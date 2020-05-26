Русский лыжник рычал на коленях, выиграв Олимпиаду. А потом Дементьева поймали на допинге

Российский лыжник Евгений Дементьев на Олимпиаде в Турине на последнем километре мощнейшим спуртом оставил позади всех соперников, а после финиша упал на колени и издал громкий рык. Это была одна из самых ярких побед в истории российских лыж.



Но уже три года спустя на карьере чемпиона против его воли поставили жирный крест.

Тайное оружие

Лыжник из Ханты-Мансийска на Олимпиаде-2006 был тайным оружием сборной России.



По спортивному принципу на Игры Дементьев не отобрался. Олимпийский сезон совсем не складывался – ни в одной личной гонке на Кубке мира Евгений не попал даже в десятку, хотя прошлый год закончил на девятом месте в общем зачёте. Но старший тренер команды Юрий Бородавко убеждал спортсмена, что всё идёт по плану и форма придёт к главному старту.

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Путёвка в Турин у Дементьева уже была в кармане. В концовке предыдущего сезона на этапе Кубка мира в Фалуне он одержал победу в скиатлоне. Именно после той победы главный тренер сборной России Елена Вяльбе сказала Дементьеву, что он может не беспокоиться за место в олимпийском составе. Всю ответственность за такое решение Вяльбе взяла на себя.



«У меня ничего не получалось, и это вызывало панику. Но косых взглядов со стороны ребят или разговоров за спиной не было. Никто не думал, что я занимаю место в команде незаслуженно. Но мне самому хотелось видеть, что я всё делаю правильно», – рассказывал о непростой ситуации Дементьев в интервью проекту «На лыжи».



Евгений успокоился, когда на январском этапе Кубка мира в Италии стал вторым в гонке на 30 км свободным стилем. Бородавко был прав – форма стала приходить. В Цахкадзор перед Турином Дементьев поехал не на заключительный этап отбора, как остальные, а на тренировочный сбор.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Рык на коленях

12 февраля 2006 года лыжную олимпийскую программу Турина открывал скиатлон. За сборную России бежали Иван Артеев, Иван Бабиков, Александр Легков и Евгений Дементьев.



После первой половины дистанции Дементьев занимал только 30-е место! Отставание было не критичным, но его всё же нужно было отыграть, догнав лидирующую группу. Евгений с этим справился, но выше 20-го места не поднимался. Если говорить современным языком, он очень грамотно «отрюкзачил» почти всю дистанцию – продержался за спинами лидеров.

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А за километр до финиша начался бешеный спурт. Группа мгновенно развалилась, а на последней стометровке разборки за медали вели только три лыжника – норвежец Фруде Эстил, итальянец



Пьетро Пиллер-Коттрер и Дементьев. И разборка эта завершилась в пользу россиянина! Схватка получилась невероятно эффектной – на финише соперники проиграли меньше секунды.



До деталей продуманная тактика гонки была воплощена на лыжне. Сразу после финиша Евгений упал на колени и издал могучий рык! Он кричал, выпускал свои эмоции и вспоминал, как шёл к этой победе. Как тренировался вместе с командой в Ергаках, где жить приходилось в отапливаемых печками домиках. Как прошёл через все неудачи и сомнения. Как получил на жеребьёвке перед главной гонкой своей жизни 13-й номер.

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Ровно через две недели Дементьев мог стать в Турине королём лыж, но в последний день Игр проиграл 0,8 секунды в финишной разборке в марафоне итальянцу Джорджо де Ченте. А у ставшего в итоге третьим выступавшего за Австрию Михаила Ботвинова выиграл всего 0,1!

После той Олимпиады Евгений Дементьев стал героем. Но удержаться на вершине не смог. В 23 года он выдал всё, на что был способен, а после этого ушёл в тень. Были призовые места в личных гонках на этапах Кубка мира, победы в эстафетах, эстафетная же бронза чемпионата мира…



Физически Дементьев ещё мог бежать на высочайшем уровне, но морально сломался.

Солдаты погибают первыми

А в августе 2009 года его карьера оборвалась после неприятнейшего известия. Допинг-проба, взятая у Дементьева в январе, дала положительный результат на рекомбинатный ЭПО. Тот же препарат был найден у звезды женских лыжных гонок Юлии Чепаловой, а ранее на нём же попались биатлонисты Юрьева, Ахатова и Ярошенко, а также лыжница Матвеева.



Назвать это случайностью при всём желании было невозможно.

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Дементьев отказался от вскрытия пробы «Б» и объявил о завершении карьеры. Однако нашёл в себе силы поговорить с журналистами о том, что случилось.



«Кто виноват? Я не хочу искать виновных. Все – заложники происходящего. Отмечу лишь, что мы, спортсмены, на этой войне считаемся солдатами, мы удовлетворяем чьи-то амбиции, и погибаем мы всегда первые… из-за этих самых амбиций.

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С тренерским штабом и руководством ФЛГР ничего не обсуждал. Просто все в шоке. А что тут обсуждать? Время лечит», – сказал тогда Дементьев в интервью «Лыжному спорту». – Я не могу понять, почему травят спортсменов. Мы выполняем то, что нам положено, а нас, выходит, никто даже не может защитить? Мы никому не нужны? Точнее нужны только тогда, когда надо выполнить медальный план? Нельзя что ли создать какую-то крепкую систему, которая могла бы противостоять негативному влиянию извне? Почему весь удар на себя всегда принимаем мы? Мне самому интересно, если честно, найти ответ на все эти вопросы...»



После дисквалификации Евгений Дементьев вернулся в спорт. Но не в сборную. Он бегал и продолжает бегать на российских стартах и марафонах, занимается раскруткой своего бренда одежды. Фантастическая победа на Олимпиаде? Увы, но история с допингом её затмила.