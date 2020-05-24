Помогает ли разрешённый допинг побеждать? ВАДА посчитало «больных» чемпионов

Уже давно ни для кого не секрет, что сотни спортсменов в мире, включая и звёздных атлетов, легально используют запрещённые препараты, оформляя для этого терапевтические исключения.
Помогает ли этот разрешённый допинг побеждать?
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) провело на эту тему исследование и сделало вывод о том, что эффект от терапевтических исключений ничтожен, а легальный допинг – это вообще-то обязательная часть спорта. Конечно, было бы странно, если бы ВАДА заключило обратное.
Однако выводы исследователей выглядят, как минимум, неоднозначно.
Ничтожный процент
Авторами исследования указаны медицинский директор ВАДА Алан Вернек и менеджер по терапевтическим исключениям Дэвид Хили. Сомневаться в том, что эти заслуженные люди имели полный доступ ко всей необходимой информации, не приходится.
Они собрали все данные по пяти последним Олимпиадам, начиная с Ванкувера-2010. Согласно этим данным, на соревнованиях выступило 20 139 спортсменов. Терапевтические исключения были у 181. В розыгрыше было 2062 медали, из которых 21 выиграли спортсмены с ТИ. В исследовании подчёркивается, что в обоих случаях идёт о ничтожной доле в один процент.
Конечно, в труде Вернека и Хили нет ни одной фамилии. Медицинская тайна. Но разве 21 медаль, завоёванная «больными» спортсменами, принимающими запрещённые препараты в лечебных целях и получающими преимущество перед всеми остальными, – это мало? И разве эти результаты не являются существенными, если брать общую картину?
Всего один пример. Американская гимнастка Симона Байлз приехала в Рио-де-Жанейро, напичканная стимуляторами. В Бразилии девушка, страдающая синдромом дефицита внимания, выиграла золото в командном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях. Давайте представим, что Симоне запретили бы выступать на ОИ-2016. И кто бы дал гарантию, что сборная США смогла бы обыграть сборную России в борьбе за командное золото? А россиянка Мария Пасека в опорном прыжке обыграла всех. Кроме Байлз.
Их ответ хакерам
Кажется, что ВАДА провела это исследование в ответ на скандальные публикации хакерской группировки Fancy Bears, которая в 2016-м после Игр в Рио-де-Жанейро раскрыла данные о терапевтических исключениях у звёзд мирового спорта.
Среди сотен имён были названы и те, кто правил в своих видах и дисциплинах много лет: Серена и Винус Уильямс, Бетани Маттек-Сэндс, Рафаэль Надаль (все – теннис), Крис Фрум, Брэдли Уиггинс, Итан Митчелл, Эвелин Стивенс, Лора Трот, Фабиан Канчеллара (все – велоспорт), Райан Лохте, Райан Кохрейн, Ласло Чех, Пернила Блум, Мария Бельмонте Гарсия, Кэмерон ван дер Бург (все – плавание), Елена Делле Донн, Бриттни Гринер, Милош Теодосич (все – баскетбол), Симона Байлз (спортивная гимнастика), Мо Фара, Ричард Килти, Роберт Хартинг, Мишель Картер (все – лёгкая атлетика), Бриттани Бенн (регби), Никола Адамс (бокс) и многие другие.
Только в этом списке сплошь чемпионы и призёры Олимпиад и чемпионатов мира, а также победители крупнейших коммерческих соревнований в своих видах спорта. Причём среди названных имён представители только летних видов, но не зимних. Там особая история.
Публикации Fancy Bears в своё время привели к огромному скандалу. Хакеров тогда связали с Россией, а в России сразу выискалась масса экспертов по терапевтическим исключениям, которые светили своими знаниями на шоу в федеральных каналах. Громкий резонанс был во всём мире.
Кажется, сейчас ВАДА нашло время ответить на те публикации, на цифрах показав, что даже если допинг легально разрешён – это не гарантия победы или медали на Олимпиаде.
Честно говоря, более полным было бы исследование всех крупных соревнований, а не только Олимпийских игр. Тот же Крис Фрум, например, шестикратный победитель самых престижных многодневок мира, причём «Вуэльту-2017» он выиграл с двукратным превышением препарата от астмы в допинг-пробах. Естественно, на сальбутамол у него было терапевтическое исключение.
Так что делать однозначный вывод о ничтожности влияния ТИ на результаты только на основе Олимпиад не совсем верно.
«Обязательная часть спорта»
Говорить же о том, что «терапевтические исключения – обязательная часть спорта, позволяющая атлетам с подтвержденными медицинскими диагнозами соревноваться в условиях равной конкуренции», как утверждает Алан Вернек, это и вовсе насмешка.
Для кого эта часть спорта является обязательной? Из общего количества выданных в мире ТИ значительная доля приходится на США, Италию, Францию, Австралию, Канаду, Германию. Даже в Новой Зеландии, где профессиональных спортсменов в тысячи раз меньше, чем в России, терапевтических исключений в три-четыре раза больше, чем в нашей стране.
Но раз ВАДА через своих сотрудников утверждает, что влияние ТИ на результаты ничтожно, можно вспомнить ещё одно исследование. В июне 2016 года его опубликовал член комитета медицинских исследований ВАДА профессор Кен Фитч из Университета Западной Австралии.
Согласно его данным, основанным также на результатах Олимпийских игр с 2000 по 2010 годы включительно, среди участников соревнований было от 4 до 7 процентов атлетов с диагнозом астма. И эти спортсмены выиграли, например, на зимних Олимпиадах от 11 до 15 процентов от всех (!) золотых медалей. На летних Играх процент в два раза меньше. И вероятнее всего у большинства из этих астматиков было разрешение на применение запрещённых препаратов.
Это тоже обязательная часть спорта?
- 24 мая 2020
-
21:26
-
18:09
-
16:59
-
15:07
-
14:23
-
13:57
-
12:55
-
12:39
-
11:07
-
04:50
-
01:26
- 23 мая 2020
-
23:18
-
22:49
-
17:58
-
16:00
-
14:24
-
13:23
-
13:12
-
12:18
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:48
-
09:47
-
00:26
-
00:00
- 22 мая 2020
-
23:18
-
18:57
-
18:06
-
17:51
-
16:32
-
16:26
-
16:02
-
15:20
-
15:01