Помогает ли разрешённый допинг побеждать? ВАДА посчитало «больных» чемпионов

Уже давно ни для кого не секрет, что сотни спортсменов в мире, включая и звёздных атлетов, легально используют запрещённые препараты, оформляя для этого терапевтические исключения.

Помогает ли этот разрешённый допинг побеждать?



Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) провело на эту тему исследование и сделало вывод о том, что эффект от терапевтических исключений ничтожен, а легальный допинг – это вообще-то обязательная часть спорта. Конечно, было бы странно, если бы ВАДА заключило обратное.



Однако выводы исследователей выглядят, как минимум, неоднозначно.

Ничтожный процент

Авторами исследования указаны медицинский директор ВАДА Алан Вернек и менеджер по терапевтическим исключениям Дэвид Хили. Сомневаться в том, что эти заслуженные люди имели полный доступ ко всей необходимой информации, не приходится.



Они собрали все данные по пяти последним Олимпиадам, начиная с Ванкувера-2010. Согласно этим данным, на соревнованиях выступило 20 139 спортсменов. Терапевтические исключения были у 181. В розыгрыше было 2062 медали, из которых 21 выиграли спортсмены с ТИ. В исследовании подчёркивается, что в обоих случаях идёт о ничтожной доле в один процент.

ВАДА не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей

Конечно, в труде Вернека и Хили нет ни одной фамилии. Медицинская тайна. Но разве 21 медаль, завоёванная «больными» спортсменами, принимающими запрещённые препараты в лечебных целях и получающими преимущество перед всеми остальными, – это мало? И разве эти результаты не являются существенными, если брать общую картину?

Российских спортсменов ждут новые санкции. ВАДА подтвердило полторы сотни нарушений Ещё по 145 спортсменам нет полного пакета доказательств вины. Но это никого не остановит.

Всего один пример. Американская гимнастка Симона Байлз приехала в Рио-де-Жанейро, напичканная стимуляторами. В Бразилии девушка, страдающая синдромом дефицита внимания, выиграла золото в командном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях. Давайте представим, что Симоне запретили бы выступать на ОИ-2016. И кто бы дал гарантию, что сборная США смогла бы обыграть сборную России в борьбе за командное золото? А россиянка Мария Пасека в опорном прыжке обыграла всех. Кроме Байлз.

Их ответ хакерам

Кажется, что ВАДА провела это исследование в ответ на скандальные публикации хакерской группировки Fancy Bears, которая в 2016-м после Игр в Рио-де-Жанейро раскрыла данные о терапевтических исключениях у звёзд мирового спорта.

Хакеры Fancy Bears: сёстры Уильямс и Байлз принимали допинг с ведома ВАДА

Среди сотен имён были названы и те, кто правил в своих видах и дисциплинах много лет: Серена и Винус Уильямс, Бетани Маттек-Сэндс, Рафаэль Надаль (все – теннис), Крис Фрум, Брэдли Уиггинс, Итан Митчелл, Эвелин Стивенс, Лора Трот, Фабиан Канчеллара (все – велоспорт), Райан Лохте, Райан Кохрейн, Ласло Чех, Пернила Блум, Мария Бельмонте Гарсия, Кэмерон ван дер Бург (все – плавание), Елена Делле Донн, Бриттни Гринер, Милош Теодосич (все – баскетбол), Симона Байлз (спортивная гимнастика), Мо Фара, Ричард Килти, Роберт Хартинг, Мишель Картер (все – лёгкая атлетика), Бриттани Бенн (регби), Никола Адамс (бокс) и многие другие.



Только в этом списке сплошь чемпионы и призёры Олимпиад и чемпионатов мира, а также победители крупнейших коммерческих соревнований в своих видах спорта. Причём среди названных имён представители только летних видов, но не зимних. Там особая история.

Пентюро: убеждён, что использование TUE близко к применению допинга

Публикации Fancy Bears в своё время привели к огромному скандалу. Хакеров тогда связали с Россией, а в России сразу выискалась масса экспертов по терапевтическим исключениям, которые светили своими знаниями на шоу в федеральных каналах. Громкий резонанс был во всём мире.



Кажется, сейчас ВАДА нашло время ответить на те публикации, на цифрах показав, что даже если допинг легально разрешён – это не гарантия победы или медали на Олимпиаде.



Честно говоря, более полным было бы исследование всех крупных соревнований, а не только Олимпийских игр. Тот же Крис Фрум, например, шестикратный победитель самых престижных многодневок мира, причём «Вуэльту-2017» он выиграл с двукратным превышением препарата от астмы в допинг-пробах. Естественно, на сальбутамол у него было терапевтическое исключение.



Так что делать однозначный вывод о ничтожности влияния ТИ на результаты только на основе Олимпиад не совсем верно.

«Обязательная часть спорта»

Говорить же о том, что «терапевтические исключения – обязательная часть спорта, позволяющая атлетам с подтвержденными медицинскими диагнозами соревноваться в условиях равной конкуренции», как утверждает Алан Вернек, это и вовсе насмешка.

Вопрос этапа. Почему боятся раскрыть терапевтические исключения? Эксперты и спортсмены — о том, когда содрогнётся биатлон, нарушит ли права раскрытие данных о болезнях и как закрыть лазейку для мошенников.

Для кого эта часть спорта является обязательной? Из общего количества выданных в мире ТИ значительная доля приходится на США, Италию, Францию, Австралию, Канаду, Германию. Даже в Новой Зеландии, где профессиональных спортсменов в тысячи раз меньше, чем в России, терапевтических исключений в три-четыре раза больше, чем в нашей стране.

Но раз ВАДА через своих сотрудников утверждает, что влияние ТИ на результаты ничтожно, можно вспомнить ещё одно исследование. В июне 2016 года его опубликовал член комитета медицинских исследований ВАДА профессор Кен Фитч из Университета Западной Австралии.



Согласно его данным, основанным также на результатах Олимпийских игр с 2000 по 2010 годы включительно, среди участников соревнований было от 4 до 7 процентов атлетов с диагнозом астма. И эти спортсмены выиграли, например, на зимних Олимпиадах от 11 до 15 процентов от всех (!) золотых медалей. На летних Играх процент в два раза меньше. И вероятнее всего у большинства из этих астматиков было разрешение на применение запрещённых препаратов.



Это тоже обязательная часть спорта?