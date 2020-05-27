Чуть-чуть олимпийский чемпион. Почему лыжник Черноусов отказался выступать за Россию

На родине его обвиняли в том, что он предал партнёров по команде ради золота Олимпиады в Сочи. Но ушёл он по другим причинам.

Все, кто следил за Олимпиадой 2014 года в Сочи, конечно, прекрасно помнят великолепное завершение её спортивной части – триумф сборной России в лыжном марафоне в последний день Игр. Имя чемпиона – Александра Легкова — навсегда вошло в историю, а вот призёров вспомнить чуть сложнее: в тот раз пьедестал дополнили Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.

Шесть лет спустя Черноусов сменил спортивное гражданство, фактически отказавшись от права выступать за Россию. В новом сезоне он будет защищать цвета команды Швейцарии.

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История перехода 33-летнего призёра Олимпиады не банальна – в ней полно любопытных деталей. Нельзя не вспомнить, как в 2017-м его обвиняли в том, что он буквально предал партнёров по сборной ради золота Сочи-2014. И ведь он даже какое-то время обладал титулом чемпиона!



Разбираемся в особенностях любопытной спортивной биографии Черноусова.

Участник триумфа

Поклонники лыжных гонок обратили внимание на талантливого парня ещё в 2007 году, когда Черноусов впервые завоевал медаль на чемпионате среди лыжников до 23 лёт. В 2008-м Илья снова стал вице-чемпионом мира по молодёжи, а в олимпийском сезоне уже несколько раз забирался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира. В итоге он поехал запасным на Олимпиаду-2010.



В 2011-м Черноусов завоевал первую и единственную медаль чемпионата мира – бронзу в скиатлоне. Но в целом лыжник ровно провёл весь олимпийский цикл, был заметен на Кубке мира и во второй раз отправился на Олимпиаду. И на этот раз получил шанс проявить себя.



В скиатлоне Илья стал пятым. В «серебряную» эстафету по решению тренерского штаба не попал. Зато блеснул в последний день Игр в Сочи, трудом добыв бронзовую награду в марафоне.

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Олимпиада-2014 стала пиком в карьере российского лыжника. После Игр он оставался в составе сборной России, но больших успехов не добивался, а потому постепенно выпал из обоймы.

Чёрный список Родченкова

Ещё до Сочи Илья начал встречаться со швейцарской биатлонисткой Селиной Гаспарин. Уже тогда появились первые разговоры о том, что Черноусов может сменить спортивное гражданство, но перед домашней Олимпиадой всё это было не более чем шутливым предположением.



Летом 2014-го Илья и Селина узаконили свои отношения. Возможно, спад результатов российского лыжника был связан с тем, что он не был готов поставить спорт выше семьи и не скрывал этого. Всё больше и больше времени наш спортсмен начал проводить с женой – в Швейцарии.



А в 2017 году весь спортивный мир потрясли показания Григория Родченкова. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории едва ли не пальцем указал на тех спортсменов, которые якобы были вовлечены в допинговую систему. Среди прочих в чёрный список Родченкова попали



Александр Легков и Максим Вылегжанин. МОК на скорую руку вынес решение о лишении медалей, и через три года после гонки олимпийским чемпионом формально стал именно Черноусов.

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«Похихикивает, желая получить медаль…»

Сам Илья на это никак не отреагировал – он вообще после Сочи ушёл из медийного пространства. Зато вокруг всё полыхало. В частности, тренер сборной России Юрий Бородавко предположил, что Илья является участником заговора против своих же партнёров по команде, читай, предателем.



«Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдаёт своих партнёров и товарищей, с которыми долго шёл к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз», – говорил Бородавко. Правда, позже поправлял себя, мол, эти слова были сказаны на эмоциях, не под запись и с формулировкой: «Если вдруг окажется, а я этого не исключаю…»

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Каких-то подтверждений версии тренера так и не нашлось. А уже в феврале после успешной апелляции в Спортивный арбитражный суд, Легкову и Вылегжанину вернули медали.



Черноусов в результате разразившегося допинг-скандала побыл олимпийским чемпионом совсем чуть-чуть – пару месяцев. А осадочек от всей этой истории, как говорится, остался.

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Почему Черноусов сменил Россию на Швейцарию

За два года, которые прошли после той истории Черноусов напомнил о себе широкому кругу поклонников спорта лишь победой в 70-километровом лыжном марафоне «Марчалонга», который редко покоряется спортсменам из нашей страны. А фокус внимания уже давно сместился на новое поколение российских лыжников с Большуновым и Устюговым во главе.

А смена Черноусовым спортивного гражданства на швейцарское совершенно логична.



Во-первых, Илья по-прежнему живёт с Гаспарин в Швейцарии. У них уже две дочки. И глава семейства хочет чаще быть дома, но при этом не откладывать в сторону любимые лыжи.



Во-вторых, для сборной России Черноусов – далёкое прошлое. А вот команде Швейцарии ещё может пригодиться: кроме 34-летнего Колоньи за высокие места бороться особенно и некому.



В-третьих, российский спорт из-за допинг-скандалов подвис в воздухе. Поедут ли наши лыжники на Олимпиаду-2022 под своим флагом, или под нейтральным, или не поедут вообще – до сих пор толком непонятно. А Черноусову, если он сам захочет, дорога в Пекин теперь открыта.