёшь по этим показателям, то тебя не зачислят в сборную. Вместо того, чтобы лежать и отдыхать после гонок, я занималась беготнёй с собиранием документов», – видеоблог.



– Что вас не устроило в плане УМО? Ведь это же обязательное условие для оформления командировок в составе национальной команды.

– Я не говорю, что меня что-то не устроило. Но можно было взять результаты обследования, которое я проходила в Германии. Эти результаты были у меня на руках. Можно было проявить здравую логику, в моём понимании.



– Вы всё время говорите «они не хотели», «они не дали», «они что-то там сделали». Можете назвать их?

– Нет, не могу.



– Даже спустя шесть с половиной лет? Вы кого-то боитесь?

– Называть каких-то конкретных имён я не буду по своим внутренним принципам.



– Вы обвиняете Елену Валерьевну Вяльбе?

– Ни в коем случае. Такого я не говорила. И я никого ни в чём не обвиняю. Кто-то пробивается в команду, кто-то нет. Кто-то адаптируется к условиям, кто-то нет. Я не адаптировалась, вот и всё.



– Пытались поговорить с ней на тему включения в состав сборной? Но какие у вас для этого были основания – единственная удачная гонка? Да и тренировались вы не в России.

– Да, я приезжала в ОКР и беседовала с Еленой Валерьевной. Вот только не помню, это было до Олимпиады или после. Она сказала, что в состав сборной на централизованную подготовку меня взять не может. А то, что тренировалась не в России, не могло быть препятствием. К тому времени была ведь группа Александра Легкова.

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– Легков к тому времени был одним из сильнейших лыжников мира. А ваши результаты…

– Но я про сам принцип, а не про результаты.



– Вы после этого решили завершить карьеру?

– Нет, это решение было принято по совокупности факторов.



– Вы никого не обвиняете, но рассказываете о той ситуации с обидой, ухмылкой и сарказмом. Зачем же тогда вы сейчас это опубликовали?

– Это была просьба. Я тренирую людей, рассказываю им про свою карьеру в собственной школе, и некоторые попросили меня рассказать об этом всем, потому что история профессиональных спортсменов бывает интересной. Мне, честно говоря, не казалось, что моя история будет интересной, но она почему-то вызвала резонанс.



В итоге спортсменка так и не назвала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» конкретных имён и допустила ряд неточностей в рассказе для своего видеоблога.



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